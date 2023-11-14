Олусегун о «Краснодаре»: «Самый большой и великий клуб России. У нас болельщики по всей стране, они удивительные!»

Олакунле Олусегун назвал «Краснодар» главным клубом России.

«Самые удивительные фанаты в России – у нашего клуба. У нас болельщики по всей стране, они лучшие!

Все потому, что «Краснодар» – самый большой и великий клуб России», – сказал форвард «Краснодара».

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Мир . «Зенит», идущий вторым, отстает на 2 очка.

Форвард «Краснодара» Олусегун: «У нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем»

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