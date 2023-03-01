Форвард «Краснодара» Олусегун готов стать гражданином России: «Нравятся люди и их менталитет, расизма не встречал. Девушки очень красивые»

Форвард « » сообщил, что не прочь получить российский паспорт.

– В России мне очень нравятся люди. Нравится их менталитет и то, как они относятся друг к другу.

– Не сталкивался с расизмом?

– Нет, тут такого не встречал, наоборот, русские люди очень уважительно относятся. Заметил, что в России любят игроков, приезжающих из‑за границы.

– Что насчет русского языка, пытался учить?

– Да, я пытался, но это очень сложный язык (улыбается). Конечно, знаю пару слов. Но, пожалуй, продолжу разговаривать на английском.

– Два бразильца из «Зенита» – Малком и Клаудиньо – получили российское гражданство. Не думал ли тоже получить российский паспорт?

– Да, слышал об этом, это классно. Если у меня все получится в России и я останусь тут, то почему бы и нет (улыбается).

– Нравятся русские девушки?

– Да, конечно (смеется).

– Можешь сказать, что русские девушки самые красивые в мире?

– Да‑да, я считаю их очень красивыми, – сказал нигерийский футболист.

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