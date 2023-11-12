Абаскаль впервые обыграл Карпина во главе «Спартака». «Ростов» уступил москвичам впервые с апреля 2021-го

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Карпин впервые проиграл Гильермо Абаскалю.

Сегодня «Спартак» был сильнее «Ростова» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.

Испанский специалист впервые сумел обыграть Валерия Карпина, до этого было поражение и ничья.

Кроме того, «Ростов» впервые с 4 апреля 2021 года проиграл «Спартаку». До этого ростовчане дважды обыграли красно-белых и один раз сыграли вничью.

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47 комментариев

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bevooch
Разминающегося Соболева камера выхватывала два раза за второй тайм. Оба раза он был похож на старшеклассника на физре. Враскоряку халтурил еле волоча ноги.
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PIT-BUL
а чеканить так и не научился! Шах и мат
+31
-3
+28
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Роман Грожан
Ждем классических комментариев от Карпина после матча в стиле, "И че?".
+27
-3
+24
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Отличный матч, хорошо смотрелась связка Дуарте - Чернов. Победа тренерская, Ростов полностью провалил 1 тайм.
+21
-2
+19
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Никому_никабельный
Дайте Валере сосредоточиться на сборной!
Спартак с победой! 🔴⚪💪
+13
-1
+12
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Ильдар Фарукшин
Игнатов сегодня заслужил место составе ❤️❤️❤️❤️
+9
0
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Антон Фалафель
Да Карпина в этом сезоне только ленивый не нагибает.
+10
-2
+8
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Гриша
Должны были хоронить Ростов в первом тайме
+8
-1
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Dark.Babysitter
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Пользователь Huawei
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Отличный матч, хорошо смотрелась связка Дуарте - Чернов. Победа тренерская, Ростов полностью провалил 1 тайм.
Дуарте конечно прибавил, спору нет, но надо подтягивать верховые единоборства, сегодня два раза с проигранного им верха могли класть. Но соглашусь, по сравнению с прошлым сезоном-небо и земля.
+6
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dreamstep
Единственное конечно, как бы воспитание Соболева не зашло далеко, а то если покинет Спартак то однозначно усилит любого конкурента за тройку.
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+4
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Мир_КБ_1922
ну куда же без валидола😐
уххх, главное победа, вперёд Спартак ♥🤍
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Никому_никабельный
Ответ Роман Грожан
Ждем классических комментариев от Карпина после матча в стиле, "И че?".
Ну и
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Ильдар Фарукшин
Я угорая усы, булананова чердак. Цирк отдыхает. Матч тв выключил. Мудаки. КБ всех с победой
+8
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And-Rover
Подтянетесь к тройке или четвёрке то первую часть сезона можно считать будет неплохой. Но вторую часть надо провести намного лучше. Вы можете.
+4
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Iz-41
По-прежнему не понимаю, за что носятся с этим Карпиным. За прошлые заслуги футболиста. Но хорошо играть в футбол, это еще не значит быть хорошим тренером. Самодовольные люди не могут стать за оронимия специалистами.
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sergspartak
Ответ Пользователь Huawei
Дуарте конечно прибавил, спору нет, но надо подтягивать верховые единоборства, сегодня два раза с проигранного им верха могли класть. Но соглашусь, по сравнению с прошлым сезоном-небо и земля.
он ростом ниже, Чернов неплохо выглядел как раз из-за страховки Дуарте, а вот самому Дуарте вверху не помогали.
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krossalex
Убогий второй тайм от Спартака. Мяч не держался впереди. Опять, как с Локо - один-два паса и потеря. Еле отскочили. Создается впечатление, что это была тренерская установка - ни шагу вперед.
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j4romir
Ответ Водяра
Карпин лютое позорище. Как он держится на посту тренера на проф уровне?
Карпин отличный тренер и мотиватор.
Так вижу.
Не говоря уже о том, что он был если не великим, то очень хорошим футболистом высокого уровня.
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sergspartak
Ну вот, а то Юран, Карпин...
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Сергей Лепехин
"Впервые"... Но всего было три игры
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Ильдар Фарукшин
Главное не надо Черчесова в Спартак.. Пугало
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PIT-BUL
Ответ евГений
Он уже дал, только что посмотрел в лайве Это был очередной шедевр! Рекомендую глянуть
единственный тренер их за которого не смотрю игры Ростова... ( Я Ростовчанин)
Не люблю напыщенных индюков ( мягко сказано )
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lightrip
Ответ Iz-41
По-прежнему не понимаю, за что носятся с этим Карпиным. За прошлые заслуги футболиста. Но хорошо играть в футбол, это еще не значит быть хорошим тренером. Самодовольные люди не могут стать за оронимия специалистами.
идите подержите пиво Мостового
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Аривидерчи
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Отличный матч, хорошо смотрелась связка Дуарте - Чернов. Победа тренерская, Ростов полностью провалил 1 тайм.
в чем тренерская победа,имея такой состав Спартак играет как говно, посмотрите как Ростов в конце матча мяч разыгрывал и атаковал, в отличии от никакущего Спартака. забили с ошибок и весь матч еле-еле доигрывали. Абаскаль никакущий тренер ,ни идей,ни игры. Дай Карину такой состав +Осипенко сзади была бы конфетка из Спартака.
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