Зарема о газоне в Воронеже, где играют «Факел» и «Спартак»: «Это вопрос к тем, кто выступает за расширение РПЛ. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах ходить»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила состояние поля на стадионе в Воронеже.

В Воронеже сейчас проходит матч 13-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Факелом». Перед игрой из-за ливня воду с поля убирали лопатами.

«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом. 

Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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50 комментариев

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Marienburg
Один из самых памятных матчей в сугробах прошёл как раз в Москве. Любой газон на открытом воздухе бессилен перед аномальной погодой. Но Зарема в те годы большую часть времени проводила в саунах
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Бартоломью
Традиционная рубрика :"Реплика из косметического кабинета"
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Константин Эсперов
Говорят ,что в Воронеже были аномальные осадки . Может в России нет таких технологий по дренажу .
+24
-6
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Dart_Yoda
А спортс может сделать отдельную ветку, например, "фричьё"? И туда накидывать зарем, мостовых, медиафутбол и прочих дациков. По-хорошему можно и рпл туда добавить.
+12
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Ganibale
Ответ Константин Эсперов
Говорят ,что в Воронеже были аномальные осадки . Может в России нет таких технологий по дренажу .
В России может и есть только на новых стадионах, а этому стадиону бог знает сколько лет уже. Ну матч и правда тяжело смотрится поле жесть
+6
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Айнур Гайсин
Ответ Marienburg
Один из самых памятных матчей в сугробах прошёл как раз в Москве. Любой газон на открытом воздухе бессилен перед аномальной погодой. Но Зарема в те годы большую часть времени проводила в саунах
Да вот 2 года назад был матч Локо - Спартак, где поле было еще хуже из-за непогоды
Надо может развивать другие города для начала, чтобы там могли футбол проводить спокойно, а не только в Петербурге и Москве играть
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Старик Стариканов
Очередной антиспартаковский заговор
+6
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Artem Piatkov
❌ "Лень и безалаберность" ✔️ Коррупция и осваивание бюджета Прям как в Украине
Ну а дождь совсем не причём, ога.
+8
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Клирик
Всем по черпаку каках досталось как всегда. Вот, язва же!
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Конечно,на таких полях играли в прошлом века,причем,по всему Миру и тогда футболисты получали по три бакса...Сейчас,другое - надо получать три лимона и ныть,ныть,ныть.
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Dark.Babysitter
Откуда ты знаешь как это - в резиновых сапогах ходить?
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Chervonec
Ответ Константин Эсперов
Говорят ,что в Воронеже были аномальные осадки . Может в России нет таких технологий по дренажу .
Я пробивал в 15 году выезд Знамя Труда - Спартак-2 и там познакомился с директором стадиона. Матч проходил на самом первом футбольном поле в стране. Он рассказал, что кроме того, что ворота из оружейной стали, установленные англичанами, не менялись более 100 лет, так и дренаж ещё эти же ребята делали. А в Англии аномальными осадками мало кого удивишь. Так вот, дренаж идеальных. Никогда луж никаких не было.
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Красная стрела
Да ладно. Нужно больше московских команд. Сделать окончательно чемп Москвы и Полит проектов. Зачем нам остальная Россия 🤷🏿‍♂️
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Песчанка
Тяжелое поле всегда играет на руку обороняющейся в матче команде. В данном случае Спартаку.
Учитывая преимущесво по игре, 3-0 Факел победил бы сегодня, не было бы тяжелым поле.
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denmaku
Ответ Константин Эсперов
Говорят ,что в Воронеже были аномальные осадки . Может в России нет таких технологий по дренажу .
Не говорят, а так и есть.
Метель лютая два дня, снег сантиметров 10, сегодня ночью теплеет с 0 до +10 и льёт лютый ливень.
Полю в любом случае был бы трындец, будь это хоть Зенит-арена
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Доктор Верховцев
Если таком поле КБ увезли два, то что с ними было бы, встреться они с Факелом на каком-нибудь Камп Ноу. Воронеж бы их растоптал 200:0 тогда!
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xamer 9
Причем тут лень и безалаберность, хоть поинтересовались бы причинами такого поля, а не сразу критиковать. Ливни были полдня, причем очень сильные. В Европе тоже после дождя мало какое поле вывезет такие осадки, но нет: надо обосрать все вокруг.
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Onion
Ответ Старик Стариканов
Очередной антиспартаковский заговор
Дождя специально нагнали в Воронеж...
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zuma
Ответ Ganibale
В России может и есть только на новых стадионах, а этому стадиону бог знает сколько лет уже. Ну матч и правда тяжело смотрится поле жесть
да и новые всё без крыш построили. а надо было с крышами. да дороже, но зато удобно людям
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Дмитрий Новиков
Ответ Константин Эсперов
Говорят ,что в Воронеже были аномальные осадки . Может в России нет таких технологий по дренажу .
нет совести у некоторых и продажные души.
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Константин Эсперов
Ответ Chervonec
Я пробивал в 15 году выезд Знамя Труда - Спартак-2 и там познакомился с директором стадиона. Матч проходил на самом первом футбольном поле в стране. Он рассказал, что кроме того, что ворота из оружейной стали, установленные англичанами, не менялись более 100 лет, так и дренаж ещё эти же ребята делали. А в Англии аномальными осадками мало кого удивишь. Так вот, дренаж идеальных. Никогда луж никаких не было.
абалдеть
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Картман
видите ли... если сравнивать Зарему, на внешность и PR которой тратится миллионы "зеленых" - с внешностью какой-то доярки - покажется, что Зарема - самая умная и самая красиваявообще в мире... а по факту... как же хороши доярки...
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denmaku
Ответ ZlomSpb
Комментарий удален модератором
А, забыл. Ладно, Зенит-арене будет норм, но они в РПЛ скорее исключение.
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Чемпионат рпл ....19/20,21/22,23/24 и так до бесконечности. Давно пора переходить на чемпионат рпл 2024,2025,2026......и грязи будет меньше и зрелищности побольше. Да и чемпион будет правильный.
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Честный контроль
Салихова давненько видать на своем болоте не бывала , на Очке Арене. Там чуть-чуть похуже,чем в Воронеже.
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