Лещук отбил пенальти в матче «Динамо» с «Сочи» – впервые в РПЛ. 11-метровый назначили за наступ Дасы на пятку Джорджевичу, Лука бил с точки сам

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Владислав Безбородов Лука Джорджевич Игорь Лещук видеоповторы Эли Даса Сочи Футбол

Игорь Лещук парировал удар Луки Джорджевича с пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен после того, как защитник «Динамо» Эли Даса, по всей видимости, наступил черногорскому форварду «Сочи» на пятку на 36-й минуте игры 14-го тура Мир РПЛ.

Главный судья Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый. Проконсультировавшись с видеоассистентом, он оставил решение в силе.

Джорджевич пробил в правую от себя сторону ворот «Динамо», и Лещук выручил свою команду.

Голкипер отразил удар с пенальти впервые за время выступлений в Мир РПЛ.

«Сочи» – «Динамо». 1:3 – Тюкавин забил на 42-й, Гладышев – на 44-й. Онлайн-трансляция

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12 комментариев

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3Стибасло1
Левее точку я в этом году не видел. Была стопроцентная уверенность, что VAR отменит решение, но не тут-то было.
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Doronya
Безбородова зарядили. С наличием ВАР это преступление ставить такие точки
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Сергей Жарковский
Ну вот, говорили Лещук плох, а он вытащил и пенальти, и ещё несколько сейвов совершает!👏👏👏
+8
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+8
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WelcomeBackPURE
Самый левый пенальти года. Тащит фарм
+4
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+4
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левый пенальти и в этот раз безбородова простят?
+2
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Алексей Иванов
пенальти конечно левое..
+2
-1
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Вячеслав Максименко
по всей видимости
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Не было никакой видимости.
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Позитивный
…… на Безбородова…. И на судей Вар.🖕🏼

Лещук сыграл Великолепно!!!
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denis2008able
Восстановил справедливость. Пенки не было
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Забыл свое имя
Всю ночь это видео будут показывать на таймс-сквер
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ТрактоПоктер
Ответ </c/>
сочи в пердив скатывается, а это потенциально -6 очков для гегемона..не порядок так сказать...
Ну тут мимо.
Спартак то остаётся - а значит 6 гарантированных очков есть!
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