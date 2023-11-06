Невилл о Глейзерах в «МЮ»: «Бизнес проваливается, управление неэффективно. У стадиона одного из крупнейших клубов мира протекает крыша – это самое яркое свидетельство»

Гари Невилл назвал управление «МЮ» со стороны Глейзеров неэффективным.

Об этом бывший защитник клуба высказался, комментируя потенциальные инвестиции в «Манчестер Юнайтед» со стороны миллиардера .

«Если Рэтклифф вложит немного денег, это, по крайней мере, поможет решить некоторые проблемы стадиона. Не бывает успешных магазинов одежды, парикмахерских, заправок или банков с протекающими крышами.

Протекающая крыша [«Олд Траффорд»] – явное свидетельство того, что в бизнес не инвестируют, за ним не присматривают и, честно говоря, бизнес проваливается.

Когда я захожу в супермаркет, я не вижу протекающей крыши. Но у футбольного клуба « », одного из крупнейших в мире, течет крыша. И это превращается в шутку. Но на самом деле это самое яркое свидетельство, помимо отсутствия успеха на поле, что управление неэффективно. Это так.

Я знаю, что мы шутим по этому поводу, но это действительно серьезно. Я очень горжусь этим стадионом, этот стадион был моей жизнью.

Когда я смотрю на него и вижу, что краска облупилась, что он не покрашен, что крыша протекает, что принципы работы с гостями сильно устарели, что впечатления болельщиков от него, вероятно, худшие в лиге, меня передергивает, честно», – заявил .

«Олд Траффорд» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах

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