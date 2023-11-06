Невилл о Глейзерах в «МЮ»: «Бизнес проваливается, управление неэффективно. У стадиона одного из крупнейших клубов мира протекает крыша – это самое яркое свидетельство»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Олд Траффорд премьер-лига Англия Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Гари Невилл назвал управление «МЮ» со стороны Глейзеров неэффективным.

Об этом бывший защитник клуба высказался, комментируя потенциальные инвестиции в «Манчестер Юнайтед» со стороны миллиардера Джима Рэтклиффа.

«Если Рэтклифф вложит немного денег, это, по крайней мере, поможет решить некоторые проблемы стадиона. Не бывает успешных магазинов одежды, парикмахерских, заправок или банков с протекающими крышами.

Протекающая крыша [«Олд Траффорд»] – явное свидетельство того, что в бизнес не инвестируют, за ним не присматривают и, честно говоря, бизнес проваливается.

Когда я захожу в супермаркет, я не вижу протекающей крыши. Но у футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», одного из крупнейших в мире, течет крыша. И это превращается в шутку. Но на самом деле это самое яркое свидетельство, помимо отсутствия успеха на поле, что управление неэффективно. Это так.

Я знаю, что мы шутим по этому поводу, но это действительно серьезно. Я очень горжусь этим стадионом, этот стадион был моей жизнью.

Когда я смотрю на него и вижу, что краска облупилась, что он не покрашен, что крыша протекает, что принципы работы с гостями сильно устарели, что впечатления болельщиков от него, вероятно, худшие в лиге, меня передергивает, честно», – заявил Невилл.

«Олд Траффорд» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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14 комментариев

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QWertY
Как будто Джимми 25 Процентный все это исправит. Единственный кто бы смог преобразить Траффорд и Каррингтон -Джассимка. Но и его профукали)
+13
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+8
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Иванов Сергей
ещё сиденья упираются в колени и мыши по полю бегают
+7
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Jeremy Fraser
"Протекающая крыша [«Олд Траффорд»] – явное свидетельство того, что в бизнес не инвестируют, за ним не присматривают и, честно говоря, бизнес проваливается."
С чего он такое взял? Финансовые показатели всегда растут, рекорды по прибыли почти в каждом году, поэтому как раз бизнес то очень крепкий, а вот спортивные показатели для них второстепенны (в этом и проблема), пока они напрямую сильно не влияют на прибыли.
Уже давно всем же понятно, для Глейзеров важен бизнес, а не футбол, и его они делают хорошо.
+5
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Александр Калашников
Ответ QWertY
Как будто Джимми 25 Процентный все это исправит. Единственный кто бы смог преобразить Траффорд и Каррингтон -Джассимка. Но и его профукали)
С ним ещё глубже утонет
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Собиратель хаоса
Если у кого крыша и протекает, то точно не у Глейзеров. Кто такой Невилл, чтобы учить долларовых миллиардеров бизнесу? Клуб-бестрофейник каждый год ставит рекорды по капитализации, а топ-спонсоры стоят в очереди. Всем бы такое "неэффективное управление". Да, Глейзерам плевать на трофеи и то, что останется после них. Главное выжать из МЮ побольше денег, а там хоть трава не расти. Just business.
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Writer 1
Ответ QWertY
Как будто Джимми 25 Процентный все это исправит. Единственный кто бы смог преобразить Траффорд и Каррингтон -Джассимка. Но и его профукали)
Не понимаю наездов в сторону Рэтклиффа, он хоть и в возрасте, но сам по себе он выглядит хорошо, в том числе и физический. Видел его в этом сезоне на матче Ниццы. Подставных спонсоров не использует, сама Ницца с учётом существующего ФФП укомплектована интересно, ну а выбор Фариоли тренером - показатель того, что за футболом он следит. Кошелек Джассима конечно выглядит симпатично, но я бы не хотел, что бы МЮ стал инструментом политики как в случае ПСЖ, хоть возможно, что эти шейхи и отличаются. Рэтклифф - нормальный мужик
+5
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King_X
Когда Криш все это отмечал, у всех бомбило
А сейчас прозрели вдруг))
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Born is the King
Мю вместо того, чтобы платить Челси 75 млн за Маунта лучше свою дырявую крышу починили
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onegin2007
Ржавая крыша - мокрый подвал.
Вспомнилось что-то)
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Русский в Шоке
Никакого футбола - только бизнес. Нынешний лозунг МЮ. Только смириться и ждать смену режима. Или свергните режим, чем любят заниматься США))
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Александр Калашников
Бизнес без вливаний в инфраструктуру не может долго прослужит и просто генерировать прибыль. Глейзеры почти 20 лет владеют бизнесом и я не помню когда они обновляли базу. Про процветания речи не может быть. И стадион и тренировочная база просто кричать требуя обновление.
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ArnoNeputevy
Верно, верно. И мыши грызут траву.
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abrbal
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Гарри там земля не грызана
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QWertY
Ответ Writer 1
Не понимаю наездов в сторону Рэтклиффа, он хоть и в возрасте, но сам по себе он выглядит хорошо, в том числе и физический. Видел его в этом сезоне на матче Ниццы. Подставных спонсоров не использует, сама Ницца с учётом существующего ФФП укомплектована интересно, ну а выбор Фариоли тренером - показатель того, что за футболом он следит. Кошелек Джассима конечно выглядит симпатично, но я бы не хотел, что бы МЮ стал инструментом политики как в случае ПСЖ, хоть возможно, что эти шейхи и отличаются. Рэтклифф - нормальный мужик
1. Мне плевать как он выглядит, в том числе и физически.
2. Мне также плевать каких спонсоров он использует.
3. Что Ницца, что Фариоли ничего еще добились, чтобы сказать: Рэтклифф сделал отличное назначение.
5. Владеть топ клубом и владеть середняком Лиги 1 это разные вещи.
6. Сужу чисто по всем спортивным клубам Джимми 25 Процентного, где он не добился успеха ни в одном из них
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