Эрик тен Хаг: «МЮ» в хорошем положении. Мы выиграли 4 из 5 последних матчей в АПЛ, идем рядом с топ-4 даже после всех проблем. Обнадеживает, что мы создаем много моментов»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» находится в хорошей ситуации в АПЛ.
«Даже после всех проблем, с которыми мы столкнулись, мы все еще находимся рядом с первой четверкой. Когда мы начнем показывать хороший футбол и команда будет в полном составе на протяжении нескольких недель или месяцев, а другие будут терять очки [тогда ситуация станет еще лучше].
Сейчас мы выиграли в 4 из 5 последних туров АПЛ, это хорошо. Мы вообще в достаточно хорошем положении. Если иметь в виду все проблемы, с которыми мы столкнулись, то мы в очень хорошем положении. Это повод для оптимизма.
В дальнейшем нам нужно поднять уровень игры. То, что мы создаем много моментов, обнадеживает, и мы будем двигаться вперед, действуя все лучше и даже набирая больше очков», – сказал главный тренер «МЮ».
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у МЮ точно не самый легкий календарь.
но суть в том, что МЮ проигрывает тем, кто выше, но практически не теряет очков с теми, кто ниже, что было большой проблемой при том же рагнике - все эти бесконечные ничьи со второй десяткой, и потери очков на ровном месте.
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