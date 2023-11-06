Из-за переноса матча Израиля и Косово перенесли игру «Мальорка» – «Кадис», которая должна была пройти в тот же день. Мурики пропустил бы матч Ла Лиги из-за вызова в сборную

Перенос матча сборной Израиля повлиял на расписание Ла Лиги.

Комитет по проведению соревнований RFEF объявил, что принял предложение Ла Лиги о переносе матча «Мальорка» – « », который должен был состояться 12 ноября.

Изначально просьбу о переносе инициировала «Мальорка». Дело в том, что 12 ноября состоится матч сборных Израиля и в рамках квалификации Евро-2024: на ту дату игру перенес УЕФА из-за конфликта Израиля и Палестины.

В сборную Косово был вызван форвард «Мальорки» , из-за чего он не сможет сыграть в матче Ла Лиги. Комитет посчитал, что « » пострадала из-за этого и согласился перенести игру .

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