Глава Немецко-израильского общества обратился в полицию и прокуратуру из-за поддержки Мазрауи Палестины: «Пусть органы помогут «Баварии» понять масштабы происшествия»

Немецкий политик Фолькер Бек обратился в полицию по поводу Нуссаира Мазрауи.

Депутат бундестага от партии «Зеленые» и президент Немецко-израильского общества направил заявление из-за «одобрения преступлений» со стороны защитника «Баварии». Ранее марокканец публично поддержал в конфликте с Израилем.

Также Бек подал заявление в прокуратуру.

«После кровавой бойни 7 октября высказывание «помогите нашим угнетенным братьям в Палестине добиться победы» можно понимать только как одобрение действий ХАМАС. Одобрение преступлений против человечности наказуемо.

Даже после попыток Мазрауи оправдаться не должно быть никакого «ладно, проехали». Подход «Баварии» к этой ситуации просто жалок. Надеюсь, правоохранительные органы дадут руководству клуба понять масштабы происшествия», – объяснил политик.

«Бавария» не отстранила Мазрауи за поддержку Палестины: «Клуб и игрок против переноса конфликта в Германию»

Мазрауи о поддержке Палестины: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе»

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