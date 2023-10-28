Зарема о газоне в Воронеже, где играют «Факел» и «Спартак»: «Это вопрос к тем, кто выступает за расширение РПЛ. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах ходить»
Зарема Салихова оценила состояние поля на стадионе в Воронеже.
В Воронеже сейчас проходит матч 13-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Факелом». Перед игрой из-за ливня воду с поля убирали лопатами.
«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.
Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Надо может развивать другие города для начала, чтобы там могли футбол проводить спокойно, а не только в Петербурге и Москве играть
Учитывая преимущесво по игре, 3-0 Факел победил бы сегодня, не было бы тяжелым поле.
Метель лютая два дня, снег сантиметров 10, сегодня ночью теплеет с 0 до +10 и льёт лютый ливень.
Полю в любом случае был бы трындец, будь это хоть Зенит-арена