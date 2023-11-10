Нигматуллин об Абаскале: «Закончились времена, когда тренеры писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят»
Руслан Нигматуллин оценил перспективы Гильермо Абаскаля.
– Самый обсуждаемый клуб нынешнего сезона в РПЛ – «Спартак». Что ждет Абаскаля?
– Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Есть сложности с техническим осуществлением увольнения, потому что есть он, ассистенты, за всех придется платить неустойку.
Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят.
– Неудачные результаты – это плоды его экспериментальной работы?
– В данном случае Абаскаль увлекается игрой в футбольный менеджер. Идеальные связки и сочетания нарабатываются десятками матчей. А чехарда идет во вред команде, – сказал бывший голкипер сборной России.
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Хорош ересь и парашу гнать!!!
А еще по делу, то что это рыжее чудо все равно зимой выгнано будет. Не думаю, что в Лукойле прямо все идиоты и будут продолжать терпеть прямое падение в цене активов(футболистов), которые при этом чуде деградируют на глазах. Уж что что, а деньги там считать умеют, хоть и с футболом хреново все