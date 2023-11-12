«Бавария» приняла родственников израильтян, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, на матче с «Хайденхаймом». Клуб выразил солидарность с ними

Родственники людей, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, посетили матч «Баварии».

«Футбольный клуб «Бавария» пригласил десять родственников израильтян, похищенных ХАМАС, на субботний матч против « ».

Президент Герберт Хайнер, генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, заместитель генерального директора Михаэль Дидерих и член наблюдательного совета Эдмунд Штойбер выразили членам семьи полную солидарность всего клуба.

ФК «Бавария» надеется, что все заложники благополучно вернутся к своим семьям», – говорится в сообщении клуба.

Матч « » – «Хайденхайм» завершился победой мюнхенцев со счетом 4:2.

Фото: fcbayern.com

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