Валерий Карпин: «Сборная России всегда играет на победу. С Кенией не играли? Хренью занимались?»
Валерий Карпин сказал, что сборная России при нем всегда играет на победу.
«Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу.
Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, – им нужен допнастрой. Так и напишите.
Ни одну команду не обыграть, если нет определенных качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого», – сказал главный тренер сборной России.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Я ещё в детстве когда матчи сборной смотрел, мама меня спрашивала :
— Что там делаешь? Смотришь как 22 мужика хренью занимаются!
Уже тогда всё понимала
🤣🤣🤣🤣🤣
Кажется, был риторический вопрос)
Парню 90 лет,
Тот же свет над головой,
То же небо и рассвет.
Стыдно прям за тебя
Оба - бывшие футболисты.
Оба теперь - тренеры серьезных команд.
Но один будто Оксфорд закончил, а другой - физрук птушник. 🤷🏻♂️
значит ты... мотиватор-недонастройщик