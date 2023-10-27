Анчелотти о том, что Перес не приедет на класико: «Все решения президента – во благо «Реала»
Карло Анчелотти высказался о том, что Флорентино Перес не приедет на класико.
Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» отменил посещение класико после оскорбительного твита члена совета директоров «Барсы» о Винисиусе, который заявил из-за финтов игрока, что бразилец «клоун и заслуживает подзатыльника». Перес возмущен молчанием боссов «блауграны». В то же время «Барса» считает, что Перес отменил посещение класико из-за давления, связанного с делом Негрейры, а твит про Винисиуса мог стать предлогом.
– Вы понимаете решение Флорентино не приезжать в ложу «Барсы»?
– Я не знаю, приедет он или нет, а если нет, то это будет во благо клуба.
Потому что все решения, которые президент принимает, они во благо «Реала». И все, что бы он ни решил в будущем, – тоже, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.
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