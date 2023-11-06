Из-за переноса матча Израиля и Косово перенесли игру «Мальорка» – «Кадис», которая должна была пройти в тот же день. Мурики пропустил бы матч Ла Лиги из-за вызова в сборную

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Перенос матча сборной Израиля повлиял на расписание Ла Лиги.

Комитет по проведению соревнований RFEF объявил, что принял предложение Ла Лиги о переносе матча «Мальорка» – «Кадис», который должен был состояться 12 ноября.

Изначально просьбу о переносе инициировала «Мальорка». Дело в том, что 12 ноября состоится матч сборных Израиля и Косово в рамках квалификации Евро-2024: на ту дату игру перенес УЕФА из-за конфликта Израиля и Палестины.

В сборную Косово был вызван форвард «Мальорки» Ведат Мурики, из-за чего он не сможет сыграть в матче Ла Лиги. Комитет посчитал, что «Мальорка» пострадала из-за этого и согласился перенести игру Ла Лиги.

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6 комментариев

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Фут.Боль
Вот это сервис!
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Леонид Матросов
Надо ещё матч Сочи-Динамо перенести, а то игрок Динамо Даса переживает.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Леонид Матросов
Надо ещё матч Сочи-Динамо перенести, а то игрок Динамо Даса переживает.
В Биробиджан?
+3
-1
+2
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