Черчесов об игре «Спартака» против «Ростова» при 2:0: «Не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации»

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов раскритиковал действия «Спартака» в матче с «Ростовом» (2:1).

–  Почему «Спартак» спокойно не доиграл этот матч и устроил себе нервотрепку?

– 2:0 – счет комфортный. Я всегда футболистам говорю, есть две вещи: отдать пространство и инициативу. Иногда можно отдать пространство, при счете 2:0. А тут отдали, самое главное, и инициативу. «Ростов» начал создавать и – вдруг – играть.

Ни одна команда не может доминировать все 90 минут. Уровень примерно одинаковый, это РПЛ. Другое дело, что не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации. Это мое мнение, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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32 комментария

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Toha1090
Не имеет, не имеет Стас. Но тебе в другую дверь.
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Isa Babaev
А этот все в Спартак хочет
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KOS14
Командир недоволен отскоками Спартака. Опять назначение откладывается
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Николай Николаев
зачем весь Спортс тащит черчесова в Спартак? мы не хотим!!!
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Северный болельщик
Слушаю Черчесова у Чердака и ни хрена не понимаю, о чём он говорит.
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Peter Parker
Я думаю, что не только спартачи, но и динамовцы запросто накидают из памяти таких матчей у самого Черчесова.
Да и вообще, тон в студии такой, будто Спартак разгромно проиграл.
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Александр Сырчин
Хех, сколько раз Ростов терял очки после 2-0 в свою пользу? Так что никто не застрахован.
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Doubler
Пошел в открытую атаку. С фланга через блогеров и журналюг не прошло
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Ильдар Фарукшин
Усач - клоун
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kazus
Значит у Черчесова были не классные команды
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Direct free kick
Сказал Стас сливший победы с опг цска и локр в сентябре 2007
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bamboocha
На самом деле не инициативу отдали а физически просели. То как квинси пытался выбежать 1 на 1 было видно что не хватило физики. Надеюсь за зимнюю паузу подтянут физику
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Kit244098
Полевой командир пытается изобразить человеческое лицо. Получается с большим напрягом. Не верю))
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Chernoy
Клаксвику привет передавай
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Groznyi2024
Так причем тут спартак и классная команда
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Kit Belleu
Теория,здесь все академики.А на практики все иначе.
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Сибирский литовец
категорически приветсвую!
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Евгений Храбрый
Ответ Евгений Храбрый
Не 2:0, конечно, но: 2007 год, Марек Янчик, 90+4.
Давид Янчик*
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Усатый КозлоБык ©
Ну соглы же, мужики?😄
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Dr. Heisenberg
Самое интересное, не то, что Саламыч говорит (обычные банальности, но с пафосом), а как Черданцев перед ним лебезит. Прям действительно "полевой командир", а вот профессия Черданцева не очень понятна - точно не журналист.
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Евгений Храбрый
Не 2:0, конечно, но: 2007 год, Марек Янчик, 90+4.
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sergspartak
Сами отдали, дошли до штрафной и вместо того чтоб дальше атаковать - пасы назад пошли, дурака валяние, потом потеря мяча и атака Ростова и пенальти.
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f0rmoceft
Пошли намёки
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Ростов-на-Дону
Не имеет право "Ростов" давать фору такой классной команде.
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Вячеслав Припузов
Чур не тебя...
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