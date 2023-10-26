Экс-президент «Барсы» Гаспар о решении Переса не ехать на класико: «Это дискредитация. Я бы приехал на его месте»
Жоан Гаспар осудил решение Флорентино Переса не посещать класико.
Ранее стало известно, что президент «Реала» отменил запланированное посещение матча с «Барселоной» 28 октября. Его решение связано с твитом члена совета директоров каталонского клуба Микеля Кампса о Винисиусе, в котором он назвал вингера «Реала» «клоуном».
«Считаю это дискредитацией. Флорентино – великая личность. Я не говорю о нем как о президенте «Мадрида» – все мы помним, что произошло с Фигу. Он очень подвел меня.
Это не в его стиле. Он знает историю и знает, что никаких противозаконных действий не совершалось. Почему [руководство] «Барсы» и «Реала» не может пообедать вместе или сидеть в одной ложе? Будь я президентом «Барсы», я бы приехал [на месте Переса]», – сказал бывший президент «блауграны» в эфире RAC1.
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Вбросил, что не приедет, но приехал
Их борьба
И эти люди потом кого-то называют сектой)
И Жирона кстати тоже их оплачивала , и тоже у негрейры . Тоже будут докапываться? Или "это другое"?
Про то, что следствие продолжается, и что выводов еще нет по этому делу , я тут довольно часто пишу.
Но при этом барсо-хейтеры именно что начинают верещать (судя по тональности комментов против барсы) , как только появляется любой тупой слух про негрейру. Хотя пока что не налоговая, не инспекторы уефа ничего особо не предьявили. ( само собой речь о визгах хейтеркв спорца шла, а не испанцев 😄😄)
Более того, агирре, чтобы дать ход делу, вынужден был сомнительной уловкой воспользоваться, записав негрейру в госслужащие задним числом (тот еще бред, тк рфеф со всеми комитетами - частная контора, да и вообще госслужащие свой бизнес не могут вести, а этот неорейра открывал кучу контор, и никто ему не препятствал в этом). Поэтому и пишу, что в плане оьвинений барсы в подкупе - пока что сову на глобус натянуть пытаются.
Жирона... Ну даже если и брат гвардиолы, то что с того? Намекаете, чтто у них там мафия? Типа за ~100 к евро за сезон они там всей компанией судей подкупали? 😸
Собсна, поясните плз ваш сарказм про жирону, ну и плюс как так получилось, что платили обе команды негрейре, а трясти пытаются тока барсу 😼
Еще насчет подкупа: там в некоторые сезоны платили по 72, 100, 35 к за сезон... Вот за такие деньги, кого можно подкупить в футболе? 🤔 Имхо разве что в пляжном кого ниьудь, да и то не факт 😸. Особенно учитывая, что судьи лалиги порядка 250-400к в сезон получают 😼