Олусегун о гражданстве РФ: «Получу паспорт уже в 2024 году, вероятнее всего. Очень жду этого момента, для меня это важно»

Теги премьер-лига Россия Краснодар натурализация Олакунле Олусегун Футбол

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун намерен получить паспорт РФ в 2024 году.

«Я еще не получил российское гражданство. Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ.

Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно», – сообщил 21-летний нигериец. 

Олусегун выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 14 матчей и забил 2 мяча. 

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6 комментариев

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denis2008able
Ахаха, а как же "это мой последний матч за Краснодар" или "Завтра в 3 перехожу в Ниццу"?
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S. A.
Паспорта разлетаются, как пирожки
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Евгений Иванов
Возраст призывной, со здоровьем явно проблем нет - значит в армию пойдёт. Странно, что Краснодар это не учитывает.
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bhh24f6zqg
Скажите ему, что с гражданством выдают повестки в военкомат
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Tigo_Volchara93
Паспорт в руки, руки в ноги и в военкомат
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Алексей Ненахов
Ответ Евгений Иванов
Возраст призывной, со здоровьем явно проблем нет - значит в армию пойдёт. Странно, что Краснодар это не учитывает.
Там этих призывников в Зените полно
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