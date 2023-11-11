Флорентино Перес: «Реал» переживает один из самых успешных циклов в истории. Эта команда не устанет побеждать»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес заявил, что «Реал» никогда не устанет от побед.

Президент мадридского клуба выступил на ассамблее сосьос «Реала». 

«Мы переживаем один из самых успешных циклов в истории нашего клуба. В футболе мы выиграли пятый Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании. И все это при очень сложном календаре – чемпионат мира внес изменения, вынудив прекратить все соревнования.

В Кубке мы еще раз показали, что «Мадрид» никогда не сдается, и добились отличных результатов в матчах с отличными соперниками. Мы недавно выиграли Лигу чемпионов в 14-й раз, и команда боролась за то, чтобы выиграть его снова. Пусть никто не сомневается, что в этом сезоне мы собираемся попробовать еще раз. Эта команда не устанет побеждать», – приводит слова Переса Marca.

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19 комментариев

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Footballeur
Реал в принципе самая успешная футбольная команда в истории футбола!
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xQcoW
Реал не уставали побеждать даже в эре Негрейры. Это говорит о многом
+15
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igorkruglov
Ответ GuruFutbola
Разбудите меня среди ночи и попросите назвать основополагающих игроков с истории успеха мадрида и я без промедления отвечу: «Кашшаи, Чакыр, Оливер, Хиль Мансано, Клаттенбург, Лаос»)
хорошо, что у тебя в палате запрещено беспокоить пациентов по ночам
+5
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Владислав Харламов
Ну, в целом у Реала все неплохо, но прошлым сезоном я бы не хвастался. Разгром от Сити, достаточно безыдейно проигранная Ла Лига. Суперкубок Европы, Клубный ЧМ и Кубок Испании - сомнительные достижения. Два первых - это шлейф от выигранной ЛЧ, а Кубок Испании.. Ну, лучше, чем ничего.
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евГений
Ответ xQcoW
Реал не уставали побеждать даже в эре Негрейры. Это говорит о многом
Это там где 2 лалиг за 9 лет? Сильны бычки
+2
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corazón blanco
Ответ Arthurino
И сам Флорентино и заложил фундамент этого потрясающего цикла, научившись на своем опыте во время первого президентства. Достойный наследник дона Бернабеу!
Абсолютно верно, после себя оставит богатое наследие, да еще и какой стадион красавец построил. Великий президент и один из лучших футбольных функционеров нынешнего времени.
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Arthurino
И сам Флорентино и заложил фундамент этого потрясающего цикла, научившись на своем опыте во время первого президентства. Достойный наследник дона Бернабеу!
+1
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человек-муравей человек-физрук
эта команда в желтых майках не устанет побеждать. Чеферин и Тебас нам всегда помогут. мы самая судейская команда в истории футбола. горжусь этим - добавил старик Фло
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distress of ignorance
"А клубный ЧМ, СК и КК - это вообще-то требл" - добавил дон Флорентино
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