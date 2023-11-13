Мостовой об ошибке Песьякова перед голом Промеса: «Вратарские привозы просто бесят. Выбей мяч и стой – закури сигаретку, воду пей. Зачем разыгрывать?»

Александр Мостовой раскритиковал Сергея Песьякова за ошибки в матче со «Спартаком».

В 15-м туре Мир «Спартак» обыграл « » со счетом 2:1. Вторая голевая атака красно-белых на 15-й минуте началась после ошибки Песьякова во время розыгрыша у своих ворот.

– Перед матчем я угадал счет, был уверен, что «Спартак» выиграет. Но не могу молчать, меня просто бесят эти вратарские ошибки. Это просто… Зачем это делать? Ну, выбей ты этот мяч! Кто-то мне говорит, что это тренерская установка. Ну, какой тренер? У тебя своя голова на плечах есть!

Я играл всю жизнь в футбол и не понимаю, как так можно. Ладно бы это было в первый раз, но этих привозов было очень много. Что вы разыгрываете? Выбил и стой, отдыхай. В тот момент, когда «Ростов» дал фору в два мяча с этой грубой ошибкой – все.

– «Ростов» мог сравнять счет?

– Второй тайм был полностью за «Ростовом». Они мне понравились, потому что загнали « » в штрафную так, что чудом не сравняли счет. Привоз Песьякова – это просто фора. Ну зачем? Потом же кусаешь локти из-за этих моментов.

– всегда ссылался на то, что играющий вратарь – это европейский стандарт. Как Эдерсон в «Манчестер Сити».

– « » играет с вратарем, когда в радиусе 15-20 метров нет футболистов соперника. Тогда вратарю можно, а когда соперник тебя прессингует и бежит на тебя, то кто будет играть? Выбей его и стой – закури сигаретку, воду пей. Всегда есть какие-то отговорки, но это глупости просто.

– Как вам связка Промеса и Игнатова?

– Промес – опять один из лучших. Я каждый раз говорю: Промес вернулся, и «Спартак» начал выигрывать. Он все делает правильно, где-то забил, где-то отдал, где-то придержал, – сказал Мостовой.

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