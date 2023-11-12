Пономарев о матче с Кубой: «Ни во что себя не ставим! Оказывается, в Азии тоже с нами не будут играть, сволочи. Будем ковыряться в дерьме»

Владимир Пономарев жестко раскритиковал идею матча со сборной Кубы.

проведет товарищескую игру с кубинцами 20 ноября. Встреча пройдет в Волгограде.

«Пока нас никуда не пускают, вот и будем ковыряться. Сейчас вот с Кубой играем, еще хотели с какой-то африканской страной сыграть. Совсем уже обалдели! Ни во что себя не ставим абсолютно.

Черт бы с этой Европой, она нас не пригласит пока все не закончится. Надо жестче с ними, а мы им снова нефть и газ гоним, американцам уран продаем.

Стыдно уже слушать этот чертов телевизор! Оказывается, в Азии тоже с нами не будут играть, сволочи. Что же делать, пока ничего не сделать. Пока будем ковыряться в дерьме», – сказал бывший футболист ЦСКА.

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