Карпин сравнил уровень Кубы с Кенией: «Пофамильно знаю игроков. Месси, Роналду и даже Головина у них нет. Поименно разбирать смысла нет»
Валерий Карпин сравнил уровень сборной Кубы с Кенией.
– С кем из соперников можно сравнить Кубу?
– С Кенией.
– Как добывали их матчи для просмотра?
– Есть специальная платформа. Все как обычно.
– Что вам известно о сборной Кубы?
– Пофамильно знаю игроков, можно выделить пару человек индивидуально на общем фоне. Лионеля Месси, Криштиану Роналду и даже Александра Головина у них нет. Поименно разбирать смысла нет, – сказал тренер сборной России.
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