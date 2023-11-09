«Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере Килиана Мбаппе.

Вчера испанская радиосеть Cadena SER сообщила, что мадридский клуб не подпишет форварда, даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. Утверждалось, что «Реал» отказался от услуг из-за его финансовых запросов, возраста и решения продлить контракт с « » в 2022 году.

Однако эта информация не является полностью достоверной, пишет RMC Sport. Согласно сведениям французского издания, руководство « » распространило информацию об отказе от Мбаппе, чтобы имидж клуба не пострадал в случае срыва трансфера в будущем. При этом мадридцы все еще заинтересованы в бесплатном подписании форварда.

Отмечается, что «Реал» действительно принимает во внимание негативные факторы, о которых сообщило испанское СМИ. Тем не менее, президент клуба все еще готов принять Мбаппе.

Контракт французского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Его статистику можно найти здесь.

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