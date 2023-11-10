«Сафонов сильнее Акинфеева сейчас для меня». Нигматуллин о вратарях

Руслан Нигматуллин считает, что Матвей Сафонов сильнее Игоря Акинфеева сейчас.

– Сейчас среди экспертов и болельщиков идет обсуждение, кто лучший вратарь в России на данный момент – или Сафонов. Кого выберете?

– Сейчас Сафонов для меня выглядит сильнее Акинфеева.

Матвей в силу возраста и нахождения на пике своей формы и карьеры является более предпочтительным вариантом для меня, – сказал бывший голкипер сборной России Нигматуллин.

У вратаря « » 7 сухих матчей в этом сезоне Мир РПЛ, у вратаря – 4. Статистика Матвея – здесь, Игоря – тут.

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