Холанд, Гризманн, Родриго и Сака претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов УЕФА Арсенал рейтинги Антуан Гризманн Эрлинг Холанд Родриго Букайо Сака Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер «Арсенала» Букайо Сака забил гол и сделал ассист в матче с «Севильей» (2:0).

Вингер «Реала» Родриго забил гол и сделал ассист в матче с «Брагой» (3:0).

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн сделал дубль в матче с «Селтиком» (6:0).

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (3:0).

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