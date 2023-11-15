Смолов о создании медиафутбольной команды вместе с Pharaoh: «Обсуждали именно создание, но Глеб бы периодически играл»
Федор Смолов рассказал о желании в прошлом создать медийный клуб вместе с Pharaoh.
– Ты с Pharaoh [рэпер] хотел создать команду.
– Мы обсуждали. Но это никуда дальше не пошло. Потому что уже была история Джикии с Соболевым [команда «Бей Беги»]. Я за этим наблюдал. Понял, что в это нужно погружаться. И произошли события, из-за которых я принял решение этого не делать.
Я так слышал, Джикия и Соболев тоже чуть перегорели. Я даже допускаю, что мог быть разговор с руководством [«Спартака»].
– У тебя эта идея окончательно заглохла?
– Ну да. Мы проговорили, что есть такая возможность. В итоге он сам не сделал. И я тоже.
– У Глеба какое было желание? Просто руководить или хотел играть?
– Я думаю, он был бы заявлен. Он же занимался футболом.
Это был один разговор. Мы обсуждали на уровне руководства и именно создания, как бы это все выглядело. Я думаю, он периодически бы играл сам, – рассказал форвард «Динамо».
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