Мостовой про Абаскаля: «Представьте всю величину такого клуба, как «Спартак». А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в Испании, откуда он родом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль не соответствует «Спартаку».

«Скажем так: про Абаскаля уже многое было сказано, но именно в этом сезоне ситуация в чемпионате достаточно ровная – во многом благодаря «Зениту». Надеюсь, что группа из пяти или шести команд продолжит преследование петербуржцев и краснодарцев до самого конца.

Только представьте себе всю величину такого клуба, как «Спартак», его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом. К сожалению, так у нас и происходит сегодня», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

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36 комментариев

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Pok_Toholo
Ну наконец-то Александр высказался про Абаскаля, а то же молчал как проклятый
+51
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Sekor
Достойный преемник Ловчева и Кавазашвили этот Мостовой, скажу я вам
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sergey80
о!дурачок проснулся!!!))
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TaR
Никогда такого не было и вот в 100500 раз публикуется новость о критике Мостового Абаскаля
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Spartak ist besser
Это уже мания какая-то. Сколько же можно одно и то же талдычить?
+3
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igls54
Все-таки, Царь вырвался из цепких лап психиатров
+3
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Hafiz
Сколько раз он это уже повторил?
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krasno-siniyman
Ответ Pok_Toholo
Ну наконец-то Александр высказался про Абаскаля, а то же молчал как проклятый
Целых 5 минут)
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Евгений Шатога
Тебя бы тоже уже давно забыли,но ты как всплываешь каждый день…
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hulk&boloto
Ответ Bernie
Дурачок здесь один и это точно не Мост. Ты кто такой и что сделал для клуба , чтобы такое писать ???
Представь, едешь ты в автобусе и тут чувак такой ходит по нему и бормочет абаскаль, абаскаль, абаскаль... За кого его примешь?
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Sekor
Достойный преемник Ловчева и Кавазашвили этот Мостовой, скажу я вам
подождите, рано сравнивать, Анзор ангелом покажется лет так через 10:)))
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DaRt FeLiX
Все никак не потухнет😄
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Дядя ТУРА
абаскаль для мостового как красная тряпка для быка
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Overkiller
Кто то в курсе - спорц Мостовому платит за эксклюзивную ежедневную публикацию его словесной диарее об Абаскале или Мостовой платит спорцу за это?
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Из Парижа с любовью
Как он только умудрился, нечего не сказать о том, что Абаскаль в футбол не играл?
Стареет что ли, или еле сдержался
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Карпов Стас
Саша , пятница завтра!
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ivanDz
Да какая у спартака велечина, а у зенита, у цска. Все последние сезоны в лч ле — позор. Кто в мире кроме русских думает о русских клубах вообще — да никто.
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David Rigert
та дали бы мостовому уже шанс. может получилось бы. футболист он хороший был.
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Бронислав Каминский
Абасраль играл за одну юношескую команду Барсы с Альбой
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gorev-1965@mail.ru
Человек переживает, а все накинулись
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Мукунку хороший
Шурик- дёрни за шнурик)
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free_walker
Публиковать уже совсем нечего?
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balander09
Барсу же тренеровал фермер, чем хуже КБ?)
у Интера был Страмаччони, появился неизвестно откуда и так же ушел)
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MikhaL
Он на любой вопрос Абаскаля приплетет, даже в московской погоде он будет виноват.
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Дмитрий Пирожков
Как он задолбал хайпиться на теме Абаскаля
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