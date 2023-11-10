Властимил Петржела: «Абаскаль сделал бы «Зенит» чемпионом, а Семак «Спартак» – нет»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Властимил Петржела Гильермо Абаскаль Футбол

Властимил Петржела считает, что «Спартак» не стал бы чемпионом с Сергеем Семаком.

«Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах «Газпром».

Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха – не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», – заявил экс-тренер «Зенита».

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30 комментариев

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Виноватый
Ну, помнится мне, Семак Уфу в еврокубки выводил)
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Ansu Fati
Сказал будто Абаскаль уже сделал Спартак чемпионом, а Семак не становился чемпионом с Зенитом)
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Гроссмейстер Д
Приличные, даже по европейским меркам тренеры, Манчини и Луческу не смогли выиграть РПЛ, а уж взятый со случайного испанского двора человек и подавно не сделает команду-чемпиона.
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Любовь Мелехова
А зачем Семаку Спартак? Ему и в Зените хорошо платят.
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Ринат Якупов
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Доктор Верховцев
Думаю, что Гвардиола тоже не сделает Спартак чемпионом. И дело совсем не в Газпроме.
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SkSK
Так и Абаскаль не сделает Спартак чемпионом. К чему сравнение?
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Lol Ko
Какая больная фантазия. Все смешалось...
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Andartan
Ответ Гроссмейстер Д
Приличные, даже по европейским меркам тренеры, Манчини и Луческу не смогли выиграть РПЛ, а уж взятый со случайного испанского двора человек и подавно не сделает команду-чемпиона.
Взятый со случайного итальянского двора сделал чемпионом команду, которая даже в топ-3 входить не должна была
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Tom_York
Ответ Илья Маслюков
Какой тренер в РПЛ, условно, за 3 года не стал бы чемпом с Зенитом?
Какой тренер условно взял бы с Зенитом 5 подряд чемпионств?
В первый год что там состав был крутой?
Потом говорили играют навесами на Дзюбу, и т.д.
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MAXIMum1
А кто сейчас сделает Спартак чемпионом? Самый крутой в мире тренер не сможет. Мало того, что они откопали какого-то чувака и назначили тренером. Так там полный бардак в руководстве, селекции и т.д.
Начинать нужно с головы. Для начала, на всех административных должностях нужны профессионалы. А потом подбирать тренера, игроков под него, всё должно быть последовательно.
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andrey.zubkov1985@icloud.com
Будто их просто на готовые команды кинули-играйте! Ничего,что Семак этот Зенит сам и собирал?
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Павел Пеньков
Ну получается Зенит молодцы, зачем тратить деньги на Абаскалей, если им достаточно Семака.
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Блуждающий странник
Такие глупые выводы по Семаку. До Зенита у него опыт только в Уфе и это был суперский опыт. Тогда помню все писали, что Семак топ-тренер. Прошло время и он штампует трофеи в Зените, но этого уже недостаточно.

Какие у Абаскаля награды то? Ни одной вроде нет. Когда-то чемпионом разве был как тренер?
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justslow
Качественно набросил)
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Uriah Heep
Личное мнение, только и всего.
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k.m
После ухода Семака из Уфы, когда для них был самый успешный год в истории, где сейчас Уфа? Сам Петержела с Газпромом не стал чемпионом, а только жаловался на судей и заговоры и игроков под него брали
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Доктор Верховцев
Жирный пятничный наброс от пана!
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SMART789
Прямо как Муческу и Лунчини
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Sagnol
Так и Анчелотти не сделал Эвертон чемпионом:)
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Шухрат Арифбаев
Когда он уже замолчит?
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Валерий Анташов
Пан больше бы удивил, если бы сказал, кто сможет сделать современный Спартак чемпионом, существуют-ли вообще такие тренеры.
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Илья Маслюков
Какой тренер в РПЛ, условно, за 3 года не стал бы чемпом с Зенитом?
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kalc1976@list.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ justslow
Качественно набросил)
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Roman Zhirnov
Ответ Шухрат Арифбаев
Когда он уже замолчит?
когда ему перестанут звонить, очевидно
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