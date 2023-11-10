Морозов из-за конфликта в секторе Газа может покинуть «Бейтар»: «Ожидалось, что закончится быстро, но все затянулось»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Израиль Бейтар Григорий Морозов Политика Футбол

Григорий Морозов высказался о конфликте Израиля и Палестины и своем будущем.

Воспитанник «Динамо» выступает за иерусалимский «Бейтар».

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. После ответных ударов с израильской стороны в секторе Газа погибли более 10,5 тысячи человек.

– Было решение вернуться к тренировкам с 8 числа. Я пока не нахожусь в Израиле. Чтобы туда вернуться, мне нужно еще некоторое время для принятия взвешенного решения.

– Решения – возвращаться или нет?

– Пока оцениваю решение, которое будет для меня благоприятным. Нахожусь в раздумьях. Ситуация серьезная. Ожидалось, что все закончится быстро, но в реальности все затянулось.

– Не исключаете, что покинете команду?

– Буду думать.

– Юридически это возможно без санкций? Все-таки ситуация форс-мажорная.

– Да, ситуация форс-мажорная. Поэтому есть нюансы, о которых рано говорить. Но я выполняю все свои обязательства.

Сейчас веду переговоры с руководством клуба, посмотрим, о чем договоримся, – сказал 29-летний российский защитник Морозов.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ожидалось, что США даст добро уничтожить сотни тысяч жителей в Газе, но пока решились ограничиться точечными ударами в больницы и в убежища с большим скоплением детей!:) Кстати напомните, за геноцид палестинского народа Израиль отсранили?:) Или это другое?:)
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Вполне логичное решение покинуть зону конфликта учитывая тот факт что конфликт скорее всего затянется на долго
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Там щас явно не до футбола😕
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беременный малыш
«Экс-игрок «Динамо» Морозов выбрал бы сборную Израиля, а не России: «Санкции и так далее - это все надолго. А здесь можно проявлять себя»
20 июня 2023 г. в 20:02»

Сиди, жди и не возвращайся🤡
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вова Паскаянц
Срочно звони Савину
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий