«Кукурелья первым хватает Холанда, а Эрлинг как бы отмахивается. Сбоку этого нельзя не увидеть, решение судьи понятно». Экс-арбитр Галлахер о пенальти «Сити» в матче с «Челси»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Энтони Тэйлор Дермот Галлахер видеоповторы Марк Кукурелья Эрлинг Холанд Джарред Джиллетт Футбол

Дермот Галлахер считает верным пенальти на Эрлинге Холанде в матче с «Челси».

Первый гол «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «Челси» (4:4) был забит с пенальти. Арбитр Энтони Тэйлор назначил его, посчитав, что Марк Кукурелья сфолил на Эрлинге Холанде, дернув его за футболку. При этом норвежец тоже держал соперника за форму.

«Если посмотреть сбоку, то невозможно этого не увидеть. Они оба хватаются друг за друга, Марк Кукурелья не отпускает его, тянет вниз. Можно понять, почему судья принял такое решение. У ассистента был лучший обзор, он подтвердил это судье. ВАР никогда и ни за что не отменил бы это.

С самого начала они цепляются друг за друга. Кукурелья начинает первым, и Эрлинг Холанд будто бы отмахивается от него. Если посмотреть сбоку, сомнений не остается – Кукурелья не отпускает его, а продолжает держать.

Видите вы пенальти или нет, решение принимает судья на поле. Я бы сказал, что арбитр ВАР Джарред Джиллетт не дал бы этого, потому что я действительно уверен, что решение должно было быть принято на поле. Было бы грубой ошибкой, если бы арбитр не указал на точку? Я бы сказал, что нет, потому что он, вероятно, решил бы, что оба игрока хватают друг друга», – сказал экс-арбитр АПЛ.

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13 комментариев

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SoWeTo
Ответ diger499
И не слова про двух игроков Челси которые лежали в нокауте после того, как один из них пошел в неудачный стык с игроком Сити. хотя обычно судьи всегда останавливают игру при травмах головы
Этот экс-арбитр видимо в отставке зрение потерял, ибо там отчетливо видно, что как раз Холланд первый дергал Кукурелью, а потом в ответ его дернул Куку и Эрлинг упал. При этом ни тот, ни тот до мяча явно не дотягивались, там другой защитник Челси явно мяч перекрывал.
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vel
все равно слишком "легкий" пенальти.

Хотя бы из-за габаритов. Холланд явно рисовал падение. Чел в два раза больше соперника, ему эти его потягушки за футболку, как слону дробина.
+6
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diger499
И не слова про двух игроков Челси которые лежали в нокауте после того, как один из них пошел в неудачный стык с игроком Сити. хотя обычно судьи всегда останавливают игру при травмах головы
+3
-1
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*MVP*
то, что лысый поставит пенку в ворота Челси за такое, сомнений не было. меня больше волнует тупое решение Куку хватать Холанда так откровенно
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elaman kojogeldiev
Взаимная барьба стягивая друг друга за футболку пенальти, толчок в спину двумя руками защитника в штрафной не фол, что за клоунада🤡
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Liquidozz
Все игроки АПЛ должны понять уже, что от игроков сити надо держать дистанцию 2 метра, как при ковиде, иначе штраф (пенальти)
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*MVP*
Ответ diger499
И не слова про двух игроков Челси которые лежали в нокауте после того, как один из них пошел в неудачный стык с игроком Сити. хотя обычно судьи всегда останавливают игру при травмах головы
и ни слова о том, что мяч даже не дошел до Холанда как бы. и хватал его защ или нет - влияния это на эпизод не имело
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