Намерение «Реала» быть обвинителем по делу Негрейры одобрено прокуратурой по делам о коррупции. Там уверены, что любой участник турнира может считаться потерпевшим

Власти одобрили участие «Реала» в судебном процессе против «Барселоны».

Мадридский клуб хочет выступить в роли частного обвинителя по делу , связанному с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

Согласно информации журналиста La Sexta Альфонсо Переса Медины, просьбу «Реала» поддержала прокуратура по делам коррупции. По мнению прокуратуры, любой клуб, участвующий в турнире, может считаться потерпевшим от преступления на почве коррупции между отдельными лицами.

Для того, чтобы « » смог участвовать в судебном процессе, необходимо одобрение судьи.