Андрей Мостовой о сборной: «О Кубе не знаю ничего, только сигары и ром – привезут, надеюсь. Получить вызов было немного неожиданно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Андрей Мостовой Матч ТВ ахахаха алкоголь и спорт Футбол

Андрей Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Кубы.

Сборная России сыграет с командой Кубы 20 ноября в Волгограде.

«Немного неожиданно было получить вызов, пропустил много. Но хорошо, что вызвали.

Насчет Кубы вообще ничего не знаю. Только сигары и ром. Надеюсь, что привезут», – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.

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14 комментариев

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Ром однофамильцу)
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Не уверен!!
В магазине разве не продают? Смысл ждать пока футболисты с Кубы привезут?
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Бронислав Каминский
Скоро соперники будут "Не знаю,что это за страна.Надеюсь на карте покажут"
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Вольдемар Непутёвый
Ну и как там на Кубе ? Солнечно , тепло , последняя советская республика.
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MJ Me
Ну да, про АПЛ,БУНДЕСЛИГУ, ЛА-ЛИГУ, чемпионат мира и европы то он все знает. Всю карьеру в топ клубах планеты играет, вот и не вкурсе про Кубу
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Пикачу82
Со своей газпромовской зарплаты мог бы и сам угостить гостей ромом и сигарами...
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zanuda59
Или гонорею и сифилис. Как никак остров проституции в прошлом😁
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Andreir888
Андрей классный футболист, так что в вызове не вижу ничего неожиданного!
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градус ненависти
Мостовой: «Получить вызов было немного неожиданно»

В первый момент решил что это Валера Царя так жестко затроллил вызовом в сборную
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Zlatan Ibra
Показалось
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Bill Zapulil
Ответ Не уверен!!
В магазине разве не продают? Смысл ждать пока футболисты с Кубы привезут?
Действительно, «Красное-Белое» и добрый вечер.
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