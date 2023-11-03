Поддержавший Палестину Мазрауи встретился с лидерами еврейской общины Мюнхена. Защитник «Баварии» стал инициатором диалога

Теги Бавария бундеслига Германия Политика Нуссаир Мазрауи Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Нуссаир Мазрауи встретился с мюнхенскими евреями.

Защитник «Баварии», выражавший поддержку Палестине, в прошлый четверг пообщался с лидерами еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии. Также на встрече присутствовал генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен.

Утверждается, что инициатором стал сам Мазрауи.

Глава Немецко-израильского общества обратился в полицию и прокуратуру из-за поддержки Мазрауи Палестины: «Пусть органы помогут «Баварии» понять масштабы происшествия»

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10 комментариев

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Михо
Что еще нужно будет сделать Мазрауи чтобы от него отстали?
+6
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Андрей Бабаев
Ответ Михо
Что еще нужно будет сделать Мазрауи чтобы от него отстали?
образовать палестинскую страну
+5
-1
+4
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Ебздрогыч
Я надеюсь, его проверили на входе на металлодетекторе? Ну так, на всякий случай
+11
-9
+2
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a2wai
Этого следовало ожидать)
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Beloded2007
В турбине самолёта их нашёл?
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Кашшай Чакырович
Сегодня видел видео , где палестинский то ли мужичок, то ли уже дедушка , обнимает и целует отрдоксов евреев, которые стоят с плакатами против войны! И видел как евреев ордодоксов полиция Израиля лупит дубинками и кулаками по бошке , за то что они против этого конфликта !
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atomio
Ответ Михо
Что еще нужно будет сделать Мазрауи чтобы от него отстали?
ну он хоть что-то сделал, в отличие от других "друзей палестины":

🔸Турция: 4 млн. палестинцев имеют право на своё государство, а 40 млн. курдов -не имеют
🔸Египет: мы переживаем за палестинцев, но к себе их не пустим
🔸Хуситы Йемена: у нас в стране полная разруха, но мы будем бороться с евреями
🔸Западные леваки активисты: палестинцы- прекрасные мирные люди, но мы к ним не поедем, нас там убьют
🔸ХАМАС: мы не должны заботиться о жителях Газы, ООН пусть о них заботится
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