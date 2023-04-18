Намерение «Реала» быть обвинителем по делу Негрейры одобрено прокуратурой по делам о коррупции. Там уверены, что любой участник турнира может считаться потерпевшим

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Власти одобрили участие «Реала» в судебном процессе против «Барселоны».

Мадридский клуб хочет выступить в роли частного обвинителя по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры, связанному с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического судейского комитета. 

Согласно информации журналиста La Sexta Альфонсо Переса Медины, просьбу «Реала» поддержала прокуратура по делам коррупции. По мнению прокуратуры, любой клуб, участвующий в турнире, может считаться потерпевшим от преступления на почве коррупции между отдельными лицами. 

Для того, чтобы «Реал» смог участвовать в судебном процессе, необходимо одобрение судьи.

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45 комментариев

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Nike of FW
Единственый клуб пожелавший быть обвинителем по делу - Реал ..... но потом они вам раскажут, что само всплытие этого дела когда реал начал отставать в таблице , информационная поддержка в мадридской прессе(со вбросом лжи типа отсутствия отчетов) и все высказывания Тебаса(болельщика мадрида) , ничего обсчего с ФК Реал Мадрид не имеют ... =))))) лицемеры
+38
-22
+16
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nurikkkk
Походу у Реала у самого есть куча доказательств....не были бы так уверены в своей правоте, не пошли бы на это)
Мы явно сейчас оооооочень много чего интересного узнаем об "эпохе" успехов Барсы))))
+27
-17
+10
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benjamin92
Реал потерпевший от судей 😂
Теперь белое называют чёрным, настолько всё деформировано в обществе
+26
-16
+10
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benjamin92
Реал потерпевший от судей - это всё равно, что депутаты госдумы, пострадавшие от коррупции 😆
+10
-3
+7
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Barca_mania
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
За одно половину золотых мячей конфисковать:)
+6
-3
+3
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КрутойЧувак
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Говорите громче, пожалуйста, вас не слышно с 11 места.
+4
-1
+3
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Barca_mania
Ответ Nike of FW
Единственый клуб пожелавший быть обвинителем по делу - Реал ..... но потом они вам раскажут, что само всплытие этого дела когда реал начал отставать в таблице , информационная поддержка в мадридской прессе(со вбросом лжи типа отсутствия отчетов) и все высказывания Тебаса(болельщика мадрида) , ничего обсчего с ФК Реал Мадрид не имеют ... =))))) лицемеры
Пусть для начала сдадут обратно свои судейские чашки ЛЧ
+14
-11
+3
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КрутойЧувак
Ответ nurikkkk
Походу у Реала у самого есть куча доказательств....не были бы так уверены в своей правоте, не пошли бы на это) Мы явно сейчас оооооочень много чего интересного узнаем об "эпохе" успехов Барсы))))
Главное в результате расследования не выйти на самих себя)))
+10
-7
+3
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Syndycate
Ответ Husly
Тебас уже обвинял, теперь сам не рад. По мне лезть в это глупо, у всех рыльце в пушку. Вопрос лишь времени, когда все всплывет.
Типичные отмазы фанов Барсы: "Все платили, не мы одни, все виноваты, скоро всплывет, а вот Реал..."😂
+9
-6
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Реал потерпевший - это с Эвребе, Чакыром и дальше по списку...половины салатниц не было бы без этих судеек.
+8
-6
+2
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Husly
Ответ Syndycate
Типичные отмазы фанов Барсы: "Все платили, не мы одни, все виноваты, скоро всплывет, а вот Реал..."😂
Я так то за Барселону не болею, но тебе же все равно? Главное козырнуть глупостью.
+3
-1
+2
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Karl0709
Ответ rigobersong
Привет. Смотрю тебя на сайте все "любят":) https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/44/19/db/54/ruue9c6c2befb.jpg
Пххаааа😂😂😂😂
+3
-2
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Oleg
Ответ Barca_mania
За одно половину золотых мячей конфисковать:)
Ну за продление голослвания в 2013 можно через суд это сделать)
Нарушение регламента как никак.
+2
-1
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Slanselap
Сюжет тут не хуже этих ваших игр Престолов. Ждем адаптацию эпизода с Красной Свадьбой.
+1
0
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Михаил Сафонов
Ох сейчас начнётся заварушка, зря на Реал стрелки начали переводить
+8
-7
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rigobersong
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Привет. Смотрю тебя на сайте все "любят":)

