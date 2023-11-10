Мостовой о матче «Спартака» и «Ростова»: «Не думаю, что для Абаскаля игра станет ключевой. Команда идет в одной-двух победах от лидеров»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Ростов».

«Думаю, что «Спартак» – фаворит, потому что он играет дома. Можно сказать, что предыдущую игру с «Локомотивом» в меньшинстве он неплохо сыграл. Поэтому у «Спартака» будет преимущество над «Ростовом».

Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идет в одной-двух победах от тройки лидеров. По таблице здесь ничего страшного нет», — сказал Мостовой.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 12 ноября в Москве. Начало – в 19.30 по московскому времени.

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9 комментариев

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corazón blanco
После каждой неудачной игры Александр высмеивает Абаскаля и выгоняет из клуба. Но накануне следующего тура каждый раз говорит, что никто его не выгонит, так как Спартак в паре очков от тройки лидеров)
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Александр Поливенко
Сейчас настолько плотная таблица, что и при двух поражениях можно быть уже ближе к зоне переходных матчей.
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Алексеич (Ростов-Дон)
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надо обыгрывать Ростов, других вариантов нет..
Не поверишь: есть ещё два варианта.
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Олег Олег
Кто берет у этого недоумка интервью?
Он же продажный , выполняет заказ.
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Massimo68
Пхаххххааахахахахахах 🤣🤣🤣
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Andrey Bokov
Так чем Мостовой не доволен тогда?)
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Slavnov
Валера унизит физрука, при чем молодежью
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Олег Щетников
Ответ Олег Олег
Кто берет у этого недоумка интервью? Он же продажный , выполняет заказ.
Да ну, кто такое купит? Он просто бормотолог, забывающий, что бормотал за полдня.
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