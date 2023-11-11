Тен Хаг дисквалифицирован на игру с «Эвертоном» из-за перебора карточек. Главный тренер «МЮ» получил 3-ю желтую в матче с «Лутоном»
Эрик тен Хаг дисквалифицирован на матч с «Эвертоном» из-за перебора карточек.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» получил желтую карточку в концовке матча 12-го тура АПЛ против «Лутона» (1:0). Тен Хаг был предупрежден за споры с арбитром после назначения аута.
Предупреждение в матче с «Лутоном» стало для тен Хага третьим с начала сезона – до этого нидерландский специалист получил желтые карточки в матчах против «Тоттенхэма» (0:2) и «Арсенала» (1:3). Согласно регламенту АПЛ, это влечет за собой одноматчевую дисквалификацию – таким образом, тен Хаг не сможет руководить «МЮ» в матче с «Эвертоном» 26 ноября.
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Просто ржач
В АПЛ они попали наверное с помощью чародеев)
Ньюкасл в ЛЧ играет на минуту. ПСЖ недавно уничтожил. Что сделал Лутон? В шоке что они в АПЛ.
Это уже отдых перед следующей встречей.