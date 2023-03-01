Форвард «Краснодара» Олусегун готов стать гражданином России: «Нравятся люди и их менталитет, расизма не встречал. Девушки очень красивые»

Теги премьер-лига Россия Краснодар девушки и спорт Матч ТВ дискриминация Олакунле Олусегун Футбол

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун сообщил, что не прочь получить российский паспорт. 

– В России мне очень нравятся люди. Нравится их менталитет и то, как они относятся друг к другу.

– Не сталкивался с расизмом?

– Нет, тут такого не встречал, наоборот, русские люди очень уважительно относятся. Заметил, что в России любят игроков, приезжающих из‑за границы.

– Что насчет русского языка, пытался учить?

– Да, я пытался, но это очень сложный язык (улыбается). Конечно, знаю пару слов. Но, пожалуй, продолжу разговаривать на английском.

– Два бразильца из «Зенита» – Малком и Клаудиньо – получили российское гражданство. Не думал ли тоже получить российский паспорт?

– Да, слышал об этом, это классно. Если у меня все получится в России и я останусь тут, то почему бы и нет (улыбается).

– Нравятся русские девушки?

– Да, конечно (смеется).

– Можешь сказать, что русские девушки самые красивые в мире?

– Да‑да, я считаю их очень красивыми, – сказал нигерийский футболист. 

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14 комментариев

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Slavnov
чего то он слабее стал выглядеть,вчера так вообще менять надо было,одни обрезы да удары в небеса и скорость пропала
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Spartakus1984
Ответ Кирилл.С-Пб
Такой же срач разведут как с игроками Зенита или тут другое?
Ты сравнил кабинетно мерзкий клуб из Питера с нормальной командой.
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Spartakus1984
Еще один потенциальный защитник Родины нарисовался.
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Мукунку хороший
Может хватит.?
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rwkq485579
Ответ Гамарджоба Генацвале
Олег Олусегин будет
Олег Сергеевич Олусегун
+1
0
+1
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Жаргал Шадапов
Ответ Кирилл Голивец
Вроде в прошлом месяце он говорил, что с нигерийками проще и русские девушки - не его)
За месяц чтото начало наклёвываться
+2
0
+2
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BeastI666I
опять русские девушки. почему нужно темнокожему из Нигерии!!! рекламируют наших девушек?! что за фигня! пусть валит к себе в Нигерию.
+5
-3
+2
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BeastI666I
Ответ Кирилл Голивец
Вроде в прошлом месяце он говорил, что с нигерийками проще и русские девушки - не его)
тогда еще не объяснили что можно говорить, а что нет ...
+11
-2
+9
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Антон Фалафель
Кто ему задавал эти вопросы? Такое ощущение, што хотел подложить под него свою сестру.
+7
-2
+5
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Кирилл Голивец
Вроде в прошлом месяце он говорил, что с нигерийками проще и русские девушки - не его)
+13
-1
+12
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Александр Трофимов
Олусегун летом наверное уедет во Францию
+2
0
+2
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evil
Ответ Кирилл.С-Пб
Такой же срач разведут как с игроками Зенита или тут другое?
А чё, миллер ему уже паспорт подарил?
+3
-1
+2
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Гамарджоба Генацвале
Олег Олусегин будет
+5
0
+5
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Кирилл.С-Пб
Такой же срач разведут как с игроками Зенита или тут другое?
0
-5
-5
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