«Бавария» приняла родственников израильтян, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, на матче с «Хайденхаймом». Клуб выразил солидарность с ними

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Израиля по футболу Герберт Хайнер Хайденхайм Политика Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Родственники людей, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, посетили матч «Баварии».

«Футбольный клуб «Бавария» пригласил десять родственников израильтян, похищенных ХАМАС, на субботний матч против «Хайденхайма».

Президент Герберт Хайнер, генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен, заместитель генерального директора Михаэль Дидерих и член наблюдательного совета Эдмунд Штойбер выразили членам семьи полную солидарность всего клуба.

ФК «Бавария» надеется, что все заложники благополучно вернутся к своим семьям», – говорится в сообщении клуба.

Матч «Бавария» – «Хайденхайм» завершился победой мюнхенцев со счетом 4:2. 

Фото: fcbayern.com

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30 комментариев

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Rabbia
Ответ FOOTBALL Live
погибших детей палестины, родственников погибших тоже несколько человек могли бы пригласить
А сколько саудовских и катарских футбольных клубов пригласили жертв среди евреев?
+19
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Marat_NJL
Ответ Рустам Атаев
Убитые в Палестине получается для немцев не совсем люди?
Немцы приютили миллионы беженцев со всего Ближнего Востока, выплачивают им пособия, кормят, обувают, предоставляют кров. В то время, как «некоторые» очень громко кричат об этом, но сделали абсолютный ноль для людей с общей с ними религией. Почему Египет во общей границе с сектором пропускает только иностранцев?

По-моему, если говорить о лицемерии, то пора вспомнить о миллионах заключенных в китайских концлагерях. Союзник че
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Отец Абду
немцы 🤝 евреи, дружба народов! Гитлер наверное уже в ⚰️ миллион раз перевернулся....
Ну вот этого парня как то совсем не жалко )
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Олег Варнавский
Ответ Отец Абду
немцы 🤝 евреи, дружба народов! Гитлер наверное уже в ⚰️ миллион раз перевернулся....
У тебя современная Германия только с нацизмом ассоциируется?...
+4
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Руслан Ганбаров
Германия не может дважды за век напороться на еврейском вопросе. Шлейф рейха до сих пор витает. Так что понимаю их выбор в пользу поддержки.
+6
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FOOTBALL Live
погибших детей палестины, родственников погибших тоже несколько человек могли бы пригласить
+17
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FOOTBALL Live
Ответ FOOTBALL Live
погибших детей палестины, родственников погибших тоже несколько человек могли бы пригласить
Что тут цепляются некоторые. родственников погибших детей Палестины могли бы тоже пригласить.
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Рустам Атаев
Ответ Олег Варнавский
"погибших детей палестины"? Вряд ли они придут...
родственников им было написано в продолжение
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roni20
Ответ Рустам Атаев
Двойные стандарты.
В чем именно
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Rabbia
Ответ Руслан Ганбаров
Германия не может дважды за век напороться на еврейском вопросе. Шлейф рейха до сих пор витает. Так что понимаю их выбор в пользу поддержки.
Многие арабские страны отказались от поддержки палестинцев, а вы про Германию
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Hi Hi
Ответ Олег Варнавский
У тебя современная Германия только с нацизмом ассоциируется?...
время меняется, но народ - никогда
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Игорь Новиков
Ответ Отец Абду
немцы 🤝 евреи, дружба народов! Гитлер наверное уже в ⚰️ миллион раз перевернулся....
Пусть вертится безостановочно. Желательно - на вертеле на медленном огне.
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Олег Васильев
Ответ FOOTBALL Live
погибших детей палестины, родственников погибших тоже несколько человек могли бы пригласить
идёшь за известным кораблем?
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Marat_NJL
Ответ Rabbia
А сколько саудовских и катарских футбольных клубов пригласили жертв среди евреев?
Можно даже спросить, сколько условный Аль-Наср пригласил палестинцев. Бог с ними, с евреями
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Рустам Атаев
Ответ udiekemen
Как же больно смотреть на невинных умирающих детей...
я например преяд смысл.
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Олег Варнавский
Ответ FOOTBALL Live
погибших детей палестины, родственников погибших тоже несколько человек могли бы пригласить
"погибших детей палестины"? Вряд ли они придут...
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Рустам Атаев
Двойные стандарты.
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Андрей Михайлюк
Выдать этим евреям футболку Мизрауи
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Great ManUtd
Кто в 30-40 х мог подумать, что немцы будут выражать солидарность евреям в их войне с арабами.
+3
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