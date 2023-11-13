Федун считает неудачными итоги первого круга для «Спартака»: «С такими вложениями нужно бороться за более высокие места»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун оценил итоги первой половины сезона для «Спартака».

Красно-белые заняли 6-е место в турнирной таблице по итогам первых 15 туров Мир РПЛ, набрав 24 очка. 

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места.

Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», – сказал бывший владелец «Спартака». 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Забавно это слышать от Федуна, при котором с «теми вложениями» за 20 лет 1 чемпионство, 1 кубок и 1 суперкубок.
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Aleksey Yashin
Григорий Иванов: "Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее оранжево-черных" Рамзан Кадыров: "Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее бело-зеленых" Борис Ротенберг: "Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее бело-синих"
Гончаренко: "Я, пожалуй, промолчу."
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glyb Aleksey
Ответ Aleksey Yashin
Григорий Иванов: "Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее оранжево-черных" Рамзан Кадыров: "Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее бело-зеленых" Борис Ротенберг: "Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее бело-синих"
Роман Ротенберг: "Не вижу, в чем "Краснодар" сильнее нынешнего СКА"
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Ответ Георгий Юраков
Это все из за газпрома , так то было бы больше
За эти 20 лет чемпионами были ещё ЦСКА, Локо и Рубин.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goshforever
Ответ Георгий Юраков
Это все из за газпрома , так то было бы больше
это все из-за антиспартаковского заговора
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goshforever
Ответ Никита Аксанов
Забавно это слышать от Федуна, при котором с «теми вложениями» за 20 лет 1 чемпионство, 1 кубок и 1 суперкубок.
теперь Федун выступает в жанре Червиченко))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Кузьминых
Федун с большими вложениями находился ниже и играл хуже
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Это при федуне зобнину и кутепову нарисовали космические зарплаты

Что-то не сходится, учитывая траты при федуне и сейчас
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Ответ Glyb Aleksey
Можно потратить кучу денег на игроков, но все затраты нивелируются, если у руля команды в роли главного тренера стоит достаточно спорный и чудоковатый персонаж
Не пси
3 очка не пахнут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
А как было при федуне?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Результат Спартака по итогам первого круга, учитывая качество состава, однозначно негативный. А почему, вопрос в большей степени к Абаскалю, чем к руководству клуба. Именно тренер запытал команду дикими экспериментами с составом и схемами. Пора уже это прекратить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Glyb Aleksey
Можно потратить кучу денег на игроков, но все затраты нивелируются, если у руля команды в роли главного тренера стоит достаточно спорный и чудоковатый персонаж
Хоть кого ты поставь у штурвала яхты "Беда", все равно не доплывёт. Тут в самой яхте дело, а не в рулевых. Спартачок надо полностью менять, менталитет, управление и т.д. Убирать вот это: мы чемпионы, мы великие, нужно принять, что давно уже нет и настраиваться на каждого соперника, в первую очередь на Факелы и Балтики, как нк последний бой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий