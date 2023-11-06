Лещук отбил пенальти в матче «Динамо» с «Сочи» – впервые в РПЛ. 11-метровый назначили за наступ Дасы на пятку Джорджевичу, Лука бил с точки сам

Игорь Лещук парировал удар Луки Джорджевича с пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен после того, как защитник «Динамо» , по всей видимости, наступил черногорскому форварду «Сочи» на пятку на 36-й минуте игры 14-го тура Мир РПЛ.

Главный судья назначил одиннадцатиметровый. Проконсультировавшись с видеоассистентом, он оставил решение в силе.

пробил в правую от себя сторону ворот «Динамо», и выручил свою команду.

Голкипер отразил удар с пенальти впервые за время выступлений в Мир .

«Сочи» – «Динамо». 1:3 – Тюкавин забил на 42-й, Гладышев – на 44-й. Онлайн-трансляция

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