Холанд, Гризманн, Родриго и Сака претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа чемпионов.

Вингер « » забил гол и сделал ассист в матче с «Севильей» (2:0).

Вингер « » Родриго забил гол и сделал ассист в матче с «Брагой» (3:0).

Форвард « » Антуан Гризманн сделал дубль в матче с «Селтиком» (6:0).

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (3:0).

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