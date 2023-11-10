«Сафонов сильнее Акинфеева сейчас для меня». Нигматуллин о вратарях

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Руслан Нигматуллин считает, что Матвей Сафонов сильнее Игоря Акинфеева сейчас.

– Сейчас среди экспертов и болельщиков идет обсуждение, кто лучший вратарь в России на данный момент – Акинфеев или Сафонов. Кого выберете?

– Сейчас Сафонов для меня выглядит сильнее Акинфеева.

Матвей в силу возраста и нахождения на пике своей формы и карьеры является более предпочтительным вариантом для меня, – сказал бывший голкипер сборной России Нигматуллин.

У вратаря «Краснодара» 7 сухих матчей в этом сезоне Мир РПЛ, у вратаря ЦСКА – 4. Статистика Матвея – здесь, Игоря – тут.

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32 комментария

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Shumi-jr
Считаю диджей Давида Гетта сильнее Руслана Нигматулиным сейчас.
+43
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Андрей Катиков
Сильнее Акинфеева вратаря в РПЛ сейчас нет.
+34
-14
+20
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Caniball
Ответ Roman
Игорян спасает, только если летит в него. В другие углы уже вообще не прыгает, а на выходах он пожарил всегда
Прикол в том, что Игорян - в топ-10 в мире за последние лет 20-30 по выбору позиции. Поэтому складывается впечатление, что мячи летят в него. Это его самое сильное качество. Во всем остальном - достаточно средний вратарь.
+15
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ApXuMaHqPuT
Ответ Shumi-jr
Считаю диджей Давида Гетта сильнее Руслана Нигматулиным сейчас.
Это ты жёстко прошёлся😕
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.ru
сейчас...
в перерывах между турами или в межсезонье многие сильнее Акинфеева...
+8
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Дмитрий Иванов
Ответ Roman
Игорян спасает, только если летит в него. В другие углы уже вообще не прыгает, а на выходах он пожарил всегда
Какой ликбез надо провести среди юношей?) это же надо так написать «спасает только если летит в него». То, что летит в него не нуждается в спасении )
+7
-3
+4
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Roman Popov
Ответ Shumi-jr
Считаю диджей Давида Гетта сильнее Руслана Нигматулиным сейчас.
всегда , а не сейчас
+3
0
+3
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imaginary
сотни комментариев про титулы Акинфеева и косяки Сафонова весной готовы, ещё миллион на подходе
+8
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Мельников Михаил
Я вспоминаю Игоря в его 24 года.
ХА!
Сафонов талантливый. Но нет, ребят. Конифей у нас, как Нойер в Германии. Всякое бывает, конечно. Но остальные ВСЕ просто на другом качественном уровне. Сафонов сейчас просто лучший из тех всех.
+3
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j-rich
Сафонов ногами не умеет играть от слова совсем, да и защищать ворота с Торменой и Алонсо в обороне куда легче чем с Набабкиным и Агаповым
+10
-8
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.ru
Ответ Великий Алонсо
Пиковый Чепчугов сильнее Акинфеева
пиковый Чепчугов... это когда он в соцсетях
там ему действительно, в каком то смысле... равных нет
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LevK
Ответ Caniball
Прикол в том, что Игорян - в топ-10 в мире за последние лет 20-30 по выбору позиции. Поэтому складывается впечатление, что мячи летят в него. Это его самое сильное качество. Во всем остальном - достаточно средний вратарь.
Достаточно средний вратарь в остальном?

Игорь лучший не только в выборе позиции, но и в игре ногами (признают в том числе действующие вратари). Также ментально - один из сильнейших игроков в истории страны - для вратаря крайне важная характеристика. Нельзя забывать, что свой уровень он держит из года в год, причем высочайший уровень. Антропометрия не ТОП, но это не про вратарские качества.

Поэтому до Игоря Матвею как до Луны.
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Честный контроль
Для Нигматуллина и ЭфКаэСЭм за чемпионство может бороться. Просто пить надо меньше.
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Остап Бендер
Ответ dinm 8
конифей прыгать за мячами не умеет
А ему и не надо)
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Григорий Геник
Ответ Caniball
Прикол в том, что Игорян - в топ-10 в мире за последние лет 20-30 по выбору позиции. Поэтому складывается впечатление, что мячи летят в него. Это его самое сильное качество. Во всем остальном - достаточно средний вратарь.
Посмотрю я на Вас в рамке играя 20 лет, как можно иметь такие показатели «среднему вратарю»)))
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Доктор Верховцев
Там где Игорь на опыте сыграет, оказавшись перед мячом ещё до удара, Сафонов будет пытаться героически тащить, прыгая аки лягуха. Всё это напоминает «Спили мушку, крошка!»
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Hong Kil
Ну да, ну да, а фигурное катание популярнее футбола. Прямо сейчас! ахаха
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Roman
Игорян спасает, только если летит в него. В другие углы уже вообще не прыгает, а на выходах он пожарил всегда
Если летит в него, он обычно на жопу падает, ещё до удара )
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Ильдар Исмагилов
Пусть диджеев а не футбол обсуждает. Он футбол лет 10 уже не смотрит
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Groznyi2024
Даже Онана сейчас сильнее
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Гаврила Подгоренский
сейчас да, но Игорю 37 и он по прежнему надёжен
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imaginary
Ответ j-rich
Сафонов ногами не умеет играть от слова совсем, да и защищать ворота с Торменой и Алонсо в обороне куда легче чем с Набабкиным и Агаповым
о, круто, фанаты Акинфеева вспомнили про линию защиты

когда Сафонов годами играл с Мартыновичем, Кайо, Сорокиным - они о важности линии защиты как-то не беспокоились
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Мельников Михаил
Ответ Остап Бендер
А ему и не надо)
Точно))) Помню, тут недавно цитировали игрока, что обижался на Конифея.. ему бьешь - а он уже там стоит.
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Мельников Михаил
Самое главное качество вратаря, делающее даже среднего по навыкам Беленова значимым голкипером нашего футбола - менталка. Конифей в 17 лет смотрел на всех вокруг со сталью в глазах. И это не показное - это суть человека. Сафонову 24 года. А он все ещё рефлексирует. Чисто игровые навыки, потенциал - да, у Моти очень высокие. И это мы все давно знаем.
Но талантливого игрока от топового отличает ХАРАКТЕР. Среди топовых все талантливые. Но нет ни одного бесхарактерного.
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Вячеслав Максименко
В прошлом году мы такое уже слышали. А потом что-то произошло.
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