Мостовой о матче «Спартака» и «Ростова»: «Не думаю, что для Абаскаля игра станет ключевой. Команда идет в одной-двух победах от лидеров»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Ростов».

«Думаю, что «Спартак» – фаворит, потому что он играет дома. Можно сказать, что предыдущую игру с «Локомотивом» в меньшинстве он неплохо сыграл. Поэтому у «Спартака» будет преимущество над «Ростовом».

Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идет в одной-двух победах от тройки лидеров. По таблице здесь ничего страшного нет», — сказал Мостовой.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 12 ноября в Москве. Начало – в 19.30 по московскому времени.

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