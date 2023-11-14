Василий Березуцкий о наследии ЧМ-2018: «Ну, 10 стадионов построили. А что для детей построили? Академии есть?»

Теги Василий Березуцкий ЧМ-2018 FIFA детский футбол Нобель Арустамян стадионы Футбол

Василий Березуцкий высказался о наследии ЧМ-2018, который прошел в России.

«В неконкурентной среде ты ничего развивать не можешь. Мы сейчас об этом говорим, как будто до этого ничего не было. Кто до этого мешал развивать футбол в России? Было развитие, когда не было лимита на легионеров, приезжали большие футболисты. И мы видели победы ЦСКА, «Зенита», какие футболисты там были, какие деньги тратились.

А сейчас, к сожалению, мы этого делать не можем, и уровень футболистов слишком слабый. Очень мало футболистов, которые соответствуют уровню. Конкурентная среда должна быть по всей России. Тогда это возможно. А сейчас мы все время будем отставать. Мы и так отставали.

Закрыться может страна, когда обладает громадной инфраструктурой везде, а не только в Москве, Петербурге. Приличная инфраструктура в других городах после ЧМ-2018? Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию. Где вы видели детей, которые выходят на эту инфраструктуру?

Ну, 10 стадионов построили. А что для детей построили? Академии есть? Мы проигрываем и по числу ребят, которые выпускаются за год, и по количеству объектов, по качеству объектов, по качеству тренеров, по футбольному уровню. Мы везде проигрываем», — сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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36 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Оригинальный Ник
Может, и построили бы, если всякие Березуцкие и прочие днари рпл получали раз в тысячу меньше
Вася себе сам зарплату выбирал? 🤡🤡🤡
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Утя Ваткин
И только 1 стадион с крышей.
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окечуква
В целом, он прав. А если присматриваться к частностям, то возникают сомнения по поводу футбольности нашей страны. Может, вот то что имеем - это и есть наш уровень футбола, мастерства футболистов и интереса к пинанию мяча у маленьких русских месси и их родителей.
+12
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Axmat Cecenov
Когда деньги получал а России, ему все устраивал. Теперь с берега Средиземного моря можно балаболит
+17
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omega pepega
Ответ Один живой
Да? Я думал родители должны о детях думать. У чиновника свои дети.
ну вот Вася подумал о своих детях и уехал в Испанию. А у профильных чиновников вроде как работа заключается в том чтобы о детях думать, они за это деньги получают
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Один живой
Василий, ну на тебя рассчитывали, что ты за детей возьмешься, как начнешь мастерство свое показывать и заниматься с ними. А ты языком поехал испанский воздух разгонять...беда
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gerudes
Ответ Оригинальный Ник
Может, и построили бы, если всякие Березуцкие и прочие днари рпл получали раз в тысячу меньше
Вася за свою карьеру выиграл еврокубок, медали Евро, играл в четвертьфинале ЛЧ, куча чемпионств и внутренних кубков в куда как более конкурентной лиге.

Добротная карьера даже по европейским меркам. О такой большинство наших игроков сейчас и мечтать не может.
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encaro_one
Проблема в первую очередь с тренерами, с образованием их. Когда коллективный гершкович утверждает учебники для детских тренеров, что там можно ждать. Да еще и со снижением потока специалистов из-за рубежа на этот уровень.
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Sheel
Ответ Soap74
Вася с Третьяком подружился? Сколько в Канаде катков на душу населения? Типичное брюзжание отставного спортсмена.
Лодку раскачивает, понятно дело ...
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Soap74
Ответ zzzeeerrrooo
Какие академии у нас будут?
такие как в Краснодаре, например. Или спартаковская им. Черенкова.
Какие бы ни были, всегда найдутся те, кого они не устроят
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Мартинелли
Ответ Один живой
Василий, ну на тебя рассчитывали, что ты за детей возьмешься, как начнешь мастерство свое показывать и заниматься с ними. А ты языком поехал испанский воздух разгонять...беда
Чиновники должны о детях думать, это у них миллиарды денег налогоплательщиков
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zzzeeerrrooo
Ответ Оригинальный Ник
А какая разница? Он соучастник распилочного механизма. Прекрасно понимая, что это за деньги и каким путём получены, всё равно брал их и не мучался, а сейчас ударился в заумные рассуждения
В клинику
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Soap74
Ответ Sheel
Лодку раскачивает, понятно дело ...
да я не об этом. А о том, что нашему футболу постоянно что-то мешает развиваться. То инфраструктуры не было, теперь есть, всё равно не то. Академий нет. Будут академии, скажут дети не те, климат плохой и вообще мы страна нефутбольная. Тем кто может 10 лет жить в Испании и ничего не делать об этом рассуждать лучше всего
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Алексей Ненахов
Ответ Утя Ваткин
И только 1 стадион с крышей.
Ценной как 10 без крыш
+2
-1
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Алексей Ненахов
Ответ Утя Ваткин
И только 1 стадион с крышей.
Ценной как 10 без крыш
+2
-1
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prus_3
Денег нет. Все деньги нашего футбола Березуцким выплатили.
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ЕгориЙ
Вызовите ему Мутко, он про поля для детей расскажет.
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soldat2212
Ответ Оригинальный Ник
А какая разница? Он соучастник распилочного механизма. Прекрасно понимая, что это за деньги и каким путём получены, всё равно брал их и не мучался, а сейчас ударился в заумные рассуждения
ты бы так не позорился чтоль
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Док163
Ответ Утя Ваткин
И только 1 стадион с крышей.
причем крыша во всех смыслах.
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zzzeeerrrooo
Ответ Soap74
и 450 в Ульяновске. Так победимъ
а потом удивляемся почему у нас в топ 5 один футболист на лавке сидит
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Soap74
Ответ zzzeeerrrooo
В одной только мск должно быть 1000 таких академий В регионах поменьше не то что академий, а мячик негде попинать
и 450 в Ульяновске. Так победимъ
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korysh
Надо было об этом говорить, когда тут работал и получал бабки от тех же госструктур, а сейчас к тебе даже никто и не прислушается. Мнение уехавших людей тут неособо ценится. Грелся бы уже там на солнышке, к чему воздух сотрясать
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Док163
стадионы в нашей стране это конечно потрясающе - но нужны крытые манежи, что бы тренировочный процесс у детей был круглый год. А этого нету от слова совсем.
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Док163
на местах как был местечковый распил, так и остался. тренеров которые пытаются растить и обучать ребят , практически нет, потому что зарплаты +- 15к рублей в месяц. как им выжить и быть энтузиастами в работе? они все свободное время кто в охране, кто в такси , кто еще где работают.
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аффтар жжёт
… а если найду?!
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