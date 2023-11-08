Мората возглавил гонку бомбардиров ЛЧ – 5 голов в 4 матчах. Форвард «Атлетико» опережает Гризманна, Холанда и Эванилсона

Альваро Мората возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов.

« » обыграл «Селтик» (6:0) в матче четвертого тура группового этапа .

Нападающий испанской команды сделал дубль, забив мячи на 45-й и 76-й минутах игры.

Таким образом, 31-летний форвард возглавил список лучших бомбардиров турнира, имея в активе пять голов.

Мората опережает в гонке партнера по команде , а также нападающего «Манчестер Сити» и форварда «Порту» Эванилсона, у которых по четыре забитых мяча.

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