Мората возглавил гонку бомбардиров ЛЧ – 5 голов в 4 матчах. Форвард «Атлетико» опережает Гризманна, Холанда и Эванилсона

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Альваро Мората возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов.

«Атлетико» обыграл «Селтик» (6:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий испанской команды Альваро Мората сделал дубль, забив мячи на 45-й и 76-й минутах игры.

Таким образом, 31-летний форвард возглавил список лучших бомбардиров турнира, имея в активе пять голов.

Мората опережает в гонке партнера по команде Антуана Гризманна, а также нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и форварда «Порту» Эванилсона, у которых по четыре забитых мяча.

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7 комментариев

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Александр Рабонов
Ответ Митя Коваленко
у Мораты голов в решающих стадиях больше, чем у Холланда
Ну конечно) Разница в 8 лет не маленькая) Уже через год-два перегонит))
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Egor Aleksandrovich
вот форвард, вот это настоящий форвард! бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается (с)
+3
-3
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seregqua
У Мораты уже 12-ый гол в клубном сезоне. Его лучший результат в карьере - 20 голов (2016-17 за Реал и 2020-21 за Ювентус). Посмотрим, обновит ли рекорд
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Andrew Chepaylo
Ответ Egor Aleksandrovich
вот форвард, вот это настоящий форвард! бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается (с)
А чё минусуют то🤔
я б в более-менее свежую фифу с его комментариями с удовольствием погонял..
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