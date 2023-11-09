Холанд, Гризманн, Родриго и Сака претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вингер «Арсенала» Букайо Сака забил гол и сделал ассист в матче с «Севильей» (2:0).
Вингер «Реала» Родриго забил гол и сделал ассист в матче с «Брагой» (3:0).
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн сделал дубль в матче с «Селтиком» (6:0).
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (3:0).
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