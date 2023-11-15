Валерий Карпин: «Сборная России всегда играет на победу. С Кенией не играли? Хренью занимались?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин сказал, что сборная России при нем всегда играет на победу.

«Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу.

Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, – им нужен допнастрой. Так и напишите.

Ни одну команду не обыграть, если нет определенных качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого», – сказал главный тренер сборной России.

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38 комментариев

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utsh44psmr
Хрень, по барабану, епт. Школота какая-то, хуже комментаторов на sports
+21
-3
+18
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Sergey
Стаса гнобили и за меньший быдляк
+23
-6
+17
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interested
Хронический невроз у юноши. (
+23
-7
+16
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FilinMD
Ответ Sergey
Стаса гнобили и за меньший быдляк
У Валеры-правдоруба иммунитет на такие вещи от пацанов
+10
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Cruel Snake
Тоже мне Америку открыл...
Я ещё в детстве когда матчи сборной смотрел, мама меня спрашивала :
— Что там делаешь? Смотришь как 22 мужика хренью занимаются!
Уже тогда всё понимала
+9
-1
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Зверёк
Ответ Sergey
Стаса гнобили и за меньший быдляк
Плюсую,про Стасе и игра лучше была и напряга такого не было
+11
-4
+7
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Александр Степанов
Ответ Sergey
Стаса гнобили и за меньший быдляк
Щас бы сравнивать Стаса, который в тепличных условиях готовился к ЧМ и Карпина, который непонятно ради чего тренирует труп сборной умудряясь еще хапать какую-то критику за это. Каких вы хотите ответов на вопросы про настрой сборной? Как будто никто не понимает почему сборная играет так как играет. Лишь бы фекалий на вентилятор набросить
+8
-3
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евГений
Ответ Зверёк
Плюсую,про Стасе и игра лучше была и напряга такого не было
> игра лучше была
🤣🤣🤣🤣🤣
+7
-3
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arspurs9
Ну да, хренью занимались, все ведь это видели.
Кажется, был риторический вопрос)
+3
-1
+2
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Streetbor
Да играют в полноги, потому что никто не хочет получить травма в этих товарищеских играх. Зарплату платят клубы игрокам..
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Птюч, Ёж.
Ответ Sergey
Стаса гнобили и за меньший быдляк
при том что он результат давал.
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Tpy6kaMerlina
Ответ interested
Хронический невроз у юноши. (
Парень улицей идёт,
Парню 90 лет,
Тот же свет над головой,
То же небо и рассвет.
+2
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Beriya
Забаньте Валеру на трое суток
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Никому_никабельный
Валера объяви байкот уже журналистам. У Эллочки-людоедки словарный запас в разы больше был.
Стыдно прям за тебя
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goshforever
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Для адептов эстонского амбассадора джинсовой одежды напомню, что игры при нём не было уже тогда, когда мотивации было полным-полно. Но как же, Валерон одолжение нам, смертным делает😢
Да ладно вам. Одна легендарная победа над Словакией с автоголом и рекордным владением в 26% чего стоила. Так что во всём виновато отстранение
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Zlodimir
Ответ Sergey
Стаса гнобили и за меньший быдляк
Добрый вечер! Ну во-первых не хренью, а недостаточно были мотивированы на контрольную игру.
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ goshforever
Чёткий пацанчик Валера всегда нравился пастве своими излияниями. Не хватает только "Валера, верим!" в комментариях
Валера есть бренд нашего футбола, за что ему честь и хвала, на данном этапе достаточно
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goshforever
Ответ евГений
Ну поплачь что тренер не высказывается официозом как чинуши ;)) Может быть, тебе речь Вяльбе больше по душе?
Чёткий пацанчик Валера всегда нравился пастве своими излияниями. Не хватает только "Валера, верим!" в комментариях
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Zlodimir
С Кенией не хренью занимались, а катали «вату»😂
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Jazzzz
Вот есть Карпин, и есть Гвардиола.
Оба - бывшие футболисты.
Оба теперь - тренеры серьезных команд.
Но один будто Оксфорд закончил, а другой - физрук птушник. 🤷🏻‍♂️
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goshforever
Хренью с Кенией занимались? Ну и? (С)
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окечуква
Вопрос, судя по контексту был задан абсолютно бессмысленный. Такое ощущение складывается порой, что журналисты либо детсадовцы либо олигофрены в степени умеренной дебильности. Ну не спрашивай ничего, если нечего спросить.
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Russ Ivan
Сборная стала бредом вроде Ротенберговской России-25 в хоккее. Скоро не останется человека, не прошедшего через неё. Проще и честнее отказаться от сборной на время бана, смысл в ней нулевой. Доги с Ираками и Кениями можно катать и клубами ПФЛ и НФЛ, желающие найдутся...
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
все клубы чемпионата водокачки играют на победу, а побеждает зло, лев прыгает, а бык отскакивает от призовой тройки, аминь
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.ru
Не настроил? Значит, я не настроил...
значит ты... мотиватор-недонастройщик
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Carver
Да, хренью
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Денис Ширинов
Хорошо медиалигу опустил, красавчик
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Prochor Potapich
Молодец, видимо чему ты их учишь как тренер, тем они и занимались
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Val Smith
Транквило, Валера.
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Заборостроитель
Играть на победу с Джикией в составе🤣
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Ena Therapy
Да Валера
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S. A.
Да
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