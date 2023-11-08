Гризманн о роли в «Атлетико»: «Играю в центре, в атаке или «десятку», но всегда поступаю так, как лучше для клуба и Симеоне. Я многому учусь, смотря матчи по телевизору»

Антуан Гризманн заявил, что комфортно себя чувствует на любой позиции.

Во вчерашнем матче группового этапа «Атлетико» разгромил «Селтик» (6:0).

Гризманн оформил дубль – французу осталось забить 8 голов, чтобы побить рекорд Луиса Арагонеса по голам за « ».

«В последнее время у нас были небольшие проблемы на стартовом отрезке игры. Мы обсуждали это в раздевалке, но мы должны были показать это на поле. На этот раз мы это сделали. Удаление [в составе « »] дало нам преимущество, мы смогли успокоиться.

Я играю на позиции, где нужно отбирать мячи, отдавать передачи, врываться в штрафную... Но независимо от того, играю я в центре, в атаке или на позиции «десятки», я стараюсь делать то, что требуется на этой позиции.

Я многому учусь, смотря футбол по телевизору, и поступаю так, как будет правильно для клуба и для Чоло [ ].

Мы должны учиться, смотреть, что делают другие игроки. В Ла Лиге много полузащитников, и я учусь у них», – сказал в интервью Movistar.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!