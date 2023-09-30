Форвард «Краснодара» Олусегун о паспорте РФ: «Не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке»

Олакунле Олусегун не смог получить паспорт России из-за незнания языка.

– В июле вы говорили, что планируете получить паспорт РФ. На каком этапе сейчас эта процедура?

– Тогда это было мое решение. Я действительно этого желал. Был интерес к этому.

К сожалению, не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке. Это один из главных факторов в получении. К сожалению, я сейчас не могу говорить на русском. Поэтому на данный момент я не получаю российское гражданство, – сказал нигерийский нападающий « ».

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