Мостовой об ошибке Песьякова перед голом Промеса: «Вратарские привозы просто бесят. Выбей мяч и стой – закури сигаретку, воду пей. Зачем разыгрывать?»
Александр Мостовой раскритиковал Сергея Песьякова за ошибки в матче со «Спартаком».
В 15-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Вторая голевая атака красно-белых на 15-й минуте началась после ошибки Песьякова во время розыгрыша у своих ворот.
– Перед матчем я угадал счет, был уверен, что «Спартак» выиграет. Но не могу молчать, меня просто бесят эти вратарские ошибки. Это просто… Зачем это делать? Ну, выбей ты этот мяч! Кто-то мне говорит, что это тренерская установка. Ну, какой тренер? У тебя своя голова на плечах есть!
Я играл всю жизнь в футбол и не понимаю, как так можно. Ладно бы это было в первый раз, но этих привозов было очень много. Что вы разыгрываете? Выбил и стой, отдыхай. В тот момент, когда «Ростов» дал фору в два мяча с этой грубой ошибкой – все.
– «Ростов» мог сравнять счет?
– Второй тайм был полностью за «Ростовом». Они мне понравились, потому что загнали «Спартак» в штрафную так, что чудом не сравняли счет. Привоз Песьякова – это просто фора. Ну зачем? Потом же кусаешь локти из-за этих моментов.
– Карпин всегда ссылался на то, что играющий вратарь – это европейский стандарт. Как Эдерсон в «Манчестер Сити».
– «Манчестер Сити» играет с вратарем, когда в радиусе 15-20 метров нет футболистов соперника. Тогда вратарю можно, а когда соперник тебя прессингует и бежит на тебя, то кто будет играть? Выбей его и стой – закури сигаретку, воду пей. Всегда есть какие-то отговорки, но это глупости просто.
– Как вам связка Промеса и Игнатова?
– Промес – опять один из лучших. Я каждый раз говорю: Промес вернулся, и «Спартак» начал выигрывать. Он все делает правильно, где-то забил, где-то отдал, где-то придержал, – сказал Мостовой.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Так что намерения Карпина вполне понятны. Что в сборной, что в Ростове - не так много умеющих выигрывать верх, особенно в центре поля.