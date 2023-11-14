Олусегун о «Краснодаре»: «Самый большой и великий клуб России. У нас болельщики по всей стране, они удивительные!»

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун назвал «Краснодар» главным клубом России.

«Самые удивительные фанаты в России – у нашего клуба. У нас болельщики по всей стране, они лучшие!

Все потому, что «Краснодар» – самый большой и великий клуб России», – сказал форвард «Краснодара».

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ. «Зенит», идущий вторым, отстает на 2 очка.

Форвард «Краснодара» Олусегун: «У нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем»

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28 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Leon Petov
Подождите, сейчас тебе расскажут про 60 млн любителей борща
Кто-то но точно не клуб созданный 15 лет назад самый великий в России
+20
-2
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Ебздрогыч
Ну все-таки скорее Краснодар второй, после Факела
+15
-4
+11
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chilingarovyura@icloud.com
Кузьмичей в Краснодаре так еще никто не называл 😂
+12
-6
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Aleksey Yashin
— Слышь, Баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные?
— Я русский.
— Вот только не надо гнать. Русские столько не курят. ©
+6
-3
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prus_3
Болельщики Спартака: "Шо, опять?!"
+3
-1
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Caniball
Ответ Давид Agabekyan
Кто-то но точно не клуб созданный 15 лет назад самый великий в России
И за 15 лет не взявший ни одного трофея.
+2
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Bartez1986
сказал и сказал. имеет право)
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Максим Столбов
Нигерийским парням много для счастья не надо, твоя команда выиграла первый круг в чемпионате и достаточно для восхваления масштабов. А так походу вина краснодарского перепили
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antip2000@pisem.net
Ответ Максим Столбов
Нигерийским парням много для счастья не надо, твоя команда выиграла первый круг в чемпионате и достаточно для восхваления масштабов. А так походу вина краснодарского перепили
Вы Краснодарское вино лучше не пейте. Пейте кубанское. Это никак не связано с названиями команд, чисто территориально, в самом городе вино не делают, а если и делают, лучше его не пить
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@rtrblk
Ответ Давид Agabekyan
Кто-то но точно не клуб созданный 15 лет назад самый великий в России
Кто же этот клуб?)
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Давид Agabekyan
Ответ Caniball
И за 15 лет не взявший ни одного трофея.
Даже ПФЛ не зацепили
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Ваге Геворгян
Скорее на сегодня Самый продвинутый европейского расклада частный клуб-Так надо охарактеризовать Краснодар с
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antip2000@pisem.net
Вот он сейчас пуканов подогрел )
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utsh44psmr
Магниты по всей стране!!!!
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Гроссмейстер Д
Лучше бы пенальти в финале кубка забивал, а не трепался попусту.
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imaginary
нормально набросил ))
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Dinamik1
А нам все втюхивали что зенит.Спасибо что глаза открыл.
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Alestern
Как же жалко в такие минуты выглядят подобные индивидуумы :).. надо же такую ерунду ляпнуть :)..
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AlKRD
Помниться Торпедо ставил рекорды посещаемости
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Александр Ерохин
Эх, эта удивительная и знаменитая краснодарская трава..
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Василий Мартыхин
Шта?
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vnvesna@icloud.com
фантазёр
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Кино Музыка
Зачетная шутка.
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Peter Parker
Краснодар еще пока даже не самый великий клуб в городе Краснодар. Но в этом сезоне они могут создать уникальную историю
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