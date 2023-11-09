Валерий Гладилин сравнил тренеров «Спартака» и «Ростова».

– Карпин сильнее Абаскаля, это очевидно. Это специалисты двух разных уровней. Отмечу, что в « » весь тренерский штаб опытнее и сильнее коллег из «Спартака».

У Абаскаля крайне мало опыта, кого он успел потренировать? за свою игровую карьеру набрался больше опыта, чем за всю свою жизнь.

Думаю, что болельщикам «Спартака» стоит начать переживать за результат в грядущей встрече. « » вышел из кризиса.

– Являются ли принципиальными для Карпина матчи против «Спартака»?

– Думаю, что уже нет. Это профессионал своего дела, он ко всем играм относится крайне серьезно, – сказал экс-хавбек « ».

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