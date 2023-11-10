«Сафонов сильнее Акинфеева сейчас для меня». Нигматуллин о вратарях
Руслан Нигматуллин считает, что Матвей Сафонов сильнее Игоря Акинфеева сейчас.
– Сейчас среди экспертов и болельщиков идет обсуждение, кто лучший вратарь в России на данный момент – Акинфеев или Сафонов. Кого выберете?
– Сейчас Сафонов для меня выглядит сильнее Акинфеева.
Матвей в силу возраста и нахождения на пике своей формы и карьеры является более предпочтительным вариантом для меня, – сказал бывший голкипер сборной России Нигматуллин.
У вратаря «Краснодара» 7 сухих матчей в этом сезоне Мир РПЛ, у вратаря ЦСКА – 4. Статистика Матвея – здесь, Игоря – тут.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
в перерывах между турами или в межсезонье многие сильнее Акинфеева...
ХА!
Сафонов талантливый. Но нет, ребят. Конифей у нас, как Нойер в Германии. Всякое бывает, конечно. Но остальные ВСЕ просто на другом качественном уровне. Сафонов сейчас просто лучший из тех всех.
там ему действительно, в каком то смысле... равных нет
Игорь лучший не только в выборе позиции, но и в игре ногами (признают в том числе действующие вратари). Также ментально - один из сильнейших игроков в истории страны - для вратаря крайне важная характеристика. Нельзя забывать, что свой уровень он держит из года в год, причем высочайший уровень. Антропометрия не ТОП, но это не про вратарские качества.
Поэтому до Игоря Матвею как до Луны.
когда Сафонов годами играл с Мартыновичем, Кайо, Сорокиным - они о важности линии защиты как-то не беспокоились
Но талантливого игрока от топового отличает ХАРАКТЕР. Среди топовых все талантливые. Но нет ни одного бесхарактерного.