Лапорта уверен, что «Барсу» оправдают по делу Негрейры: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта уверен, что «Барселону» оправдают по делу Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте. Решение по делу примут 9 присяжных.

«Это были полезные отчеты [от компании Негрейры]. Возможно, у кого-то было что-то другое на уме. Но мы показали, что были отчеты, они задокументированы, были советы. Мне, как юристу, ясно, что «Барсу» оправдают.

Посмотрим, дойдет ли дело до суда. Мы сейчас на досудебном этапе. Я юрист и вижу, что дело не может просто закончиться успехом. Мы должны работать, чтобы его выиграть. Наши юридические службы хорошо работают над этим. Дело Негрейры – просто еще одна часть социологического мадридизма.

Идет целенаправленная кампания по дестабилизации «Барсы». Свирепая и беспрецедентная кампания. Существует социологический мадридизм, который очень силен. Мы боролись с этим социологическим мадридизмом.

Я заинтересован в том, чтобы «Барса» снова стала лучшей в истории. Чем больше я борюсь за «Барсу», тем больше я ее люблю. Да, приходится бороться с социологическим мадридизмом.

Нет, речь не о [президенте «Реала»] Флорентино. Просто в Мадриде власть, окруженная политическими медиа. Большинство тех, кто был у власти, из Мадрида. Мы должны принять это как норму.

Они паникуют, что «Барса» повторит успех, что ею восхищаются и любят. Они вынуждены бороться с этим, чтобы сохранить свой статус», – сказал Лапорта.

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32 комментария

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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Ночной кошмар Логинова
Зачем это Мадриду? Чтобы Ла Лигу вообще перестали смотреть, если Барсу дисквалифицируют? Современные политики и чиновники и их хайповые высказывания - 🤦‍♂️
по мнению глоров Барсы во всех бедах виноват Реал и Перес. Притом что Реал голосовал против Тебаса два раза, а Барселона его лоббировала.
+41
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Ночной кошмар Логинова
Зачем это Мадриду? Чтобы Ла Лигу вообще перестали смотреть, если Барсу дисквалифицируют?

Современные политики и чиновники и их хайповые высказывания - 🤦‍♂️
+27
-6
+21
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vzi
Его в конце интервью санитары забрали?..
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Savarona25
Ничего не напоминает? Мне напоминает стоны российских коррупционеров после разоблачений, типа "мешают недруги подниматься с колен, клевещут под диктовку англосаксов и пр. русофобов на невинных".
+15
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+11
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Dexter Morgan
Лапорта себя ведёт, как среднестатистический глор бчк со спортса. А вообще я разочарован в современных политиках и чиновников. Хорошо, что у Реала лучший президент в истории, ну и никогда такой фигни не было и не будет, как у Барселоны.
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ARIGAMI ARIGAMI
А дальше Лапорта продолжил:

"Я вам покажу, откуда нападение на Барселону готовилось"
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as009595@icloud.com
Платила Барса, а переводят стрелки на Мадрид, в общем Лапорта типичный политик и чиновник
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Ночной кошмар Логинова
Думаю, с уходом Месси и Роналду, и Реал, и Барса играют на публику своим поведением, чтобы имитировать ожесточенное соперничество, ненависть, вражду и, тем самым, поднять интерес к противостоянию. А где интерес, там и деньги. Джаст бизнес.
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Подкат Пенальтьевич
Никто так не дескридетирует Барсу как её руководители
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Yu123
хахах
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Мужанов Дмитрий Александрович
На месте Барселоны попытался бы перейти в чемпионат Франции(о чём были уже разговоры лет 8 назад) там их встретят с радостью, да и Лига-1 от этого станет по силе примерно как нынешняя Ла Лига, ну а чемпионат Испании наоборот опустится примерно на 5 место.
+5
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Daniyar Sarbagishev
Что-то мало сказал про то, что он юрист, и про социологический мадридизм
+3
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Papa Paolo
Мне жаль, у вас барсаопухоль 3 степени.
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Axmat Cecenov
Руководство Барсы и его болещики похожи на европейские и американские чиновники. У Каталонцев во всём виноват Мадрид , а у чиновников во всём виноват Россия
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El_Ilusionista
зачем говорить такое, вообще не понимаю
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Dexter Morgan
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Лучший президент в истории - Путин, а не Перес.
Иди отсюда. Это не ветка про политоту.
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Антон Орехов
Ответ Nike of FW
а естьь пруфы этой сказке что реал голосовал против тебаса на первых выборах , ни один интеллектуал мадридский такого пруфа предоставить не может , но повторяют друг за другом +- все ..... ты попробуешь ?
Напоминаю это суд Каталонии дело открыл ,а Лапорта начал на Реал гнать и сам испортил отношения и развязал это войну. Кто за кого голосует,как ты себе представляешь эти доказательства фото документа с голосами или что ?
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Nike of FW
а естьь пруфы этой сказке что реал голосовал против тебаса на первых выборах , ни один интеллектуал мадридский такого пруфа предоставить не может , но повторяют друг за другом +- все ..... ты попробуешь ?
а есть пруфы что Реал голосовал? Мне вот тоже никто пруфы не кидал, будешь первым?
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Абу Огого
Ответ Ночной кошмар Логинова
Зачем это Мадриду? Чтобы Ла Лигу вообще перестали смотреть, если Барсу дисквалифицируют? Современные политики и чиновники и их хайповые высказывания - 🤦‍♂️
Он просто говорит то, что хотят услышать болельщики Барселоны. Проще же кинуть лозунг, чем объективно и по фактам предоставить доказательства невиновности.

очевидно, что Реалу неинтересен факт дисквалификации Барсы
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Dexter Morgan
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это не политика. Путин станет будущим президентом Реала, и начнёт спецоперацию против уступающей по размерам и по ресурсам обласит - Барселоны. А дальше вы знаете что будет.
Вам лечиться надо.
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Классный руководитель
вечные заговоры мерещатся, он случаем Россию не посещал
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CIONTRO
В Испании везде мадритизм.
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Алексей Ненахов
Взятки даёт Барса, а виноват Мадрид , может то что все президенты барсы вор на воре , тоже Мадрид устроил )
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Стахович
Нет,за Лапорту Каталония не встанет)
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Vasiliy S
Владимир Владимирович Лапорта
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