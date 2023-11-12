Абаскаль впервые обыграл Карпина во главе «Спартака». «Ростов» уступил москвичам впервые с апреля 2021-го
Валерий Карпин впервые проиграл Гильермо Абаскалю.
Сегодня «Спартак» был сильнее «Ростова» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.
Испанский специалист впервые сумел обыграть Валерия Карпина, до этого было поражение и ничья.
Кроме того, «Ростов» впервые с 4 апреля 2021 года проиграл «Спартаку». До этого ростовчане дважды обыграли красно-белых и один раз сыграли вничью.
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Спартак с победой! 🔴⚪💪
уххх, главное победа, вперёд Спартак ♥🤍
Так вижу.
Не говоря уже о том, что он был если не великим, то очень хорошим футболистом высокого уровня.
Не люблю напыщенных индюков ( мягко сказано )