Анзор Кавазашвили: «Надо отучить вратарей разыгрывать мяч ногами. Это придумали несчастные бизнесмены, которые хотят своей авантюрой больше возбуждать болельщиков»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Краснодар Илья Лантратов Матвей Сафонов Футбол

Анзор Кавазашвили назвал лучших вратарей России.

«Я полностью согласен, что Акинфеев на данный момент лучший вратарь в России. У него прибавился огромный опыт с возрастом. ЦСКА стал играть намного лучше и надежнее. В совокупности знания, профессиональные качества Игоря и его умение руководить командой, быть паханом говорят о том, что коллектив попадает в руки авторитетного человека, которого футболисты слушают и выполняют его подсказы, когда тренер уходит из раздевалки.

Это говорит о том, что на сегодняшний день Игорь – незаменимый вратарь.

После него идут Сафонов и Лантратов. Это главные кандидатуры для сборной. А так у нас много появляется вратарей хороших, но их не видно, потому что их не показывают по телевизору.

Когда какую-то команду показывают в Кубке или случайно попадаешь на игру клуба, смотришь и видишь, что голкипер действительно неплох. Но из одного матча выводы делать сложно. Класс вратаря определяется по многим матчам, сопоставляется много факторов.

Также надо отучить вратарей разыгрывать мяч с защитниками ногами. Из-за этого ошибался Селихов в матче с «Зенитом», Кержаков в игре с ЦСКА. Такого раньше не было, это придумали несчастные бизнесмены в футбольных клубах, которые хотят своей авантюрой больше возбуждать болельщиков.

Может быть, это нужно зрителям, но для команд это нервотрепка и потеря очков. Как раз Акинфеев этим не занимается», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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72 комментария

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Leon Betov
Согласен. Надо вообще запретить игрокам делать финты, красивые передачи, технично обрабатывать мячи. Ишь выдумали, из футбола зрелище делать. Настоящий футбол - это бей-беги, зрители и футболисты должны только страдать
+168
-5
+163
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Leon Betov
Согласен. Надо вообще запретить игрокам делать финты, красивые передачи, технично обрабатывать мячи. Ишь выдумали, из футбола зрелище делать. Настоящий футбол - это бей-беги, зрители и футболисты должны только страдать
Ты только что придумал ФНЛ
+156
-2
+154
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Dzhansug Bukiya
Дед, прими таблетки, сейчас нереально важно иметь вратаря, который умеет пасовать
+60
-4
+56
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Yndestad
Предлагаю не отучить, а законодательно ЗАПРЕТИТЬ!!!
))
+36
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UseR
Всё-таки прекратили ввоз лекарств в РФ?
+33
-2
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Кокич
Это всё придумал Черчилль в 18-м году ©
+24
0
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Михо
На самом деле кроме последних двух абзацев, нормально высказался)
Держался до последнего, но не дожал
+24
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wadwill13
согласен. бизнесменов надо наказать за то что Яшина и до него присудили к выходу из ворот)))
+12
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OldRedWhite
Ответ Dzhansug Bukiya
Дед, прими таблетки, сейчас нереально важно иметь вратаря, который умеет пасовать
Кто бы не хотел вернуться в молодые годы из поживших людей ?
Подтверждаю :
и трава на поле зеленее была , и вратари руками играли , а уж пломбир ммммм )))
+13
-1
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Aleksey Yashin
Надо отучить санитаров не давать пациентам таблетки на ночь. Такого раньше не было, это придумали несчастные журналисты, которые хотят своей авантюрой больше возбуждать Кавазашвили.
+13
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Пикачу82
При всем при этом Акинфеев лучший по игре ногами в РПЛ, но у деда он ногами вообще не играет....
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Полуэктов Пётр
Перестаньте печатать бредни этого старого маразматика.
+11
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Виталик Украинский
Мостовой: я - против. Вратарь должен уметь чеканить мяч ногами.
+9
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Пикачу82
Странно что не предложил вратарей за игру ногами в комитет по этике вызывать, там деды их научили бы нормам морали!
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Алексей Агеев
Да в целом футбол пора бы запретить. Сколько еще терпеть, как несчастные бизнесмены своей авантюрой возбуждают болельщиков.
+7
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Газонокосильщик Хави
Ответ Leon Betov
Согласен. Надо вообще запретить игрокам делать финты, красивые передачи, технично обрабатывать мячи. Ишь выдумали, из футбола зрелище делать. Настоящий футбол - это бей-беги, зрители и футболисты должны только страдать
И играть должны не мячом, а медболом.
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Виталик Украинский
Запретить Акинфееву выбивать мяч ногами. Для команды соперника это нервотрёпка и потеря очков.
+6
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SaH4r.
дед, ты чего...
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НеПотерплю!
Ответ Михо
На самом деле кроме последних двух абзацев, нормально высказался)
Только не сказал, что Акинфеев лучший по игре ногами среди вратарей
+3
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King_X
Игра вратарей ногами - обман, чтобы набрать классы (с) Анзор Тарасовский
+4
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44ndfwwgbr
Анзор застрял в 60-70х и не заметил как изменился футбол.
+2
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Faust Doc
Опять в музее дверь забыли закрыть!!!
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ deadjoker
Вот уйдет эпоха с высоким прессингом и сразу необходимость в этом отпадет. А пока это необходимость
Так эта эпоха никуда не уйдёт. Прессинга, скорее всего, будет ещё больше.
+2
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Balt
Ответ Leon Betov
Согласен. Надо вообще запретить игрокам делать финты, красивые передачи, технично обрабатывать мячи. Ишь выдумали, из футбола зрелище делать. Настоящий футбол - это бей-беги, зрители и футболисты должны только страдать
От ворот до ворот пусть бьют. Пошаговый футбол. Сначала одна команда n-попыток делает, потом другая.
+2
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mossad
Ответ JENNINGS
Дед опять бредит
и не только этот
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