«Русские все принимают всерьез, а африканцы всегда на юморе. Девушки тоже не нравятся – с нигерийками проще из-за языка». Форвард «Краснодара» Олусегун о России

Теги премьер-лига Россия Краснодар девушки и спорт Питание Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун рассказал о различиях в менталитете россиян и нигерийцев.

«Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а еще – еды.

Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится. Борщ, пельмени – не люблю. Предпочитаю африканскую еду, готовлю сам: обычно рис с курицей и овощами. Ем это с детства, трудно менять привычки.

Русские девушки мне тоже не нравятся. Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще – из-за языка», – сказал форвард «Краснодара».

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14 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Mi Vi
Опять хохлы повылазили: борщ есть и русский, и польский, и болгарский, и украинский. В России он с 17 века готовится и отличается от украинского. Задолбали чесслово
Я не украинец)
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HoratioH
Ответ MURA
Ясно одно из его вью. Ничего ему русского не нравится, кроме русского бабла.
Так у всех легионеров. Просто одни лицемерят, что влюблены в русскую культуру и еду, а другие честно говорят, что своё милее
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Mi Vi
Ответ Сергей Орлов
Самое смешное, что чебурек, шаурма пельмени и борщ - не русские блюда)
Опять хохлы повылазили: борщ есть и русский, и польский, и болгарский, и украинский. В России он с 17 века готовится и отличается от украинского. Задолбали чесслово
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Сергей Орлов
Самое смешное, что чебурек, шаурма пельмени и борщ - не русские блюда)
0
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Александровец
Ответ Адепт Суперлиги
Ну, русские девушки тоже неплохо умеют пользоваться языком, ты просто не пробовал..
Вот же ты ублюдок. Ебальник бы тебе разбить за такие слова.
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MURA
Ясно одно из его вью.
Ничего ему русского не нравится, кроме русского бабла.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ну хоть кто-то говорит, как думает. При этом он ничего не критикует. Насчет еды - это дело вкуса и привычек, я вот не люблю острую еду, и зачем я буду кого-то, допустим, в Корее обманывать, что люблю кимчи? То же касается и людей. В России привыкли с кислыми минами на лице ходить и все такие серьезные, местные к этому привыкли. У африканцев своя волна. Насчет девушек Олесегун поменяет свое мнение, если сможет добиться тут успеха и стать известным примерно как Промес. Там уже язык будет не важен. Ну разве только тот, что во рту)
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CriminalJoint62
Лучше так, чем лебезить как Ари
+3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Адепт Суперлиги
Ну, русские девушки тоже неплохо умеют пользоваться языком, ты просто не пробовал..
И губами. Не зря же многие их накачивают.
+5
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atacan
Ответ Адепт Суперлиги
Ну, русские девушки тоже неплохо умеют пользоваться языком, ты просто не пробовал..
😂😂😂😂😂 Вот Ты Стартанул
+5
-1
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Abu Ibrahim
Ответ dreamstep
Наверное ему и жить не нравится в городской квартире, шалаш ему построить около львов в краснодарском зоопарке, пусть чувствует себя как дома.
Ахах
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dreamstep
Наверное ему и жить не нравится в городской квартире, шалаш ему построить около львов в краснодарском зоопарке, пусть чувствует себя как дома.
+8
-11
-3
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Teodrakis
Молодец. Надо говорить как чувствуешь, а не льстить
+25
-1
+24
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Адепт Суперлиги
Ну, русские девушки тоже неплохо умеют пользоваться языком, ты просто не пробовал..
+31
-5
+26
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