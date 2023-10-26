Экс-президент «Барсы» Гаспар о решении Переса не ехать на класико: «Это дискредитация. Я бы приехал на его месте»

Теги Луиш Фигу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Жоан Гаспар Класико Футбол

Жоан Гаспар осудил решение Флорентино Переса не посещать класико.

Ранее стало известно, что президент «Реала» отменил запланированное посещение матча с «Барселоной» 28 октября. Его решение связано с твитом члена совета директоров каталонского клуба Микеля Кампса о Винисиусе, в котором он назвал вингера «Реала» «клоуном».

«Считаю это дискредитацией. Флорентино – великая личность. Я не говорю о нем как о президенте «Мадрида» – все мы помним, что произошло с Фигу. Он очень подвел меня.

Это не в его стиле. Он знает историю и знает, что никаких противозаконных действий не совершалось. Почему [руководство] «Барсы» и «Реала» не может пообедать вместе или сидеть в одной ложе? Будь я президентом «Барсы», я бы приехал [на месте Переса]», – сказал бывший президент «блауграны» в эфире RAC1.

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31 комментарий

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Стахович
С руководством барсы не хотят в одной ложе сидеть даже президенты Севильи и Депортиво.О каком Пересе может идти речь?
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+28
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neuner
Барселона потихоньку становится клубом-изгоем, сняли свои маски и люди увидели насколько это мерзкий и лицемерный клуб.. даже президент Севильи отказался сидеть на их стадионе и Перес все правильно делает
+43
-26
+17
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cukken
Ответ Momos
Понятно, что это лишь повод отказаться от поездки. Перес человек с репутацией и положением в обществе. Он не хочет себя дискредитировать, находясь рядом с людьми, которые вели мутные схемы с подкупом судей. Это абсолютно стандартная практика для людей его положения.
Прям с под подкупом судей, который доказать не могут второй год, но вы прям уверены 😁
+27
-15
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Bazilic
Ответ Стахович
С руководством барсы не хотят в одной ложе сидеть даже президенты Севильи и Депортиво.О каком Пересе может идти речь?
Президент Севильи приехал)))
Вбросил, что не приедет, но приехал
Их борьба
+18
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Momos
Понятно, что это лишь повод отказаться от поездки. Перес человек с репутацией и положением в обществе. Он не хочет себя дискредитировать, находясь рядом с людьми, которые вели мутные схемы с подкупом судей. Это абсолютно стандартная практика для людей его положения.
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тото и оно кутуньо
Ответ neuner
Барселона потихоньку становится клубом-изгоем, сняли свои маски и люди увидели насколько это мерзкий и лицемерный клуб.. даже президент Севильи отказался сидеть на их стадионе и Перес все правильно делает
Не мерзкий. Очень даже сильный и большой клуб. Это я как болельщик мадрида с 2000 года говорю. Не оскорбляй их - они составляют нам отличную конкуренцию и делают нас сильнее. Очень сильные игроки играли за них и играют. Никто в мире не играет против мадрида изо всех своих сил, как это делают они. Да, эта история их порочит. И не только их. Ла лигу. Но я лично хотел бы чтобы их простили и все по прежнему. Они нужны нам как боксеру хороший спарринг партнер. Без них мы станем хуже, с кем соревноваться в чемпе? С костоломами-матрасами? И самое главное - каково будет без эль классико?
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Marcus-light
Ему просто лень. А повод хороший
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Ruslan3132
самое забавное, что ни директорат Реала, ни отдельные игроки подобного не позволяли себе в адрес кого бы то ни было...в барсе явно прослеживаются комплексы перед Реалом. Явно. Неоднократно. По Факту.
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тото и оно кутуньо
Ответ Ruslan3132
самое забавное, что ни директорат Реала, ни отдельные игроки подобного не позволяли себе в адрес кого бы то ни было...в барсе явно прослеживаются комплексы перед Реалом. Явно. Неоднократно. По Факту.
У них всегда был комплекс провинциала перед столицей
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прощай Роналду
Ответ Momos
Понятно, что это лишь повод отказаться от поездки. Перес человек с репутацией и положением в обществе. Он не хочет себя дискредитировать, находясь рядом с людьми, которые вели мутные схемы с подкупом судей. Это абсолютно стандартная практика для людей его положения.
Ну да, нельзя портить репутацию пока сам не попался, потом уже будет пофиг)
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lovet41348
Ответ neuner
Барселона потихоньку становится клубом-изгоем, сняли свои маски и люди увидели насколько это мерзкий и лицемерный клуб.. даже президент Севильи отказался сидеть на их стадионе и Перес все правильно делает
ну ну! то то вице-президент Реала Санчес обнимался с Лапортой и даже дружески подталкивал его на ассамблее Лалиги :D
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Леван Мкртчян
Ответ Стахович
С руководством барсы не хотят в одной ложе сидеть даже президенты Севильи и Депортиво.О каком Пересе может идти речь?
"ДАЖЕ президенты Севильи и Депортиво. О каком Пересе может идти речь"

