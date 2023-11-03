Поддержавший Палестину Мазрауи встретился с лидерами еврейской общины Мюнхена. Защитник «Баварии» стал инициатором диалога

Нуссаир Мазрауи встретился с мюнхенскими евреями.

Защитник «Баварии», выражавший поддержку Палестине, в прошлый четверг пообщался с лидерами еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии. Также на встрече присутствовал генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен.

Утверждается, что инициатором стал сам Мазрауи.

Глава Немецко-израильского общества обратился в полицию и прокуратуру из-за поддержки Мазрауи Палестины: «Пусть органы помогут «Баварии» понять масштабы происшествия»

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