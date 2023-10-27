Анчелотти о том, что Перес не приедет на класико: «Все решения президента – во благо «Реала»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Класико Футбол

Карло Анчелотти высказался о том, что Флорентино Перес не приедет на класико.

Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» отменил посещение класико после оскорбительного твита члена совета директоров «Барсы» о Винисиусе, который заявил из-за финтов игрока, что бразилец «клоун и заслуживает подзатыльника». Перес возмущен молчанием боссов «блауграны». В то же время «Барса» считает, что Перес отменил посещение класико из-за давления, связанного с делом Негрейры, а твит про Винисиуса мог стать предлогом.

– Вы понимаете решение Флорентино не приезжать в ложу «Барсы»?

– Я не знаю, приедет он или нет, а если нет, то это будет во благо клуба.

Потому что все решения, которые президент принимает, они во благо «Реала». И все, что бы он ни решил в будущем, – тоже, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

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17 комментариев

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pit4er
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bevooch
Ответ rigobersong
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Ригоберка, ты же про другого президента также говоришь
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JENNINGS
Анчелотти - Пересу: «Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу!»
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Igor Shalamov
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Слова не мальчика, а тряпки
самокритично
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GuruFutbola
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predMBAPPE
в чём благо то?
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Dishka
Лизнул плотно
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Johnie
Ответ bevooch
Ригоберка, ты же про другого президента также говоришь
Вы не понимаете, это другое
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suka1989
Ответ pit4er
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Гаффф гаффф
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