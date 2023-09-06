Анзор Кавазашвили: «Надо отучить вратарей разыгрывать мяч ногами. Это придумали несчастные бизнесмены, которые хотят своей авантюрой больше возбуждать болельщиков»
Анзор Кавазашвили назвал лучших вратарей России.
«Я полностью согласен, что Акинфеев на данный момент лучший вратарь в России. У него прибавился огромный опыт с возрастом. ЦСКА стал играть намного лучше и надежнее. В совокупности знания, профессиональные качества Игоря и его умение руководить командой, быть паханом говорят о том, что коллектив попадает в руки авторитетного человека, которого футболисты слушают и выполняют его подсказы, когда тренер уходит из раздевалки.
Это говорит о том, что на сегодняшний день Игорь – незаменимый вратарь.
После него идут Сафонов и Лантратов. Это главные кандидатуры для сборной. А так у нас много появляется вратарей хороших, но их не видно, потому что их не показывают по телевизору.
Когда какую-то команду показывают в Кубке или случайно попадаешь на игру клуба, смотришь и видишь, что голкипер действительно неплох. Но из одного матча выводы делать сложно. Класс вратаря определяется по многим матчам, сопоставляется много факторов.
Также надо отучить вратарей разыгрывать мяч с защитниками ногами. Из-за этого ошибался Селихов в матче с «Зенитом», Кержаков в игре с ЦСКА. Такого раньше не было, это придумали несчастные бизнесмены в футбольных клубах, которые хотят своей авантюрой больше возбуждать болельщиков.
Может быть, это нужно зрителям, но для команд это нервотрепка и потеря очков. Как раз Акинфеев этим не занимается», – сказал бывший вратарь «Спартака».
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Подтверждаю :
и трава на поле зеленее была , и вратари руками играли , а уж пломбир ммммм )))