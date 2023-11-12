Пономарев о матче с Кубой: «Ни во что себя не ставим! Оказывается, в Азии тоже с нами не будут играть, сволочи. Будем ковыряться в дерьме»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы Владимир Алексеевич Пономарев товарищеские матчи (сборные) Политика брань Футбол

Владимир Пономарев жестко раскритиковал идею матча со сборной Кубы.

Сборная России проведет товарищескую игру с кубинцами 20 ноября. Встреча пройдет в Волгограде. 

«Пока нас никуда не пускают, вот и будем ковыряться. Сейчас вот с Кубой играем, еще хотели с какой-то африканской страной сыграть. Совсем уже обалдели! Ни во что себя не ставим абсолютно.

Черт бы с этой Европой, она нас не пригласит пока все не закончится. Надо жестче с ними, а мы им снова нефть и газ гоним, американцам уран продаем.

Стыдно уже слушать этот чертов телевизор! Оказывается, в Азии тоже с нами не будут играть, сволочи. Что же делать, пока ничего не сделать. Пока будем ковыряться в дерьме», – сказал бывший футболист ЦСКА. 

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19 комментариев

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Доктор Верховцев
Деpьмо и телевизор — созданы друг для друга.
+10
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Пикачу82
Оказывается и в ЦСКА есть свои Кавазашвили)))
+8
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а ты смешной
Подобные ему еще и в комитете по этике сидят)))
+9
-1
+8
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Сергей48
Остынь! И выбрось телевизор! Всё будет хорошо 👌
+6
-1
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Анвар Дж
Ответ Alon Raven
Пара стран? Три уже отказались - Китай, Корея и Япония. Уже не пара, а тройка. И думаешь много других согласится? Особенно такие как Турция или СА. Им самим бы отобраться, зачем очки терять в игре с нами?
Турция в футболе в европейской зоне играет
+4
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Тиджани Бабангида
Телевизор сейчас смотреть действительно стыдно. И очень жаль что прославленный ветеран продолжает его смотреть. Это чувствуется по его агрессии.
+4
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Bill Zapulil
Тем временем, Африка остаётся дерьмом во всех случаях. Неплохо.
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T622222
А ха ха ха 😜😜😜 как это мило 💦
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Nikuz Z
Как там насчёт бесполезности санкций?
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Alon Raven
Ответ Hong Kil
В Азии, если не будет играть, то только пара стран от силы. Там беженок нет с заляпанными трусами, так что с безопасностью все ОК. Просто чиновникам удобнее ездить на бесполезные переговоры в Эуропу, чем проработать вариант с Азией.
Пара стран? Три уже отказались - Китай, Корея и Япония. Уже не пара, а тройка. И думаешь много других согласится? Особенно такие как Турция или СА. Им самим бы отобраться, зачем очки терять в игре с нами?
+5
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Мартинелли
Все страны мира сволочи и только наша Дартаньян?)
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Michael Kazmin
Ответ Мартинелли
Все страны мира сволочи и только наша Дартаньян?)
Ну почему, есть несколько мушкетёров – КНДР, Иран...
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Alon Raven
Ответ Анвар Дж
Турция в футболе в европейской зоне играет
Ок, признаю, лоханулся.
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Архитектор Мендисабаль
Куба, Кения, Камерун имеют возможность взыскать с ненормального моральную компенсацию.
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Шухрат Казыев
Надо подождать.
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Владислав88
Вообще нефиг играть сборным в нынешнее время. Но нет нужна де показуха чиновников для Президента, что бюджетные субсидию нп убрали, распил наше всё. Все всё прекрасно понимают, никакими заботами о спорте и футбол тут и не пахнет.
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Игорь Новиков
"Стыдно уже слушать этот чертов телевизор!"

Может, давно стоило перестать его слушать?
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sasha@@@
Испанский стыд
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