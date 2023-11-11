Эрик тен Хаг: «МЮ» в хорошем положении. Мы выиграли 4 из 5 последних матчей в АПЛ, идем рядом с топ-4 даже после всех проблем. Обнадеживает, что мы создаем много моментов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» находится в хорошей ситуации в АПЛ.

«Даже после всех проблем, с которыми мы столкнулись, мы все еще находимся рядом с первой четверкой. Когда мы начнем показывать хороший футбол и команда будет в полном составе на протяжении нескольких недель или месяцев, а другие будут терять очки [тогда ситуация станет еще лучше].

Сейчас мы выиграли в 4 из 5 последних туров АПЛ, это хорошо. Мы вообще в достаточно хорошем положении. Если иметь в виду все проблемы, с которыми мы столкнулись, то мы в очень хорошем положении. Это повод для оптимизма.

В дальнейшем нам нужно поднять уровень игры. То, что мы создаем много моментов, обнадеживает, и мы будем двигаться вперед, действуя все лучше и даже набирая больше очков», – сказал главный тренер «МЮ».

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22 комментария

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Любезный Коссутий
это какая-то необъяснимая херня - игры толком нет, а 6 место есть. кто еще, кроме МЮ, может залезть в топ-6, с разницей -3?
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Pearson Ross
Ответ Любезный Коссутий
это какая-то необъяснимая херня - игры толком нет, а 6 место есть. кто еще, кроме МЮ, может залезть в топ-6, с разницей -3?
Команды ниже доберут ж баллы
Не у всех Шеффилд-Лутон-Бернли календарь
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Максим Маслов
Ответ Pearson Ross
Как ему не стыдно такое говорить Обыграли неуверенно команды с 15 по 20 мест АПЛ и радуется Или он Копенгаген забыл
за что ему должно быть стыдно то? Я понимаю, если бы до него МЮ играл феноменально и выигравал трофеи, но нет.. уже 10 лет Юнайтед влачит жалкое существование
+4
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Максим Маслов
Ответ Виталий Ан
Если посмотреть с кем эти победы, то болельщикам вообще не доставит это радости. А если посмотреть эти игры, то вообще просто тряска от злости. Феноменальный конечно тренер и его результаты. При такой жуткой игре, не так много отстает. И результат вроде как не худший. Вот только попал он в АПЛ когда огромные проблемы свалились на конкурентов! Прошлый сезон самоликвидировались Челси и Ливерпуль. Даже Тоттенхэм сыграл хуже своих возможностей. Удивлюсь если МЮ с такой игрой попадет хотяб в ЛК.
ой, ладно. Опять все списывать на проблемы конкурентов?))))))) У МЮ эти проблемы вообще 10 лет и ничего
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Любезный Коссутий
Ответ Pearson Ross
Команды ниже доберут ж баллы Не у всех Шеффилд-Лутон-Бернли календарь
с одной стороны ты прав. с другой - у МЮ уже были и ТТХ, и Арсенал, и МС и Ньюкасл. и им всем МЮ проиграл. но набрал 21 очко, и уступает Арсеналу (2 место) 6 очков. как хочешь, так и понимай.
у МЮ точно не самый легкий календарь.
но суть в том, что МЮ проигрывает тем, кто выше, но практически не теряет очков с теми, кто ниже, что было большой проблемой при том же рагнике - все эти бесконечные ничьи со второй десяткой, и потери очков на ровном месте.
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Максим Маслов
за что ему должно быть стыдно то? Я понимаю, если бы до него МЮ играл феноменально и выигравал трофеи, но нет.. уже 10 лет Юнайтед влачит жалкое существование
Наконец-то кто-то с глазами тут среди всех блеящих баранов.
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Любезный Коссутий
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Понимаю, что на спортсе принято пинать лежачего и не важно, что он говорит, но здесь он в чем не прав ? Моментов в матче было достаточно: Хойлунд в начале не забил в упор, Гарначо зачем-то попытался обвести вратаря вместо удара, Рэшфорд во втором тайме пробил тоже в кипера. Это железные моменты на 3 гола, которые просто не реализовали. А так МЮ при плохой игре отстаёт от 4 места на 3 очка, что действительно неплохо при 20 травмах за 16 матчей
