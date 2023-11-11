Тен Хаг дисквалифицирован на игру с «Эвертоном» из-за перебора карточек. Главный тренер «МЮ» получил 3-ю желтую в матче с «Лутоном»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия дисквалификации Лутон Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг дисквалифицирован на матч с «Эвертоном» из-за перебора карточек.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» получил желтую карточку в концовке матча 12-го тура АПЛ против «Лутона» (1:0). Тен Хаг был предупрежден за споры с арбитром после назначения аута.

Предупреждение в матче с «Лутоном» стало для тен Хага третьим с начала сезона – до этого нидерландский специалист получил желтые карточки в матчах против «Тоттенхэма» (0:2) и «Арсенала» (1:3). Согласно регламенту АПЛ, это влечет за собой одноматчевую дисквалификацию – таким образом, тен Хаг не сможет руководить «МЮ» в матче с «Эвертоном» 26 ноября.

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28 комментариев

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Pearson Ross
Даже против Лутона время тянул и это на Олд Траффорде
Просто ржач
+31
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+23
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Виталий Ан
Переключил на Арсенал. Хотя ждал очередного позора. Он конечно случился, но смотреть это вообще не интересно. 1-0 вымученные против Лутона который сам не знает как попал в АПЛ. В которм забил Линделев по случайному отскоку. Короче сам скоро буду петь «его уволят утром»)).
+11
-2
+9
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Nickolay Lyskov
Ответ Давид Agabekyan
Можно вполне спокойным тоном послать куда подальше и получить карточку
Он явно не посылал. Возмущение высказал, но не в агрессивной форме. Желтая там взялась по желанию судьи, который в конце первого тайма даже штрафной МЮ не дал пробить, ибо на тот момент время тянул именно Лутон.
+6
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Today I feel Qatari
Так если слухи про скорый приход Рэдклиффа оправдаются, хага уже и так на бровке не будет. Бадумц :)
+3
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Nickolay Lyskov
С одной стороны, не думаю, что это как-то качественно повлияет на то, что делает МЮ на поле, с другой - карточка за вполне справедливый вопрос, почему аут назначен в пользу Лутона, если мяч ушел от игрока Лутона? Причем, какой-то истерики не было, вполне себе спокойно негодовал.
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Hi Hi
Ответ человек-муравей человек-физрук
начали мешать ТХ. только МЮ форму набрал и начал громить лидеров АПЛ как сразу админресурс подключился. по любому все клубы скинулись. боятся что ТХ выиграет АПЛ
Ну да, Лутон это вам не хухры мухры, теневой лидер АПЛ
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Andrey Yaroslavtsev
Счёт на табло.
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ArnoNeputevy
Серьёзный соперник. Упорная борьба.
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Сергей Лимонников
Ответ Dart_Yoda
К концу сезона наберёт 7
не 7, а 10. Будет Ten Caards
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человек-муравей человек-физрук
начали мешать ТХ. только МЮ форму набрал и начал громить лидеров АПЛ как сразу админресурс подключился. по любому все клубы скинулись. боятся что ТХ выиграет АПЛ
+6
-6
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Mansur Shamshidinov
Ответ Dart_Yoda
К концу сезона наберёт 7
если не уволят
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Виталий Ан
Ответ А.В. Бубнов
Все, кто выигрывает у Лутона, после имеют одно поражение за другим... В АПЛ они попали наверное с помощью чародеев)
То есть у МЮ все так и продолжится?
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А.В. Бубнов
Ответ Виталий Ан
Переключил на Арсенал. Хотя ждал очередного позора. Он конечно случился, но смотреть это вообще не интересно. 1-0 вымученные против Лутона который сам не знает как попал в АПЛ. В которм забил Линделев по случайному отскоку. Короче сам скоро буду петь «его уволят утром»)).
Все, кто выигрывает у Лутона, после имеют одно поражение за другим...
В АПЛ они попали наверное с помощью чародеев)
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*MVP*
Ответ Lavinka
Сити тянет время против Нюкасла - всё нормально . МЮ тянет время - караул !!!
Ньюкасл и Лутон - соперники одного порядка, да
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Виталий Ан
Ответ Lavinka
Сити тянет время против Нюкасла - всё нормально . МЮ тянет время - караул !!!
Лутон и Ньюкасл. Если для вас нет разницы то это уже клиника. Вечно вам заговоры мерещатся. А то что МЮ играет с последней командой так примитивно, это норма для вас.
Ньюкасл в ЛЧ играет на минуту. ПСЖ недавно уничтожил. Что сделал Лутон? В шоке что они в АПЛ.
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А.В. Бубнов
Ответ Pearson Ross
Даже против Лутона время тянул и это на Олд Траффорде Просто ржач
Ты не понимаешь, это другое.
Это уже отдых перед следующей встречей.
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А.В. Бубнов
Ответ Lavinka
Сити тянет время против Нюкасла - всё нормально . МЮ тянет время - караул !!!
Время тянет время - время
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А.В. Бубнов
Ответ Nickolay Lyskov
С одной стороны, не думаю, что это как-то качественно повлияет на то, что делает МЮ на поле, с другой - карточка за вполне справедливый вопрос, почему аут назначен в пользу Лутона, если мяч ушел от игрока Лутона? Причем, какой-то истерики не было, вполне себе спокойно негодовал.
Иногда от кого уходит, тот и кидает аут
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nodir mamadvaliev
Зря он это, а вдруг МЮ крупно обыграет без него
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ALMANAC
Зато Лутон покорил
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А.В. Бубнов
Что так на мало?
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Адам Нинуху
когда же ему красную карточку покажут Глейзеры вот основной вопрос
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