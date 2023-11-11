Андрей Мостовой о сборной: «О Кубе не знаю ничего, только сигары и ром – привезут, надеюсь. Получить вызов было немного неожиданно»

Андрей Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Кубы.

сыграет с командой Кубы 20 ноября в Волгограде.

«Немного неожиданно было получить вызов, пропустил много. Но хорошо, что вызвали.

Насчет Кубы вообще ничего не знаю. Только сигары и ром. Надеюсь, что привезут», – сказал полузащитник « » и сборной России.

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