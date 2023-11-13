Федун считает неудачными итоги первого круга для «Спартака»: «С такими вложениями нужно бороться за более высокие места»
Леонид Федун оценил итоги первой половины сезона для «Спартака».
Красно-белые заняли 6-е место в турнирной таблице по итогам первых 15 туров Мир РПЛ, набрав 24 очка.
«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места.
Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», – сказал бывший владелец «Спартака».
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