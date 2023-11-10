Морозов из-за конфликта в секторе Газа может покинуть «Бейтар»: «Ожидалось, что закончится быстро, но все затянулось»

Григорий Морозов высказался о конфликте Израиля и Палестины и своем будущем.

Воспитанник «Динамо» выступает за иерусалимский « ».

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. После ответных ударов с израильской стороны в секторе Газа погибли более 10,5 тысячи человек.

– Было решение вернуться к тренировкам с 8 числа. Я пока не нахожусь в Израиле. Чтобы туда вернуться, мне нужно еще некоторое время для принятия взвешенного решения.

– Решения – возвращаться или нет?

– Пока оцениваю решение, которое будет для меня благоприятным. Нахожусь в раздумьях. Ситуация серьезная. Ожидалось, что все закончится быстро, но в реальности все затянулось.

– Не исключаете, что покинете команду?

– Буду думать.

– Юридически это возможно без санкций? Все-таки ситуация форс-мажорная.

– Да, ситуация форс-мажорная. Поэтому есть нюансы, о которых рано говорить. Но я выполняю все свои обязательства.

Сейчас веду переговоры с руководством клуба, посмотрим, о чем договоримся, – сказал 29-летний российский защитник .

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