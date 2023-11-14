«За время просмотров ВАР в игре «Тоттенхэм» – «Челси» зритель мог поставить чайник, перекусить, покурить, это нелепо. Если не видите ошибку за 30 секунд, следуйте первоначальному решению». Уорнок о повторах

Нил Уорнок недоволен слишком долгими просмотрами ВАР в АПЛ.

В частности, Уорнок отметил долгие паузы в матче «Тоттенхэм» – « » (1:4) в 11-м туре чемпионата.

«Наша лига уже давно является лучшей в мире. Но каждый, кто смотрел матч « » – «Челси», мог бы пойти на кухню, поставить чайник и перекусить или выйти на улицу покурить за время, потраченное на просмотр ВАР. Это было нелепо.

Должно быть, надо установить ограничение по времени. Я всегда говорил: «Если вы не можете увидеть ошибку за 30 секунд, следуйте первоначальному решению судьи». Иногда проходит несколько минут – это просто смешно. Придется использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы ускорить принятие решений», – сказал бывший тренер английских клубов .

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