Гризманн о роли в «Атлетико»: «Играю в центре, в атаке или «десятку», но всегда поступаю так, как лучше для клуба и Симеоне. Я многому учусь, смотря матчи по телевизору»

Теги Селтик Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн заявил, что комфортно себя чувствует на любой позиции.

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» разгромил «Селтик» (6:0).

Гризманн оформил дубль – французу осталось забить 8 голов, чтобы побить рекорд Луиса Арагонеса по голам за «Атлетико».

«В последнее время у нас были небольшие проблемы на стартовом отрезке игры. Мы обсуждали это в раздевалке, но мы должны были показать это на поле. На этот раз мы это сделали. Удаление [в составе «Селтика»] дало нам преимущество, мы смогли успокоиться.

Я играю на позиции, где нужно отбирать мячи, отдавать передачи, врываться в штрафную... Но независимо от того, играю я в центре, в атаке или на позиции «десятки», я стараюсь делать то, что требуется на этой позиции.

Я многому учусь, смотря футбол по телевизору, и поступаю так, как будет правильно для клуба и для Чоло [Симеоне].

Мы должны учиться, смотреть, что делают другие игроки. В Ла Лиге много полузащитников, и я учусь у них», – сказал Гризманн в интервью Movistar.

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3 комментария

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Алексей Ненахов
Зря Гризи загубил свои года в Барсе , остался бы в Атлетико и возможно зацепил пару трофееев
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ljolik888
Гризманн и Семионе это и есть Атлетико . Оба внесли такой вклад в становление клуба в топы , что остальным только снилось . Сейчас Антуан дирежер игры и главная звезда .Здоровья обоим и много побед .
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