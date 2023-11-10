Лунев может пропустить игру Россия – Куба. Вратарь «Карабаха» пока не едет в сборную из-за травмы колена

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Андрей Лунев может пропустить сбор сборной России из-за травмы.

Вратарь «Карабаха» получил травму колена и был заменен в конце матча Лиги Европы с «Байером» (0:1).

«Мы сделали МРТ, пока что я не получил диск, чтобы его рассмотреть полностью и знать точно. Предварительный диагноз – ушиб коленного сустава. Сроки и детали лечения смогу сказать после исследования МРТ.

На данный момент его коленный сустав стабилен, поэтому думать о повреждении крестообразных или каких-либо боковых связок не стоит, там проблем нет. Дальше уже посмотрим, как он поведет себя в следующие дни.

Игра сборной России будет 20 ноября [против Кубы], я думаю, что он, скорее всего, ее пропустит. Все-таки свежая травма, идет охлаждающая терапия. Потому что мы сейчас не можем ничего делать, так как он три-четыре дня будет на полной паузе, после этого будем смотреть, но пока это неизвестно.

На данный момент так – он будет восстанавливаться в клубе и не поедет на сбор национальной команды. Но я буду на связи с врачом сборной России, примем общее решение, посмотрим, как это решится», – сказал врач «Карабаха» Гена Кислари.

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1 комментарий

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Groznyi2024
Эх, травмы у Андрея, мог бы стать лучшим российским вратарём
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