https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/44/19/db/54/ruue9c6c2befb.jpg
+3
-3
0
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Oleg
Ответ dr. cage
Желание Переса понять можно.. Он, как и многие другие любители футбола поверил в миф о лучшей команде в истории, и следовательно, как президент Реала, был вынужден спускаться в трансферное авантюры, да и вообще, тратить чересчур много.. Грубо говоря делал все, чтобы побеждать якобы лучшую команду в мире.. А теперь выясняется, что залогом успехов Барсы были не только их действительно уникальный стиль и великое поколение Ла Масии, а ещё и плотная работа в кабинетах.. И, если на суде подтвердят вину Барсы, то станет ясно, что тот же Реал, мог бы и без гигантских трат играть в чемпе.. Что уже говорить про другие испанские гранды, которые из-за жульничества Барсы не досчитались в свое время лигочемпионских мест, и возможно даже титулов.. При всем при этом, лично я не приветствую выбранную Реалом стратегию.. Лучше на все махинации Барсы отвечать на поле.. Толку ворошить былое нет.. Пусть лучше Барсе, в случае обвинитеотного приговора будет стыдно за все пластмассовые победы..
Тут Баварии приснился сон что все голы забиты честно, без офсайдов)
+4
-4
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Gelious
Ответ Nike of FW
Единственый клуб пожелавший быть обвинителем по делу - Реал ..... но потом они вам раскажут, что само всплытие этого дела когда реал начал отставать в таблице , информационная поддержка в мадридской прессе(со вбросом лжи типа отсутствия отчетов) и все высказывания Тебаса(болельщика мадрида) , ничего обсчего с ФК Реал Мадрид не имеют ... =))))) лицемеры
Гениально, конечно. А то, что именно Мадрид главный соперник - это так. Мягко говоря, не поймут, если условный Депортиво выступил бы. И лишь засмеяли.

А еще Мадрид до последнего сидел тихо.
И выше же в ленте новость, что Лапорта разочарован поведением в принципе других клубов Испании
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Oleg
Ответ Barca_mania
Пусть для начала сдадут обратно свои судейские чашки ЛЧ
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МИХАЛЫЧ
И Челси может предъявить за ЛЧ , один из пострадавших
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Nike of FW
Кадена "Франко никогда не был почетным сосьо"

https://cadenaser.com/nacional/2023/04/18/no-franco-no-fue-socio-de-honor-del-fc-barcelona-sique-rodriguez-desmonta-una-de-las-claves-del-ultimo-video-del-real-madrid-cadena-ser/

это что получается, честнейший Реал опять соврал ?
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Trixi
Ответ benjamin92
Реал потерпевший от судей - это всё равно, что депутаты госдумы, пострадавшие от коррупции 😆
Во-во. Судейки даже в этом сезоне пытались вместе с Тебасом тащить Реал к чемпионству, а по итогу позорные 11 очков отрыва. Даже не знаю что нужно ещё судьям делать. Видимо в каждом матче Ркала ставить 3 пенальти в ворота соперника.Тогда уж точно чемпионат выиграют
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benjamin92
Реал самый главный баловень судей в футболе, разве можно быть такими лицемерами? Титулы ЛЧ, которыми они так гордятся с душком
+6
-6
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DolJun
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Oleg
А Баварию можно считать пострадавшей стороной от голов с офсайдов?)))
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