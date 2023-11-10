Нигматуллин об Абаскале: «Закончились времена, когда тренеры писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят»

Руслан Нигматуллин оценил перспективы Гильермо Абаскаля.

– Самый обсуждаемый клуб нынешнего сезона в РПЛ – «Спартак». Что ждет Абаскаля?

– Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Есть сложности с техническим осуществлением увольнения, потому что есть он, ассистенты, за всех придется платить неустойку.

Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят.

– Неудачные результаты – это плоды его экспериментальной работы?

– В данном случае Абаскаль увлекается игрой в футбольный менеджер. Идеальные связки и сочетания нарабатываются десятками матчей. А чехарда идет во вред команде, – сказал бывший голкипер сборной России.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?