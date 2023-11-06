Беллингем повредил плечо в матче с «Райо» – Анчелотти подтвердил. Хавбек «Реала» сегодня пройдет медобследование

Теги Карло Анчелотти Брага Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Райо Вальекано Джуд Беллингем Здоровье Футбол

Джуд Беллингем травмировал плечо в матче с «Райо Вальекано».

Об этом сообщил Карло Анчелотти.

В первом тайме матча 12-го тура Ла Лиги Беллингему потребовалась медицинская помощь – полузащитник «Реала» упал на газон после того, как принял мяч грудью. Вскоре англичанин смог продолжить игру.

«У Беллингема проблема с плечом. Он пройдет медицинское обследование. Надеюсь, он сможет сыграть против «Браги» в среду», – сказал главный тренер «Реала» после матча.

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4 комментария

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corazón blanco
Здоровья Джуду, надеюсь, что все обойдется. На ровном месте получил повреждение, выглядело жутко, думал, что у него вывих плеча или же того хуже перелом ключицы.
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