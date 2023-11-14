Василий Березуцкий о наследии ЧМ-2018: «Ну, 10 стадионов построили. А что для детей построили? Академии есть?»

Василий Березуцкий высказался о наследии ЧМ-2018, который прошел в России.

«В неконкурентной среде ты ничего развивать не можешь. Мы сейчас об этом говорим, как будто до этого ничего не было. Кто до этого мешал развивать футбол в России? Было развитие, когда не было лимита на легионеров, приезжали большие футболисты. И мы видели победы ЦСКА, «Зенита», какие футболисты там были, какие деньги тратились.

А сейчас, к сожалению, мы этого делать не можем, и уровень футболистов слишком слабый. Очень мало футболистов, которые соответствуют уровню. Конкурентная среда должна быть по всей России. Тогда это возможно. А сейчас мы все время будем отставать. Мы и так отставали.

Закрыться может страна, когда обладает громадной инфраструктурой везде, а не только в Москве, Петербурге. Приличная инфраструктура в других городах после ? Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию. Где вы видели детей, которые выходят на эту инфраструктуру?

Ну, 10 стадионов построили. А что для детей построили? Академии есть? Мы проигрываем и по числу ребят, которые выпускаются за год, и по количеству объектов, по качеству объектов, по качеству тренеров, по футбольному уровню. Мы везде проигрываем», — сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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