Лещук отбил пенальти в матче «Динамо» с «Сочи» – впервые в РПЛ. 11-метровый назначили за наступ Дасы на пятку Джорджевичу, Лука бил с точки сам
Игорь Лещук парировал удар Луки Джорджевича с пенальти.
Одиннадцатиметровый был назначен после того, как защитник «Динамо» Эли Даса, по всей видимости, наступил черногорскому форварду «Сочи» на пятку на 36-й минуте игры 14-го тура Мир РПЛ.
Главный судья Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый. Проконсультировавшись с видеоассистентом, он оставил решение в силе.
Джорджевич пробил в правую от себя сторону ворот «Динамо», и Лещук выручил свою команду.
Голкипер отразил удар с пенальти впервые за время выступлений в Мир РПЛ.
«Сочи» – «Динамо». 1:3 – Тюкавин забил на 42-й, Гладышев – на 44-й. Онлайн-трансляция
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Не было никакой видимости.
Лещук сыграл Великолепно!!!
Спартак то остаётся - а значит 6 гарантированных очков есть!