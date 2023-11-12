Валерий Карпин: «Ростова» не было на поле в 1-м тайме против «Спартака». Итоги первого круга – плохо, неудовлетворительно»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин раскритиковал «Ростов» за 1-й тайм в матче со «Спартаком» (1:2).

– Подведите итоги первого круга.

– Для «Ростова» плохо, неудовлетворительно.

– Что не получалось в матче со «Спартаком»?

– В первом тайме не играли. «Ростова» не было на поле.

– Был бы шанс перевернуть игру, если бы играли в Ростове‑на‑Дону?

– Шансов не было при такой игре. Нас не было на поле. Играй где угодно, при такой игре нет шансов, – заявил главный тренер «Ростова».

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12 комментариев

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Никита Самарин
Самокритично
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Daniel End
Валера верим!Валерим!
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повезло сегодня что Промес дал шанс на спасение в конце...
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Ростов-на-Дону
Согласен.
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Peter Parker
Ну, за то, если бы учитывали голы только россиян, Ростов был бы второй, отставая от Динамо на 1 очко. Такая вот ложка меда для южан
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luu
Если Ростова не было на поле в первом тайме - значит тренер не справляется, физруком был, физруком и остался
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