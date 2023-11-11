Флорентино Перес: «Реал» переживает один из самых успешных циклов в истории. Эта команда не устанет побеждать»

Флорентино Перес заявил, что «Реал» никогда не устанет от побед.

Президент мадридского клуба выступил на ассамблее сосьос « ».

«Мы переживаем один из самых успешных циклов в истории нашего клуба. В футболе мы выиграли пятый Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании. И все это при очень сложном календаре – чемпионат мира внес изменения, вынудив прекратить все соревнования.

В Кубке мы еще раз показали, что «Мадрид» никогда не сдается, и добились отличных результатов в матчах с отличными соперниками. Мы недавно выиграли чемпионов в 14-й раз, и команда боролась за то, чтобы выиграть его снова. Пусть никто не сомневается, что в этом сезоне мы собираемся попробовать еще раз. Эта команда не устанет побеждать», – приводит слова Переса Marca.

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