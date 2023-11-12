Валерий Карпин: «Ростова» не было на поле в 1-м тайме против «Спартака». Итоги первого круга – плохо, неудовлетворительно»
Валерий Карпин раскритиковал «Ростов» за 1-й тайм в матче со «Спартаком» (1:2).
– Подведите итоги первого круга.
– Для «Ростова» плохо, неудовлетворительно.
– Что не получалось в матче со «Спартаком»?
– В первом тайме не играли. «Ростова» не было на поле.
– Был бы шанс перевернуть игру, если бы играли в Ростове‑на‑Дону?
– Шансов не было при такой игре. Нас не было на поле. Играй где угодно, при такой игре нет шансов, – заявил главный тренер «Ростова».
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