«Карпин сильнее Абаскаля, это разные уровни. Валерий за игровую карьеру набрался больше опыта, чем Гильермо за всю жизнь». Гладилин о тренерах «Спартака» и «Ростова»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин сравнил тренеров «Спартака» и «Ростова».

– Карпин сильнее Абаскаля, это очевидно. Это специалисты двух разных уровней. Отмечу, что в «Ростове» весь тренерский штаб опытнее и сильнее коллег из «Спартака».

У Абаскаля крайне мало опыта, кого он успел потренировать? Карпин за свою игровую карьеру набрался больше опыта, чем Гильермо за всю свою жизнь.

Думаю, что болельщикам «Спартака» стоит начать переживать за результат в грядущей встрече. «Ростов» вышел из кризиса.

– Являются ли принципиальными для Карпина матчи против «Спартака»?

– Думаю, что уже нет. Это профессионал своего дела, он ко всем играм относится крайне серьезно, – сказал экс-хавбек «Спартака».

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16 комментариев

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Pushkin_CR7
Жесть, как Абаскаля почти каждым ротовым отверстием полоскают. Причем ничего конкретного, просто словесный мусор. Опыта меньше, и что? Опыт далеко не всегда решает.
+10
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+8
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chiga
Хватит! Сколько можно однотипных публикаций! Надоело это читать
+6
0
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Василий Никулин
На Абаскаля идёт травля сопоставимая с Кононовым, но при том не игры не было, не результата. А Абаскаль в том сезоне 3м пришел и игра атакующая
+6
-3
+3
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Peter Parker
Ответ Pushkin_CR7
Жесть, как Абаскаля почти каждым ротовым отверстием полоскают. Причем ничего конкретного, просто словесный мусор. Опыта меньше, и что? Опыт далеко не всегда решает.
Кстати, большое заблуждение, что Абаскаль - рыжий. На самом деле, его настолько часто упоминают, что уши горят уже перманентно и тем самым создают оптическую иллюзию рыжего
+3
0
+3
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Vano from Tbilisi
И чем Валерон лучше рыжего? Сборная играет в УГ, Может Ростов лучше? да нет, сколько раз уже позорился Валерон в этом сезоне рпл. Про его потуги в Спартаке и вспоминать не хочется, а ведь у него было неограниченное доверие Федуна и гигантские траты практически каждое ТО(по меркам Федуна естественно)
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Владимир Молявин
Глупость сморозил. Ненадо с Царя пример брать.
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Peter Parker
В «Открытии» отражаясь,
по миру идет не спеша
хороший тренер Гильермо.
Да чем же он хорош?

Спросите об этом спартаковских ветеранов,
что в доме с мягкими стенами напротив живут.
Они с именем этим ложатся
и с именем этим встают.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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interested
Игровой опыт это слабое подспорье в тренерском искусстве: несопоставимые уровни мышления - когда работают ноги, голова отдыхает и наоборот.
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Victor Pavlovuch
А чего он добился с Ростовом? А сейчас провал - только не надо мне писать , что он тренирует слабых игроков и поэтому нет результата! А то тут многие так говорят!
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Pelerin
По такой логике Шалимов сильнее как тренер Сëмина, Романцева, Лобановского...
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Сергей Куликов
Ответ Peter Parker
Кстати, большое заблуждение, что Абаскаль - рыжий. На самом деле, его настолько часто упоминают, что уши горят уже перманентно и тем самым создают оптическую иллюзию рыжего
лучшее, что я читал в комментариях за последнее время 👍👍👍
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Bul.Bul
Ответ chiga
Хватит! Сколько можно однотипных публикаций! Надоело это читать
Гильерме, разлогинся, мы тебя узнали😅
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
А каким образом тренер Ростова может куда либо вывести Спартак?
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