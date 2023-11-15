Карпин сравнил уровень Кубы с Кенией: «Пофамильно знаю игроков. Месси, Роналду и даже Головина у них нет. Поименно разбирать смысла нет»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы сборная Кении Александр Головин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин сравнил уровень сборной Кубы с Кенией.

– С кем из соперников можно сравнить Кубу?

– С Кенией.

– Как добывали их матчи для просмотра?

– Есть специальная платформа. Все как обычно.

– Что вам известно о сборной Кубы?

– Пофамильно знаю игроков, можно выделить пару человек индивидуально на общем фоне. Лионеля Месси, Криштиану Роналду и даже Александра Головина у них нет. Поименно разбирать смысла нет, – сказал тренер сборной России.

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