Тен Хаг про 1:0 с «Лутоном»: «У «МЮ» было много возможностей забить до перерыва, надо такие использовать. Но отдаю должное игрокам, они шли вперед и не делали подарков сопернику»

Эрик тен Хаг доволен тем, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лутон» (1:0).

«Хороший день. Нам нужна была победа, и мы ее добились, однако можно было облегчить себе жизнь, забив в самом начале и затем добавив еще один мяч.

Мы создавали моменты. но не могли забить, не считая одного эпизода. Я доволен, как доволен и тем, что мы не пропустили.

До перерыва у нас было много возможностей забить, нужно использовать хотя бы один из таких моментов. Но вместо этого мы оставляем сопернику шансы, и неудачный отскок может привести к голу в наши ворота.

Для самообладания, спокойствия команды и тренеров было бы лучше забить пораньше. Но я должен отдать игрокам должное за то, что они продолжали идти вперед и не делали сопернику подарков», – сказал главный тренер « ».

Тен Хаг выиграл 30 из 50 матчей в АПЛ – это рекорд «МЮ». Эрик набрал 96 очков – больше Клоппа за такой же период

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