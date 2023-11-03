«Динамо» помогает Дасе перевезти семью в Москву из Израиля: «Эли сильно переживает из‑за того, что происходит в его стране»

«Динамо» помогает защитнику Эли Дасе перевезти семью в Москву из Израиля.

7 октября началось обострение палестино‑израильского конфликта.

« – капитан сборной Израиля. Безусловно, если я скажу, что обеспокоен, будет недостаточно, сильно переживает из‑за того, что происходит в его стране.

Мы со своей стороны оказываем Эли моральную поддержку. Мы помогаем ему с перевозом его родственников в Москву. Мы с ним и полностью его поддерживаем», – сказал член совета директоров « » Дмитрий Гафин.

Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт»)

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