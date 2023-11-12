Черчесов об игре «Спартака» против «Ростова» при 2:0: «Не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации»
Станислав Черчесов раскритиковал действия «Спартака» в матче с «Ростовом» (2:1).
– Почему «Спартак» спокойно не доиграл этот матч и устроил себе нервотрепку?
– 2:0 – счет комфортный. Я всегда футболистам говорю, есть две вещи: отдать пространство и инициативу. Иногда можно отдать пространство, при счете 2:0. А тут отдали, самое главное, и инициативу. «Ростов» начал создавать и – вдруг – играть.
Ни одна команда не может доминировать все 90 минут. Уровень примерно одинаковый, это РПЛ. Другое дело, что не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации. Это мое мнение, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Да и вообще, тон в студии такой, будто Спартак разгромно проиграл.