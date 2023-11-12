Черчесов об игре «Спартака» против «Ростова» при 2:0: «Не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации»

Станислав Черчесов раскритиковал действия «Спартака» в матче с «Ростовом» (2:1).

– Почему « » спокойно не доиграл этот матч и устроил себе нервотрепку?

– 2:0 – счет комфортный. Я всегда футболистам говорю, есть две вещи: отдать пространство и инициативу. Иногда можно отдать пространство, при счете 2:0. А тут отдали, самое главное, и инициативу. « » начал создавать и – вдруг – играть.

Ни одна команда не может доминировать все 90 минут. Уровень примерно одинаковый, это . Другое дело, что не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации. Это мое мнение, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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