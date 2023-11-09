«Реал» распространил информацию об отказе от Мбаппе, чтобы имидж клуба не пострадал в случае срыва трансфера. Мадридцы все еще интересуются Килианом (RMC Sport)
«Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере Килиана Мбаппе.
Вчера испанская радиосеть Cadena SER сообщила, что мадридский клуб не подпишет форварда, даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента. Утверждалось, что «Реал» отказался от услуг Килиана из-за его финансовых запросов, возраста и решения продлить контракт с «ПСЖ» в 2022 году.
Однако эта информация не является полностью достоверной, пишет RMC Sport. Согласно сведениям французского издания, руководство «Реала» распространило информацию об отказе от Мбаппе, чтобы имидж клуба не пострадал в случае срыва трансфера в будущем. При этом мадридцы все еще заинтересованы в бесплатном подписании форварда.
Отмечается, что «Реал» действительно принимает во внимание негативные факторы, о которых сообщило испанское СМИ. Тем не менее, президент клуба Флорентино Перес все еще готов принять Мбаппе.
Контракт французского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Его статистику можно найти здесь.
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Реал не сможет отказаться от Мбаппе при условии, что ПСЖ не придется платить. Даже при наличии бонуса самому Мбаппе сделка представляется выгодной - Мбаппе на сегодняшний день точно входит в топ 3 игроков мира и стоит не менее 150-180 млн. При этом если Реал отказывается от Мбаппе, то Мбаппе скорее всего все равно куда-то перейдет (АПЛ) и значит просто значительно усилит одного из конкурентов по ЛЧ.
То что хотят бесплатно подписать ?
азар тоже входил в топ10 игроков мира
эта новость более правдоподобна чем вчерашняя желтуха.
Нет клуба в мире где бы Мбаппе не усилил команду
Даже не перейдя в Реал, ощущалось, что это что-то родное для Мадрида, как будто он идеально впишется как и тактически, так и ментально в Мадрид, и может даже пошатнет великие рекорды Великого Криштиану.
Но за эти 3 года как-будто бы в нем что-то поменялось.
Уже кажется, что наоборот, он привнесет в Реал столько же хаоса и негатива, сколько забитых голов и победных очков. Тактически он конечно все еще идеально подойдет Реалу, но ментально..? Насколько он реально нужен? Конечно еще не все кажется потерянным для него (именно ментально). Отчасти он не впадает в звездное безумство и дает весьма разумные комментарии.
Но все же тот молодой, голодный и азартный Мбаппе (с мечтой об игре за Реал), он нужен был Реалу кровь из носу, и полагаю, никаких 200🍋 за него не было бы жалко