«Кукурелья первым хватает Холанда, а Эрлинг как бы отмахивается. Сбоку этого нельзя не увидеть, решение судьи понятно». Экс-арбитр Галлахер о пенальти «Сити» в матче с «Челси»

Дермот Галлахер считает верным пенальти на Эрлинге Холанде в матче с «Челси».

Первый гол « » в матче АПЛ против «Челси» (4:4) был забит с пенальти. Арбитр Энтони назначил его, посчитав, что Марк Кукурелья сфолил на , дернув его за футболку. При этом норвежец тоже держал соперника за форму.

«Если посмотреть сбоку, то невозможно этого не увидеть. Они оба хватаются друг за друга, не отпускает его, тянет вниз. Можно понять, почему судья принял такое решение. У ассистента был лучший обзор, он подтвердил это судье. ВАР никогда и ни за что не отменил бы это.

С самого начала они цепляются друг за друга. Кукурелья начинает первым, и Эрлинг Холанд будто бы отмахивается от него. Если посмотреть сбоку, сомнений не остается – Кукурелья не отпускает его, а продолжает держать.

Видите вы пенальти или нет, решение принимает судья на поле. Я бы сказал, что арбитр ВАР Джарред Джиллетт не дал бы этого, потому что я действительно уверен, что решение должно было быть принято на поле. Было бы грубой ошибкой, если бы арбитр не указал на точку? Я бы сказал, что нет, потому что он, вероятно, решил бы, что оба игрока хватают друг друга», – сказал экс-арбитр .

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