а потом пришел Линделеф, и показал этим недотепам, как нужно забивать голы
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ k1rr
инфоцыган какой-то) Моуриньо рядом с ним просто несмышленный юнец
Понимаю, что на спортсе принято пинать лежачего и не важно, что он говорит, но здесь он в чем не прав ? Моментов в матче было достаточно: Хойлунд в начале не забил в упор, Гарначо зачем-то попытался обвести вратаря вместо удара, Рэшфорд во втором тайме пробил тоже в кипера. Это железные моменты на 3 гола, которые просто не реализовали. А так МЮ при плохой игре отстаёт от 4 места на 3 очка, что действительно неплохо при 20 травмах за 16 матчей
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Ksandvankneshas
Что толку если реализация всё та же: с трёх верных моментов наши напы забили 0
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Pearson Ross
Как ему не стыдно такое говорить
Обыграли неуверенно команды с 15 по 20 мест АПЛ и радуется
Или он Копенгаген забыл
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ Pearson Ross
Как ему не стыдно такое говорить Обыграли неуверенно команды с 15 по 20 мест АПЛ и радуется Или он Копенгаген забыл
АПЛ прекрасна тем, что тут могут потерять очки кто угодно с кем угодно.
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Expada
Ответ Pearson Ross
Как ему не стыдно такое говорить Обыграли неуверенно команды с 15 по 20 мест АПЛ и радуется Или он Копенгаген забыл
Копенгагену просто повезло)
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Pearson Ross
Ответ los merengues
Главные фавориты на титул. Респект.
Титул самой экологичной команды? 🤣
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Виталий Ан
Если посмотреть с кем эти победы, то болельщикам вообще не доставит это радости. А если посмотреть эти игры, то вообще просто тряска от злости. Феноменальный конечно тренер и его результаты. При такой жуткой игре, не так много отстает. И результат вроде как не худший. Вот только попал он в АПЛ когда огромные проблемы свалились на конкурентов! Прошлый сезон самоликвидировались Челси и Ливерпуль. Даже Тоттенхэм сыграл хуже своих возможностей. Удивлюсь если МЮ с такой игрой попадет хотяб в ЛК.
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Виталий Ан
Ответ Максим Маслов
ой, ладно. Опять все списывать на проблемы конкурентов?))))))) У МЮ эти проблемы вообще 10 лет и ничего
Как это ничего? За это время уже и Ливерпуль был чемпион за 30 лет. Челси, Арсенал сколотил не плохую команду. Это ужасно. Не ничего. Скоро и Тоттенхэм с Ньюкаслом и Брайтоном будут катком проходить а вам все ничего?)
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Максим Маслов
Ответ Виталий Ан
Как это ничего? За это время уже и Ливерпуль был чемпион за 30 лет. Челси, Арсенал сколотил не плохую команду. Это ужасно. Не ничего. Скоро и Тоттенхэм с Ньюкаслом и Брайтоном будут катком проходить а вам все ничего?)
именно что ничего. Ничего руководству не надо и понять это уже давно пора было. 0 стратегии, 0 структуры. Сплошной хаос. Вот и все что можно сказать об МЮ) Я 20 лет болею за дьяволов, но уже смерился, что клуб превратился в середняк
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Виталий Ан
Ответ Максим Маслов
именно что ничего. Ничего руководству не надо и понять это уже давно пора было. 0 стратегии, 0 структуры. Сплошной хаос. Вот и все что можно сказать об МЮ) Я 20 лет болею за дьяволов, но уже смерился, что клуб превратился в середняк
Ну тогда это только подтверждает то что я писал выше. Самый слабый сезон попал в 4. Сейчас все встает на места, кроме МЮ и это проблема для них. Меня правда удивляет почему Хаг до сих пор тренерит.
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