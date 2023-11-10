Гризманн – игрок недели в Лиге чемпионов. Форвард «Атлетико» опередил Холанда, Родриго и Сака
Антуан Гризманн признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
32-летний форвард «Атлетико» и сборной Франции оформил дубль в игре с «Селтиком» (6:0), забив второй гол ударом в падении через себя.
Гризманн опередил в голосовании вингера «Арсенала» Букайо Сака, вингера «Реала» Родриго и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
В Лиге Европы лучшим назвали хавбека австрийского ЛАСК Сашу Хорвата, забившего гол и сделавшего ассист в матче с «Юнионом» (3:0).
В Лиге конференций игроком недели выбрали форварда «Гента» Гифта Орбана, сделавшего хет-трик в игре с «Брейдабликом» (3:2).
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