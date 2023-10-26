Истомина о браке со Смоловым: «Люди очень злые, обсуждают, что вышла замуж по залету. Мне с ним спокойно, поговорили и решили, что хотим ребенка»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва соцсети девушки и спорт Карина Истомина Футбол

Карина Истомина рассказала об отношениях с Федором Смоловым и беременности.

Смолов и Истомина женились в июне этого года. В сентябре пара объявила, что ждет ребенка.

«Он мне написал: «Ты играешь у нас диджей-сет на стадионе, классный диджей-сет», – и позвал пообедать. Мы пошли, пообедали – это было не обязывающее, не свидание. Я подумала: «Блин, классный парень», – и мы начали общаться. И с начала зимы прошлого года мы вот так общались, общались и дообщались.

В феврале он мне сказал: «Я тебя люблю, мне с тобой очень хорошо», – и мне тоже было хорошо. Главное, что мне было с ним спокойно и безопасно. Мы поговорили и решили, что хотим ребенка, хотим семью. Просто сверили свои ценности, и они оказались похожими. Вот я забеременела, и потом мы поженились.

Люди очень-очень злые. Я давно в интернете и думала, что обросла какой-то «кожей», но она не вырастает. Думала, что все-таки беременным есть какие-то скидки. Первое – обсуждают, что вышла замуж по залету. Но я же не из какой-то строгой традиционной семьи, что нет способов, кроме как жениться. А я «взяла и привязала», – сказала Истомина в новом выпуске своего ютуб-шоу «Справиться проще».

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18 комментариев

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Данил Кублицкий
Будте счастливы всем завистникам на зло !!! Семья , дети, дело хорошее !!!
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Nogoi89
Залёт паненкой.
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-8
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Инженер Управляющий
Да кого вообще должно клепать кто и как там женится?)
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"Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь." Раневская
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Andre Remati
Ответ Данил Кублицкий
Будте счастливы всем завистникам на зло !!! Семья , дети, дело хорошее !!!
Назло никому ничего делать не надо. А счастливым быть - пожалуйста) Но не в ущерб другим.
Многие люди недовольны своей жизнью, поэтому этот негатив и выражают в отношении других
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Александр Громов
Всё это дело личное. Всего им хорошего. А вот для Динамо Фёдор ничего хорошего не сделал.
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Valentin Kompaneytsev
Они так решили. Им хорошо. Семейного счастья им.
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Pilgui 1970
Не переживай Истомина, люди в большинстве своём ск.о.ты запомни это и никому не показывай своё маленькое счастье...Здоровья тебе, Смолу и любви!
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Oops Again
главное, чтобы любили и были счастливы, а Федя приносил больше пользы команде.
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Владимир Никаноров
Любовь с первого взгляда существует! Доказано деньгами...
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Игорь Алексеев
Не слушаете никого
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