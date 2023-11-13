Мостовой об ошибке Песьякова перед голом Промеса: «Вратарские привозы просто бесят. Выбей мяч и стой – закури сигаретку, воду пей. Зачем разыгрывать?»

Теги Спартак Ростов Манчестер Сити премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Сергей Песьяков Квинси Промес Эдерсон Михаил Игнатов Футбол

Александр Мостовой раскритиковал Сергея Песьякова за ошибки в матче со «Спартаком».

В 15-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Вторая голевая атака красно-белых на 15-й минуте началась после ошибки Песьякова во время розыгрыша у своих ворот.

– Перед матчем я угадал счет, был уверен, что «Спартак» выиграет. Но не могу молчать, меня просто бесят эти вратарские ошибки. Это просто… Зачем это делать? Ну, выбей ты этот мяч! Кто-то мне говорит, что это тренерская установка. Ну, какой тренер? У тебя своя голова на плечах есть!

Я играл всю жизнь в футбол и не понимаю, как так можно. Ладно бы это было в первый раз, но этих привозов было очень много. Что вы разыгрываете? Выбил и стой, отдыхай. В тот момент, когда «Ростов» дал фору в два мяча с этой грубой ошибкой – все.

– «Ростов» мог сравнять счет?

– Второй тайм был полностью за «Ростовом». Они мне понравились, потому что загнали «Спартак» в штрафную так, что чудом не сравняли счет. Привоз Песьякова – это просто фора. Ну зачем? Потом же кусаешь локти из-за этих моментов.

Карпин всегда ссылался на то, что играющий вратарь – это европейский стандарт. Как Эдерсон в «Манчестер Сити».

– «Манчестер Сити» играет с вратарем, когда в радиусе 15-20 метров нет футболистов соперника. Тогда вратарю можно, а когда соперник тебя прессингует и бежит на тебя, то кто будет играть? Выбей его и стой – закури сигаретку, воду пей. Всегда есть какие-то отговорки, но это глупости просто.

– Как вам связка Промеса и Игнатова?

– Промес – опять один из лучших. Я каждый раз говорю: Промес вернулся, и «Спартак» начал выигрывать. Он все делает правильно, где-то забил, где-то отдал, где-то придержал, – сказал Мостовой.

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54 комментария

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градус ненависти
Гвардиола Эдерсону: «Выбей мяч и стой – закури сигаретку, воду пей. Зачем разыгрывать?»
+104
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SergSV
Человек, ни разу на воротах не стоял - а комментирует игру вратаря !? 🤔
+96
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Кеша Вашуков
Ответ SergSV
Человек, ни разу на воротах не стоял - а комментирует игру вратаря !? 🤔
Он реально же даже 1000 ударов не отразил, как таких в спорт пускают....
+28
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вкус крабовых чипсов
Согласен на 100 процентов. Разыгрывать надо только если умеешь на уровне Нойера, и команда привыкшая. В противном случае будет один вред
+34
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Александр Приходченко
Ответ SergSV
Человек, ни разу на воротах не стоял - а комментирует игру вратаря !? 🤔
Недооцененный комментарий
+17
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Максим Кутузов
Ни слова про Абаскаля. Не Мостовой это, ребята
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Северный болельщик
Скорее, скорее, дайте ему лизенцию! Или без неё назначьте уже тренером в РПЛ или сразу в АПЛ
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Bartez1986
закури сигаретку, водКу пей - обычное состояние Царя во время интервью
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Dmitry Orlov
При игре с более менее сильной командой (например, при игре российских клубов с европейскими или игр сборной) вот это "выбей, стой жди" - по факту ты просто добровольно отдаёшь мяч сопернику, так как мяч летит в борьбу, обычно верховую, и если у тебя нет Дзюбы - ты её проигрываешь (да и Дзюба далеко не 100% верховых мячей выигрывает). И в итоге вместо твоей атаки следует атака соперника.
Так что намерения Карпина вполне понятны. Что в сборной, что в Ростове - не так много умеющих выигрывать верх, особенно в центре поля.
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Владислав88
Но здесь царь абсолютно прав, с этими розыгрыша, у Песа больше всех в лиге грубых ошибок - 8 штук! 8 приводов из 27 пропущенных голов! Сами себе находят приключения на 5 точку при хорошой поставленной игре в атаке без учёта этих дурацких розыгрышей.
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shishovv
Ответ градус ненависти
Гвардиола Эдерсону: «Выбей мяч и стой – закури сигаретку, воду пей. Зачем разыгрывать?»
Ля ну ты нашел кого сравнивать)) сколько он уже так привез? Песьяков не умеет и уже не научиться - это же очевидно
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porosenochek
"Выбей его и стой – закури сигаретку, воду пей" - учёба на категорию Pro даёт о себе знать!
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Dmitry Orlov
Ответ вкус крабовых чипсов
Согласен на 100 процентов. Разыгрывать надо только если умеешь на уровне Нойера, и команда привыкшая. В противном случае будет один вред
Так если не пробовать разыгрывать - никогда и не научишься. И так и будешь пулять мяч вперёд, по факту, теряя его.
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Kranmeister
Ответ ApXuMaHqPuT
Выбил мяч и стой, балдей – закури, 100 грамм налей🥴
Это Стэтем уже
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Владислав88
Ответ onegin2007
Отдай мяч сопернику и навяжи борьбу!
Лучше бороться в чужой штрафной, чем терять в своей.
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КБ Сергей
Ну, да, Пися пару раз выбьет, закурит, а потом в раздевалке, Валера будет чайной ложечкой ему мозг есть, или орать так, что лицо вратаря и без того не румяное, совсем бледным станет. А потом ещё и штраф влепит, чтобы установку выполнял.
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bamboocha
Ответ BarCa
Он уже и в работе вратарей разбирается?
Он во всём разбирается, по крайней мере судя по его высказываниям 😂
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BarCa
Он уже и в работе вратарей разбирается?
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Denis_VD
Ответ Dmitry Orlov
Так если не пробовать разыгрывать - никогда и не научишься. И так и будешь пулять мяч вперёд, по факту, теряя его.
Учатся на тренировках, на сколько я знаю. Да и Песьякову самый возраст учиться.
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ApXuMaHqPuT
Выбил мяч и стой, балдей – закури, 100 грамм налей🥴
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Kranmeister
Ответ BarCa
Он уже и в работе вратарей разбирается?
Так он же царь!
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Kranmeister
Ответ Bartez1986
закури сигаретку, водКу пей - обычное состояние Царя во время интервью
Золотые цитаты от бывалых
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Иван1984
Тут не писюн виноват, а упрямство Карпина!!
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Anthony Wrynn
Ответ BarCa
Он уже и в работе вратарей разбирается?
он наверное пропустил пару, где объясняли почему вратарь в современном футболе должен уметь играть ногами
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.ru
Мостовой: Пися, выбей и стой, покури, попей воды...
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