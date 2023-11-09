«Реал» распространил информацию об отказе от Мбаппе, чтобы имидж клуба не пострадал в случае срыва трансфера. Мадридцы все еще интересуются Килианом (RMC Sport)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере Килиана Мбаппе.

Вчера испанская радиосеть Cadena SER сообщила, что мадридский клуб не подпишет форварда, даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. Утверждалось, что «Реал» отказался от услуг Килиана из-за его финансовых запросов, возраста и решения продлить контракт с «ПСЖ» в 2022 году. 

Однако эта информация не является полностью достоверной, пишет RMC Sport. Согласно сведениям французского издания, руководство «Реала» распространило информацию об отказе от Мбаппе, чтобы имидж клуба не пострадал в случае срыва трансфера в будущем. При этом мадридцы все еще заинтересованы в бесплатном подписании форварда. 

Отмечается, что «Реал» действительно принимает во внимание негативные факторы, о которых сообщило испанское СМИ. Тем не менее, президент клуба Флорентино Перес все еще готов принять Мбаппе. 

Контракт французского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Его статистику можно найти здесь

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49 комментариев

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Agusha1
Я уж испугался,что сериал заканчивается
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Григорий Федотов
Сумерки сага Затмение , 666 сезон
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Adrenaline Z
да сколько можно реалу унижаться перед Мбаппе??
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2vdhrvmmzf
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А никто не унижается. Реал официально отказался от него
Это когда? Официальное заявление в студию
+8
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Александр Рабонов
Ответ Martin Naceri
А в чем унижение то ?) То что хотят бесплатно подписать ?
Чел дважды кинул реал) Использовал для своей выгоды)) Тут что бесплатно что не бесплатно ничего не меняет) Это слишком унизительно для клуба который считает себя величайшим в истории) Да и не факт что в 3 раз не кинет) Как говорится бог любит троицу)))
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Savarona25
Вчера, кстати, Мбаппе был в Мадриде.
Реал не сможет отказаться от Мбаппе при условии, что ПСЖ не придется платить. Даже при наличии бонуса самому Мбаппе сделка представляется выгодной - Мбаппе на сегодняшний день точно входит в топ 3 игроков мира и стоит не менее 150-180 млн. При этом если Реал отказывается от Мбаппе, то Мбаппе скорее всего все равно куда-то перейдет (АПЛ) и значит просто значительно усилит одного из конкурентов по ЛЧ.
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atomio
Ответ Agusha1
Я уж испугался,что сериал заканчивается
это был спин-офф
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Сергей Перевалов
Ну зачем так быстро опровергать? Люди только-только настроились посмаковать новость, посудачить, сколько раз в Реал не зовут, и вот холодный душ
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marshalericsson1357
Ответ Adrenaline Z
да сколько можно реалу унижаться перед Мбаппе??
Да
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Martin Naceri
Ответ Adrenaline Z
да сколько можно реалу унижаться перед Мбаппе??
А в чем унижение то ?)
То что хотят бесплатно подписать ?
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Vadim Medvedev
Ответ Savarona25
Вчера, кстати, Мбаппе был в Мадриде. Реал не сможет отказаться от Мбаппе при условии, что ПСЖ не придется платить. Даже при наличии бонуса самому Мбаппе сделка представляется выгодной - Мбаппе на сегодняшний день точно входит в топ 3 игроков мира и стоит не менее 150-180 млн. При этом если Реал отказывается от Мбаппе, то Мбаппе скорее всего все равно куда-то перейдет (АПЛ) и значит просто значительно усилит одного из конкурентов по ЛЧ.
дело не только в разовом платеже, но и в ежегодной зарплате

азар тоже входил в топ10 игроков мира
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Григорий Федотов
Сумерки сага Затмение , 666 сезон
Мбаппе в очередной раз пьет кому-то кровь
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Новый тренер ФК Спартак
реал распространяет, что реал распространяет, что реал распространяет
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Men77
ахахаха)
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Евгений Чачило
Вот у Реала фетиш конечно)
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ДЖИН
Ну Мбаппешка ждём в Барсу тебя.
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green mojave
Ответ Real_v_dushe
Реал не делал никаких движений в направлении Мбаппе с мая 2022 года. Есть чёткая позиция Реала по этому игроку, что он должен сделать для того, чтобы стать игроком Реала. Он ничего из этого не сделал. Слухи этого года - это исключительно спекуляции на имени Реала для самопиара и популярности СМИ.
Вы сами то в эти сказки которые пишите верите?
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Максим Цибин
Сезон 389, 54037 серия
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Blaumerc
да изначально было понятно что Реал не откажется от Мбаппе.
эта новость более правдоподобна чем вчерашняя желтуха.
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Gio Vasadze
Думаю это начало новой кампании по снижению цены для подписания летом.
Нет клуба в мире где бы Мбаппе не усилил команду
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Ruscello
Все-таки: "Даром не нужен"- не солидно звучит для репутации любого "крупного" игрока.
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hbp8wr2jzd
Мбаппе, образца 2021-2022 года, еще не возведенный катарским денежным мешком в ранг центра Вселенной, не опьяненный вниманием самого Макрона, еще не ставший недосовладельцем клуба, был идеальным кандидатом в Реал.
Даже не перейдя в Реал, ощущалось, что это что-то родное для Мадрида, как будто он идеально впишется как и тактически, так и ментально в Мадрид, и может даже пошатнет великие рекорды Великого Криштиану.
Но за эти 3 года как-будто бы в нем что-то поменялось.
Уже кажется, что наоборот, он привнесет в Реал столько же хаоса и негатива, сколько забитых голов и победных очков. Тактически он конечно все еще идеально подойдет Реалу, но ментально..? Насколько он реально нужен? Конечно еще не все кажется потерянным для него (именно ментально). Отчасти он не впадает в звездное безумство и дает весьма разумные комментарии.
Но все же тот молодой, голодный и азартный Мбаппе (с мечтой об игре за Реал), он нужен был Реалу кровь из носу, и полагаю, никаких 200🍋 за него не было бы жалко
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Дмитрий Джи
да вы достали
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kastetyshka
Сезон 723, эпизод 912
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ARIGAMI ARIGAMI
Когда там уже будет грандиозный финал бессмертной саги?
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