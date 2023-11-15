Валерий Карпин: «Сборная России всегда играет на победу. С Кенией не играли? Хренью занимались?»

Валерий Карпин сказал, что сборная России при нем всегда играет на победу.

«Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу.

Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, – им нужен допнастрой. Так и напишите.

Ни одну команду не обыграть, если нет определенных качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого», – сказал главный тренер сборной России.

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