И эти люди потом кого-то называют сектой)
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Real_v_dushe
Ответ Inside 88 LW
Действительно зачем смотреть матч своего следующего соперника? Глупцы не иначе)
Я не смотрю бчк, как и подавляющее большинство мадридистов и руководство Реала тоже не смотрит игры бчк.
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Inside 88 LW
Ответ Real_v_dushe
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Действительно зачем смотреть матч своего следующего соперника? Глупцы не иначе)
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cukken
Ответ тото и оно кутуньо
Подкуп судей - факт. Доказать не могут второй год какую именно выгоду извлек клуб барселона из этого подкупа. Потому что молчат соучастники. Рано или поздно одного спалят, прижмут, предложат сделку и посыпятся имена, даты, результаты. По классике. Другой вопрос, что именно предпочтут: найти или замять. Лично я, как болельщик мадрида, предпочел бы, чтоб замяли. Ибо без барселоны мадриду будет не с кем соревноваться в ла лиге и, как следствие, команда будет слабее на европейской арене. Насчет неявки переса и других президентов на камп ноу: европейцам необязательно иметь приговор суда, чтобы сторониться кого либо, им достаточно тени подозрения. Репутация для них превыше всего. Знай это. Если вдруг соберешься туда переехать и чего то добиться в жизни
Мадрид покупал судей?
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lovet41348
Ответ Momos
Понятно, что это лишь повод отказаться от поездки. Перес человек с репутацией и положением в обществе. Он не хочет себя дискредитировать, находясь рядом с людьми, которые вели мутные схемы с подкупом судей. Это абсолютно стандартная практика для людей его положения.
скорее реаловских болельщиков бесить не хочет. А то там многие развякались, когда визе-през Реала Санчес на камеру обнимался с Лапортой на ассамблее Лалиги :DD
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lovet41348
Ответ тото и оно кутуньо
Подкуп судей - факт. Доказать не могут второй год какую именно выгоду извлек клуб барселона из этого подкупа. Потому что молчат соучастники. Рано или поздно одного спалят, прижмут, предложат сделку и посыпятся имена, даты, результаты. По классике. Другой вопрос, что именно предпочтут: найти или замять. Лично я, как болельщик мадрида, предпочел бы, чтоб замяли. Ибо без барселоны мадриду будет не с кем соревноваться в ла лиге и, как следствие, команда будет слабее на европейской арене. Насчет неявки переса и других президентов на камп ноу: европейцам необязательно иметь приговор суда, чтобы сторониться кого либо, им достаточно тени подозрения. Репутация для них превыше всего. Знай это. Если вдруг соберешься туда переехать и чего то добиться в жизни
ну вот если кто-то там заговорит (а может и нет ;) ), тогда и будут визжать о подкупе. А щас - Барса оплачивала отчеты и точка. Вполне себе легально и ничем не запрещено.

И Жирона кстати тоже их оплачивала , и тоже у негрейры . Тоже будут докапываться? Или "это другое"?
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тото и оно кутуньо
Ответ lovet41348
ну вот если кто-то там заговорит (а может и нет ;) ), тогда и будут визжать о подкупе. А щас - Барса оплачивала отчеты и точка. Вполне себе легально и ничем не запрещено. И Жирона кстати тоже их оплачивала , и тоже у негрейры . Тоже будут докапываться? Или "это другое"?
Не беги впереди паровоза). Следствие продолжается. Никаких «и точка» в деле нет, только в твоей голове. И визжат поросята на ферме, а в испании говорят. Ты в каком классе учишься, мало?). Про жирону - это где брат гвардиолы?) во времена моей юности тебе бы сказали - не пали хату)
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lovet41348
Ответ тото и оно кутуньо
Не беги впереди паровоза). Следствие продолжается. Никаких «и точка» в деле нет, только в твоей голове. И визжат поросята на ферме, а в испании говорят. Ты в каком классе учишься, мало?). Про жирону - это где брат гвардиолы?) во времена моей юности тебе бы сказали - не пали хату)
Э, давайте без наездов и оскорблений 🤨

Про то, что следствие продолжается, и что выводов еще нет по этому делу , я тут довольно часто пишу.
Но при этом барсо-хейтеры именно что начинают верещать (судя по тональности комментов против барсы) , как только появляется любой тупой слух про негрейру. Хотя пока что не налоговая, не инспекторы уефа ничего особо не предьявили. ( само собой речь о визгах хейтеркв спорца шла, а не испанцев 😄😄)

Более того, агирре, чтобы дать ход делу, вынужден был сомнительной уловкой воспользоваться, записав негрейру в госслужащие задним числом (тот еще бред, тк рфеф со всеми комитетами - частная контора, да и вообще госслужащие свой бизнес не могут вести, а этот неорейра открывал кучу контор, и никто ему не препятствал в этом). Поэтому и пишу, что в плане оьвинений барсы в подкупе - пока что сову на глобус натянуть пытаются.

Жирона... Ну даже если и брат гвардиолы, то что с того? Намекаете, чтто у них там мафия? Типа за ~100 к евро за сезон они там всей компанией судей подкупали? 😸
Собсна, поясните плз ваш сарказм про жирону, ну и плюс как так получилось, что платили обе команды негрейре, а трясти пытаются тока барсу 😼

Еще насчет подкупа: там в некоторые сезоны платили по 72, 100, 35 к за сезон... Вот за такие деньги, кого можно подкупить в футболе? 🤔 Имхо разве что в пляжном кого ниьудь, да и то не факт 😸. Особенно учитывая, что судьи лалиги порядка 250-400к в сезон получают 😼
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Real_v_dushe
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