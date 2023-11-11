Тен Хаг про 1:0 с «Лутоном»: «У «МЮ» было много возможностей забить до перерыва, надо такие использовать. Но отдаю должное игрокам, они шли вперед и не делали подарков сопернику»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лутон Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг доволен тем, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лутон» (1:0).

«Хороший день. Нам нужна была победа, и мы ее добились, однако можно было облегчить себе жизнь, забив в самом начале и затем добавив еще один мяч.

Мы создавали моменты. но не могли забить, не считая одного эпизода. Я доволен, как доволен и тем, что мы не пропустили.

До перерыва у нас было много возможностей забить, нужно использовать хотя бы один из таких моментов. Но вместо этого мы оставляем сопернику шансы, и неудачный отскок может привести к голу в наши ворота.

Для самообладания, спокойствия команды и тренеров было бы лучше забить пораньше. Но я должен отдать игрокам должное за то, что они продолжали идти вперед и не делали сопернику подарков», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг выиграл 30 из 50 матчей в АПЛ – это рекорд «МЮ». Эрик набрал 96 очков – больше Клоппа за такой же период

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26 комментариев

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всеволод платунов
игры нет . и видно что в команде что то не так .
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Magnus the Red
2 чистых выхода один на один и такой мрак, это все тренер виноват, что игроки переоценены.
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Wagner707
Давай Эрик, мы верим в тебя
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corazón blanco
Рэшфорд не в форме и все равно постоянно играет. Сегодня был просто ужасен, столько раз мяч потерял, но то, как он запорол момент, когда на него идеально вырезал Антони, он один перед воротами и бьет во вратаря в этом весь Маркус в этом сезоне.
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Любезный Коссутий
как бы еще заставить нападающих начать забивать
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porosenochek
Дожили, "Хороший день" у МЮ - это когда победа дома над Лутоном со счётом 1:0!!!
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Меган Лайф
Ответ Today I feel Qatari
Как вариант купить нормальных нападающих, как это делают в нормальных клубах, а не производить распилы древесины через агенство своего сына. Ну это для будущих спортдира и тренера уже работка
Точно. Решфорд же покупка тенхага, верно?
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Today I feel Qatari
Ответ Magnus the Red
Что-то Хёйлунда уже жалко. Какие же никчемные у него партнёры. Наконец-то, появился нападающий, который пресстнгует, выгрызает мяч, выигрывает почти все единоборства, ещё и в подыгрыше хорош. А эти убожества вокруг ни сами не забивают, ни моменты не могут для него создавать. Даже Бруно деградировал.
Прям Вегхорста описал
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Today I feel Qatari
Ответ Любезный Коссутий
так может потому, что скаутская служба МЮ уже много лет в руинах, ТХ и предпочитает покупать тех, с кем знаком? те бе не приходило в голову? я как бы тут немного его логику понимаю.. и потом, 1-м выбором 9-ки у него был Кейн, которого Леви наотрез отказался продавать в АПЛ. а Хойлунд был вторым номером.
Нет не приходила, потому что 7хаг голландец, а что первым делают голландцы приходя в новый клуб? Правильно, тащат за собой всю свою диаспору с прошлых мест работы. Это еще Ван Галом доказано причем не только в МЮ, но еще в Барселоне, и Куманом, и даже Франком Де Буром. Так что не стоит не стоит оправдывать лысину, если он тебе за это не доплачивает
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Пользователь заблокирован
Ответ Today I feel Qatari
Как вариант купить нормальных нападающих, как это делают в нормальных клубах, а не производить распилы древесины через агенство своего сына. Ну это для будущих спортдира и тренера уже работка
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Любезный Коссутий
Ответ Today I feel Qatari
Как вариант купить нормальных нападающих, как это делают в нормальных клубах, а не производить распилы древесины через агенство своего сына. Ну это для будущих спортдира и тренера уже работка
а каких нормальных? а как заставить Бруну, который феерит за Португалию, бить в створ ворот, а не выше?
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Lavinka
Ответ Today I feel Qatari
Перерыв на сборные отличная возможность Рэдклиффу наконец-то вступить в свои права и назначить в МЮ настоящего тренера. Календарь из лутонов, фулхэмов и шеффилдов закончился, впереди грозные ньюкаслы, галатасараи и ливерпули. Опять от трех до семи вынимать придется
Настоящий тренер придёт и порядок наведёт !
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всеволод платунов
Ответ C.M.P. 95
А матч то смотрели? Или счет глянули и решили, что «чудом победили?!»
вы там игру увидели ? значит разные матчи смотрим. решфорд который постоянно пасует назад , или недодриьлинг гарначо, блин там мага в атаке больше делал чем эти двое
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Katya Andreychuk
Ответ всеволод платунов
игры нет . и видно что в команде что то не так .
не что то, а кто то.
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C.M.P. 95
Ответ всеволод платунов
игры нет . и видно что в команде что то не так .
А матч то смотрели? Или счет глянули и решили, что «чудом победили?!»
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Lavinka
Ответ всеволод платунов
игры нет . и видно что в команде что то не так .
Да , не так - слишком много травм .
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AnC7
Команда явно не играла в полную силу, если в текущей кадровой ситуации вообще можно применить такое словосочетание, старались добиться результата осторожно, без надрыва. Но всё равно при просмотре матчей не покидает ощущение, что игроки будто выжаты. Причём больше психологически. Физически понятно, постоянные травмы явно свидетельствуют в том числе о том, что были допущены ошибки тренерским штабом в плане подготовки к сезону и по ходу его начала. Однако, вот эта постоянная как-будто нервозность... ментальная нестабильность. Команде очень нужен удачный отрезок, чтобы возросла уверенность в себе.
Ну и травмы... ну это уже даже комментировать невозможно. Надеюсь, Хёйлунд и Эриксен не поедут в сборную Дании.
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porosenochek
Тен Хаг действительно применяет слово "Много" к 2-3 моментам, которые можно отнести к опасным в первом тайме...?
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