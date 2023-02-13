«Русские все принимают всерьез, а африканцы всегда на юморе. Девушки тоже не нравятся – с нигерийками проще из-за языка». Форвард «Краснодара» Олусегун о России

рассказал о различиях в менталитете россиян и нигерийцев.

«Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а еще – еды.

Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится. Борщ, пельмени – не люблю. Предпочитаю африканскую еду, готовлю сам: обычно рис с курицей и овощами. Ем это с детства, трудно менять привычки.

Русские девушки мне тоже не нравятся. Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще – из-за языка», – сказал форвард « ».

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