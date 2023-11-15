Смолов о создании медиафутбольной команды вместе с Pharaoh: «Обсуждали именно создание, но Глеб бы периодически играл»

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Георгий Джикия Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Федор Смолов рассказал о желании в прошлом создать медийный клуб вместе с Pharaoh.

– Ты с Pharaoh [рэпер] хотел создать команду.

– Мы обсуждали. Но это никуда дальше не пошло. Потому что уже была история Джикии с Соболевым [команда «Бей Беги»]. Я за этим наблюдал. Понял, что в это нужно погружаться. И произошли события, из-за которых я принял решение этого не делать.

Я так слышал, Джикия и Соболев тоже чуть перегорели. Я даже допускаю, что мог быть разговор с руководством [«Спартака»].

– У тебя эта идея окончательно заглохла?

– Ну да. Мы проговорили, что есть такая возможность. В итоге он сам не сделал. И я тоже.

– У Глеба какое было желание? Просто руководить или хотел играть?

– Я думаю, он был бы заявлен. Он же занимался футболом.

Это был один разговор. Мы обсуждали на уровне руководства и именно создания, как бы это все выглядело. Я думаю, он периодически бы играл сам, – рассказал форвард «Динамо».

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3 комментария

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Ранальду с пивком
Ответ Антимосковский
фараон имеет массу поклонников, что восхваляют его треки и особенно - их смысловую нагрузку, однако по факту он выражает свои мысли на уровне неграмотного школьника (имея диплом журналиста МГУ), при этом на любые вопросы в интервью отвечает с пафосным лицом и задержкой в 10 секунд от лица «познавшего жизнь». мажор-недорэпер, самое то для медиафутбола.
Это насколько надо быть бездельником , чтобы смотреть/слушать по несколько часов интервью не интересных тебе персонажей))
+1
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Dinamik1
Смолову давно надо в медиалиге играть.
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