Олусегун о «Краснодаре»: «Самый большой и великий клуб России. У нас болельщики по всей стране, они удивительные!»
Олакунле Олусегун назвал «Краснодар» главным клубом России.
«Самые удивительные фанаты в России – у нашего клуба. У нас болельщики по всей стране, они лучшие!
Все потому, что «Краснодар» – самый большой и великий клуб России», – сказал форвард «Краснодара».
После 15 туров «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ. «Зенит», идущий вторым, отстает на 2 очка.
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— Я русский.
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