Жоан Гаспар осудил решение Флорентино Переса не посещать класико.

Ранее стало известно, что президент «Реала» отменил запланированное посещение матча с «Барселоной» 28 октября. Его решение связано с твитом члена совета директоров каталонского клуба Микеля Кампса о Винисиусе, в котором он назвал вингера «Реала» «клоуном».

«Считаю это дискредитацией. Флорентино – великая личность. Я не говорю о нем как о президенте « » – все мы помним, что произошло с . Он очень подвел меня.

Это не в его стиле. Он знает историю и знает, что никаких противозаконных действий не совершалось. Почему [руководство] «Барсы» и «Реала» не может пообедать вместе или сидеть в одной ложе? Будь я президентом «Барсы», я бы приехал [на месте Переса]», – сказал бывший президент «блауграны» в эфире RAC1.

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