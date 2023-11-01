Глава Немецко-израильского общества обратился в полицию и прокуратуру из-за поддержки Мазрауи Палестины: «Пусть органы помогут «Баварии» понять масштабы происшествия»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Палестины по футболу Политика Нуссаир Мазрауи Футбол

Немецкий политик Фолькер Бек обратился в полицию по поводу Нуссаира Мазрауи.

Депутат бундестага от партии «Зеленые» и президент Немецко-израильского общества направил заявление из-за «одобрения преступлений» со стороны защитника «Баварии». Ранее марокканец публично поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Также Бек подал заявление в прокуратуру.

«После кровавой бойни 7 октября высказывание «помогите нашим угнетенным братьям в Палестине добиться победы» можно понимать только как одобрение действий ХАМАС. Одобрение преступлений против человечности наказуемо.

Даже после попыток Мазрауи оправдаться не должно быть никакого «ладно, проехали». Подход «Баварии» к этой ситуации просто жалок. Надеюсь, правоохранительные органы дадут руководству клуба понять масштабы происшествия», – объяснил политик.

«Бавария» не отстранила Мазрауи за поддержку Палестины: «Клуб и игрок против переноса конфликта в Германию»

Мазрауи о поддержке Палестины: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе»

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31 комментарий

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Н.Ф.
Тысячи погибших среди гражданского населения — сущие пустяки.
Слова футболиста в соцсети — происшествие вселенского масштаба.
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Клирик
У этих Зелёных все чеканутые я смотрю. Одна Бербок чего стоит.
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Экспертное мнение
Какой же позор, Израиль устраивает открытый геноцид, но против них никаких санкций и отстранении. Пора изолировать из цивилизованного мира США и ее некоторых европейских щенят. Всё равно все брендовые вещи делаются рабочими в Бангладеше, а техника китайцами.
+17
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Алексей Ненахов
Евреи уже всех достали
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Bullet91
еврейское лобби это жесть, они убивают тысячами детей и женщин ещё внаглую строят из себя жертв, и весь "цивилизованный" мир молчит или вообще одобряет и помогает
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Никита Алексеев
Полнейший абсурд
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Роман Стойкий
Ну ты сука спортс
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Пикачу82
А когда-то в Германии все было по другому! И судя по тому что сейчас происходит начинаешь понимать что прав ведь был австрийский художник!
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Leon Petov
Ответ Экспертное мнение
Какой же позор, Израиль устраивает открытый геноцид, но против них никаких санкций и отстранении. Пора изолировать из цивилизованного мира США и ее некоторых европейских щенят. Всё равно все брендовые вещи делаются рабочими в Бангладеше, а техника китайцами.
Предлагаешь изолировать бургерную лигу от цивилизованного мира?🤔
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GibsonFlyingV
Тут любят писать,что не надо оправдывать исламских радикалов и терроризм,но Израиль зашел слишком далеко. Их посол в ООН надевает желтую звезду Давида и призывает помнить мученичества евреев,но сейчас они сами действуют как нацисты в отношении палестинцев. А эти "планы" по выселению палестинцев куда угодно,лишь бы они свалили, это уж вообще абзац
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Orange carrot
Немецко-израильское общество?🤔ну у них и правда много общего
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Гусеконь
а одобрение ЦАХАЛ не преступление?
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a2wai
Депутат от партии Зеленых, дальше можно не читать в принципе.
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Bayern2004
Удивительно,но редакция сайта подавая постоянно новые порции информации подобного рода,и преследуя известные цели добивается абсолютно противоположного результата.
Люди не слепые.И ещё не разучились думать.
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Фран
Подход «Баварии» к этой ситуации просто жалок. Надеюсь, правоохранительные органы дадут руководству клуба понять масштабы происшествия», – объяснил политик.
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Этот при любой власти не затеряется. Он бы и при известном художнике был в фаворе.
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QWertY
Этим молодцам не хватает австрийского художника Гефеста
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Maksim1302
А когда в Европе открыто говорили, что Русских надо убивать? Почему не было такой шумихи? И снова двойные стандарты….
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Пикачу82
Самое смешное в этом всем то, что убивают детей, женщин и стариков евреии. Но когда я говорю об этом (как этот футболист) и осуждаю евреев то я кто? Все правильно! Антисемит!)))))
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Михо
Жалок в данном случае именно Фолькер Бек. Мазрауи опубликовал призыв к примирению и сочувствие ВСЕМ жертвам конфликта. Что еще нужно сделать, повеситься со словами простите меня? В матче с Галатасараем был одним из лучших, не нужно истерически давить на игрока. Там уже и Майнц заднюю врубил в ситуации с Эль-Гази, тоже нужно им понять масштабы, а то они не понимают!
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Metalloid
У меня такое ощущение, что евреи и правда не понимают, за что их не любят сейчас.
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Пикачу82
Тысячи людей на этом сайте поливали помоями Путина, писали что он свихнувшийся дед, тиран, убийца и тд. Запад прав...Как вам сейчас такое? Все норм?
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shafigullin.manufacture
А почему человек не может поддержать палестину?
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Саша Пушкин
Ответ Алексей Ненахов
Евреи уже всех достали
Ненахов, работникам какого аэропорта приготовиться на этот раз?
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Пикачу82
Ответ Алексей Ненахов
Евреи уже всех достали
Достали? Это самое мягкое что можно сказать об этой нации!))))
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fbd
Ответ Пикачу82
А когда-то в Германии все было по другому! И судя по тому что сейчас происходит начинаешь понимать что прав ведь был австрийский художник!
А австрийский художник был прав, когда пришел в СССР убивать твоих предков?

Это ж надо так эпично с ума сходить, чтоб его понимать
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