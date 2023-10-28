Зарема о газоне в Воронеже, где играют «Факел» и «Спартак»: «Это вопрос к тем, кто выступает за расширение РПЛ. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах ходить»

Зарема Салихова оценила состояние поля на стадионе в Воронеже.

В Воронеже сейчас проходит матч 13-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Факелом». Перед игрой из-за ливня воду с поля убирали лопатами.

«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом.

Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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