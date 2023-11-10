Властимил Петржела: «Абаскаль сделал бы «Зенит» чемпионом, а Семак «Спартак» – нет»
Властимил Петржела считает, что «Спартак» не стал бы чемпионом с Сергеем Семаком.
«Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах «Газпром».
Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха – не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», – заявил экс-тренер «Зенита».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
В первый год что там состав был крутой?
Потом говорили играют навесами на Дзюбу, и т.д.
Начинать нужно с головы. Для начала, на всех административных должностях нужны профессионалы. А потом подбирать тренера, игроков под него, всё должно быть последовательно.
Какие у Абаскаля награды то? Ни одной вроде нет. Когда-то чемпионом разве был как тренер?