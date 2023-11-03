Поддержавший Палестину Мазрауи встретился с лидерами еврейской общины Мюнхена. Защитник «Баварии» стал инициатором диалога
Нуссаир Мазрауи встретился с мюнхенскими евреями.
Защитник «Баварии», выражавший поддержку Палестине, в прошлый четверг пообщался с лидерами еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии. Также на встрече присутствовал генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен.
Утверждается, что инициатором стал сам Мазрауи.
Глава Немецко-израильского общества обратился в полицию и прокуратуру из-за поддержки Мазрауи Палестины: «Пусть органы помогут «Баварии» понять масштабы происшествия»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
🔸Турция: 4 млн. палестинцев имеют право на своё государство, а 40 млн. курдов -не имеют
🔸Египет: мы переживаем за палестинцев, но к себе их не пустим
🔸Хуситы Йемена: у нас в стране полная разруха, но мы будем бороться с евреями
🔸Западные леваки активисты: палестинцы- прекрасные мирные люди, но мы к ним не поедем, нас там убьют
🔸ХАМАС: мы не должны заботиться о жителях Газы, ООН пусть о них заботится