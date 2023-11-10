Нигматуллин об Абаскале: «Закончились времена, когда тренеры писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Нигматуллин оценил перспективы Гильермо Абаскаля.

– Самый обсуждаемый клуб нынешнего сезона в РПЛ – «Спартак». Что ждет Абаскаля?

– Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Есть сложности с техническим осуществлением увольнения, потому что есть он, ассистенты, за всех придется платить неустойку.

Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят.

– Неудачные результаты – это плоды его экспериментальной работы?

– В данном случае Абаскаль увлекается игрой в футбольный менеджер. Идеальные связки и сочетания нарабатываются десятками матчей. А чехарда идет во вред команде, – сказал бывший голкипер сборной России.

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14 комментариев

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Усатый КозлоБык ©
Скажите Русланке что до первой тройки расстояние в 3 очка
Хорош ересь и парашу гнать!!!
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Axmat Cecenov
Лучше сиди в своём Майами, и молчать про дела в России
+7
-4
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Владимир Молявин
На вечеренке перепил??? Что он мелет-то???
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DVS1
Сказал то Руслан по делу, действительно рыжий ребенок в менеджер играет. А когда оно "вдруг" и "почему то" не получается, обижается, сердится, бурчит несуразицу на быстрых вопросах, крайних все время находит(таких уже больше пол-команды набралось), но красиво и одинаково, как научили, 3.14здит в подготовленных интервью. Многим мазохистам смотрю нравится, лишь бы не наш какой-нибудь "физрук" готовы и до стыковых матчей потерпеть.
А еще по делу, то что это рыжее чудо все равно зимой выгнано будет. Не думаю, что в Лукойле прямо все идиоты и будут продолжать терпеть прямое падение в цене активов(футболистов), которые при этом чуде деградируют на глазах. Уж что что, а деньги там считать умеют, хоть и с футболом хреново все
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Пикачу82
А отечественные супертренеры сами прям псж пишут да?
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Доктор Верховцев
Заявление это отсутствие неустойки. На одни спартаковские увольнительные можно нормально жить несколько лет.
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Glory Real Madrid
Что случилось с приложением? Вылезает обновление для приложения. Само приложение не открывается. Решил переустановить, оказалось Спортс удалили из гугл плей!
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Chernoy
Ой, как интересно! Времена те действительно ушли. ДЛЯ ВСЕХ. Ну или назовите мне, кто из россиян ушёл в отставку по собственному.
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savik-A.M.
нигде где платят деньги тренеры сами не уходят , это раньше денег в футболе столько не было ( я про Европу тоже ) и тренеры могли себе позволить уйти по собственному
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babajaro
А кто уходил по собственному желанию? Газзаева вот только могу вспомнить. Кто ещё?
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Вован Азаров
Ответ DVS1
Сказал то Руслан по делу, действительно рыжий ребенок в менеджер играет. А когда оно "вдруг" и "почему то" не получается, обижается, сердится, бурчит несуразицу на быстрых вопросах, крайних все время находит(таких уже больше пол-команды набралось), но красиво и одинаково, как научили, 3.14здит в подготовленных интервью. Многим мазохистам смотрю нравится, лишь бы не наш какой-нибудь "физрук" готовы и до стыковых матчей потерпеть. А еще по делу, то что это рыжее чудо все равно зимой выгнано будет. Не думаю, что в Лукойле прямо все идиоты и будут продолжать терпеть прямое падение в цене активов(футболистов), которые при этом чуде деградируют на глазах. Уж что что, а деньги там считать умеют, хоть и с футболом хреново все
и придет твой любимай Стасик, что ты тогда запоёшь?
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savik-A.M.
Ответ Chernoy
Ой, как интересно! Времена те действительно ушли. ДЛЯ ВСЕХ. Ну или назовите мне, кто из россиян ушёл в отставку по собственному.
да и а Европе никто не уходит увольняются сами, за много лет не помню таких случаев
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