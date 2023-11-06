Невилл о Глейзерах в «МЮ»: «Бизнес проваливается, управление неэффективно. У стадиона одного из крупнейших клубов мира протекает крыша – это самое яркое свидетельство»
Гари Невилл назвал управление «МЮ» со стороны Глейзеров неэффективным.
Об этом бывший защитник клуба высказался, комментируя потенциальные инвестиции в «Манчестер Юнайтед» со стороны миллиардера Джима Рэтклиффа.
«Если Рэтклифф вложит немного денег, это, по крайней мере, поможет решить некоторые проблемы стадиона. Не бывает успешных магазинов одежды, парикмахерских, заправок или банков с протекающими крышами.
Протекающая крыша [«Олд Траффорд»] – явное свидетельство того, что в бизнес не инвестируют, за ним не присматривают и, честно говоря, бизнес проваливается.
Когда я захожу в супермаркет, я не вижу протекающей крыши. Но у футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», одного из крупнейших в мире, течет крыша. И это превращается в шутку. Но на самом деле это самое яркое свидетельство, помимо отсутствия успеха на поле, что управление неэффективно. Это так.
Я знаю, что мы шутим по этому поводу, но это действительно серьезно. Я очень горжусь этим стадионом, этот стадион был моей жизнью.
Когда я смотрю на него и вижу, что краска облупилась, что он не покрашен, что крыша протекает, что принципы работы с гостями сильно устарели, что впечатления болельщиков от него, вероятно, худшие в лиге, меня передергивает, честно», – заявил Невилл.
«Олд Траффорд» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
С чего он такое взял? Финансовые показатели всегда растут, рекорды по прибыли почти в каждом году, поэтому как раз бизнес то очень крепкий, а вот спортивные показатели для них второстепенны (в этом и проблема), пока они напрямую сильно не влияют на прибыли.
Уже давно всем же понятно, для Глейзеров важен бизнес, а не футбол, и его они делают хорошо.
А сейчас прозрели вдруг))
Вспомнилось что-то)
2. Мне также плевать каких спонсоров он использует.
3. Что Ницца, что Фариоли ничего еще добились, чтобы сказать: Рэтклифф сделал отличное назначение.
5. Владеть топ клубом и владеть середняком Лиги 1 это разные вещи.
6. Сужу чисто по всем спортивным клубам Джимми 25 Процентного, где он не добился успеха ни в одном из них