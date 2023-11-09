Мостовой про Абаскаля: «Представьте всю величину такого клуба, как «Спартак». А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в Испании, откуда он родом»

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль не соответствует «Спартаку».

«Скажем так: про уже многое было сказано, но именно в этом сезоне ситуация в чемпионате достаточно ровная – во многом благодаря «Зениту». Надеюсь, что группа из пяти или шести команд продолжит преследование петербуржцев и краснодарцев до самого конца.

Только представьте себе всю величину такого клуба, как « », его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом. К сожалению, так у нас и происходит сегодня», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

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