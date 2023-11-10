Властимил Петржела: «Абаскаль сделал бы «Зенит» чемпионом, а Семак «Спартак» – нет»

Властимил Петржела считает, что «Спартак» не стал бы чемпионом с Сергеем Семаком.

«Думаю, не выиграл бы в « » чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах «Газпром».

Уверен, сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха – не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», – заявил экс-тренер « ».

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