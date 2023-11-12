«Бавария» приняла родственников израильтян, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, на матче с «Хайденхаймом». Клуб выразил солидарность с ними
Родственники людей, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, посетили матч «Баварии».
«Футбольный клуб «Бавария» пригласил десять родственников израильтян, похищенных ХАМАС, на субботний матч против «Хайденхайма».
Президент Герберт Хайнер, генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, заместитель генерального директора Михаэль Дидерих и член наблюдательного совета Эдмунд Штойбер выразили членам семьи полную солидарность всего клуба.
ФК «Бавария» надеется, что все заложники благополучно вернутся к своим семьям», – говорится в сообщении клуба.
Матч «Бавария» – «Хайденхайм» завершился победой мюнхенцев со счетом 4:2.
Фото: fcbayern.com
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
По-моему, если говорить о лицемерии, то пора вспомнить о миллионах заключенных в китайских концлагерях. Союзник че