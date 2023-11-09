«Карпин сильнее Абаскаля, это разные уровни. Валерий за игровую карьеру набрался больше опыта, чем Гильермо за всю жизнь». Гладилин о тренерах «Спартака» и «Ростова»
Валерий Гладилин сравнил тренеров «Спартака» и «Ростова».
– Карпин сильнее Абаскаля, это очевидно. Это специалисты двух разных уровней. Отмечу, что в «Ростове» весь тренерский штаб опытнее и сильнее коллег из «Спартака».
У Абаскаля крайне мало опыта, кого он успел потренировать? Карпин за свою игровую карьеру набрался больше опыта, чем Гильермо за всю свою жизнь.
Думаю, что болельщикам «Спартака» стоит начать переживать за результат в грядущей встрече. «Ростов» вышел из кризиса.
– Являются ли принципиальными для Карпина матчи против «Спартака»?
– Думаю, что уже нет. Это профессионал своего дела, он ко всем играм относится крайне серьезно, – сказал экс-хавбек «Спартака».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
по миру идет не спеша
хороший тренер Гильермо.
Да чем же он хорош?
Спросите об этом спартаковских ветеранов,
что в доме с мягкими стенами напротив живут.
Они с именем этим ложатся
и с именем этим встают.