Абаскаль впервые обыграл Карпина во главе «Спартака». «Ростов» уступил москвичам впервые с апреля 2021-го

Валерий Карпин впервые проиграл Гильермо Абаскалю.

Сегодня «Спартак» был сильнее « » (2:1) в 15-м туре Мир .

Испанский специалист впервые сумел обыграть , до этого было поражение и ничья.

Кроме того, «Ростов» впервые с 4 апреля 2021 года проиграл « ». До этого ростовчане дважды обыграли красно-белых и один раз сыграли вничью.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?