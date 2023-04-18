Намерение «Реала» быть обвинителем по делу Негрейры одобрено прокуратурой по делам о коррупции. Там уверены, что любой участник турнира может считаться потерпевшим
Власти одобрили участие «Реала» в судебном процессе против «Барселоны».
Мадридский клуб хочет выступить в роли частного обвинителя по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры, связанному с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
Согласно информации журналиста La Sexta Альфонсо Переса Медины, просьбу «Реала» поддержала прокуратура по делам коррупции. По мнению прокуратуры, любой клуб, участвующий в турнире, может считаться потерпевшим от преступления на почве коррупции между отдельными лицами.
Для того, чтобы «Реал» смог участвовать в судебном процессе, необходимо одобрение судьи.
Мы явно сейчас оооооочень много чего интересного узнаем об "эпохе" успехов Барсы))))
Теперь белое называют чёрным, настолько всё деформировано в обществе
Нарушение регламента как никак.
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/44/19/db/54/ruue9c6c2befb.jpg
А еще Мадрид до последнего сидел тихо.
И выше же в ленте новость, что Лапорта разочарован поведением в принципе других клубов Испании
https://cadenaser.com/nacional/2023/04/18/no-franco-no-fue-socio-de-honor-del-fc-barcelona-sique-rodriguez-desmonta-una-de-las-claves-del-ultimo-video-del-real-madrid-cadena-ser/
это что получается, честнейший Реал опять соврал ?