Беллингем повредил плечо в матче с «Райо» – Анчелотти подтвердил. Хавбек «Реала» сегодня пройдет медобследование

Джуд Беллингем травмировал плечо в матче с «Райо Вальекано».

Об этом сообщил .

В первом тайме матча 12-го тура Ла Лиги Беллингему потребовалась медицинская помощь – полузащитник «Реала» упал на газон после того, как принял мяч грудью. Вскоре англичанин смог продолжить игру.

«У Беллингема проблема с плечом. Он пройдет медицинское обследование. Надеюсь, он сможет сыграть против «Браги» в среду», – сказал главный тренер « » после матча.

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