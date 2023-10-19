Лапорта уверен, что «Барсу» оправдают по делу Негрейры: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом»

Жоан Лапорта уверен, что «Барселону» оправдают по делу Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» . Решение по делу примут 9 присяжных.

«Это были полезные отчеты [от компании Негрейры]. Возможно, у кого-то было что-то другое на уме. Но мы показали, что были отчеты, они задокументированы, были советы. Мне, как юристу, ясно, что «Барсу» оправдают.

Посмотрим, дойдет ли дело до суда. Мы сейчас на досудебном этапе. Я юрист и вижу, что дело не может просто закончиться успехом. Мы должны работать, чтобы его выиграть. Наши юридические службы хорошо работают над этим. Дело Негрейры – просто еще одна часть социологического мадридизма.

Идет целенаправленная кампания по дестабилизации «Барсы». Свирепая и беспрецедентная кампания. Существует социологический мадридизм, который очень силен. Мы боролись с этим социологическим мадридизмом.

Я заинтересован в том, чтобы «Барса» снова стала лучшей в истории. Чем больше я борюсь за «Барсу», тем больше я ее люблю. Да, приходится бороться с социологическим мадридизмом.

Нет, речь не о [президенте «Реала»] Флорентино. Просто в Мадриде власть, окруженная политическими медиа. Большинство тех, кто был у власти, из Мадрида. Мы должны принять это как норму.

Они паникуют, что «Барса» повторит успех, что ею восхищаются и любят. Они вынуждены бороться с этим, чтобы сохранить свой статус», – сказал Лапорта.

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