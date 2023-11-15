Олусегун о гражданстве РФ: «Получу паспорт уже в 2024 году, вероятнее всего. Очень жду этого момента, для меня это важно»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун намерен получить паспорт РФ в 2024 году.

«Я еще не получил российское гражданство. Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ.

Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно», – сообщил 21-летний нигериец.

выступает за « » с 2021 года. В текущем сезоне Мир он провел 14 матчей и забил 2 мяча.

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